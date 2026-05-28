Nicușor Dan, (dez)informarea și de ce s-au anulat alegerile

Analiză: 76% din dezinformările de pe TikTok sunt generate de numai 10 conturi, arată un studiu prezentat la un summit la Cotroceni. Președintele nu a vorbit însă despre raportul privind anularea alegerilor.

La un an de la învestirea sa ca președinte, în loc să vină cu un document care să arate ce s-a întâmplat în primul tur al prezidențialelor din 24 noiembrie 2024, Nicușor Dan a legitimat un raport privind dezinformarea pe TikTok făcut de o instituție nouă pe piața cercetărilor în domeniu.

Președintele prezidează Consiliul Suprem de Apărare a Țării, din care fac parte toate instituțiile de intelligence care ar fi trebuit să prezinte deja în mod individual datele pe care le au despre ce s-a întâmplat la scrutinul prezidențial anulat în 2024. Fie Nicușor Dan tergiversează raportul așteptat de atâta vreme de electorat, fie serviciile secrete trag de timp, fiindcă au date diferite sau pentru că poate au fost implicate în vreun fel sau altul în ascensiunea lui Călin Georgescu.

Fără să aibă niciun fel de prezență fizică sau mediatică, Georgescu a fost votat în 2024 de peste 2 milioane de alegători. Înainte de primul tur de scrutin al prezidențialelor din 2024, hashtag-ul #calingeorgescu a înregistrat peste 73,2 milioane de vizualizări în șapte zile. TikTok a recunoscut nu putea fi vorba despre o creștere organică.

De fapt, circa 25.000 de conturi TikTok pro-Georgescu au devenit brusc foarte active cu două săptămâni înainte de primul tur, iar dintre acestea, 797 existau încă din 2016, când TikTok nici nu devenise o platformă internațională.

Atacuri coordonate

La patru luni de la anularea alegerilor, un raport al Serviciului Francez de Supraveghere și Protecție împotriva Ingerințelor Digitale Străine (VIGINUM) preciza că principala problemă este „identificarea comanditarului din spatele acestei operațiunii coordonate, autorităţile române sugerând doar implicarea unui actor străin”.

La summit-ul privind dezinformarea de la Cotroceni nu s-a discutat deloc despre semnele de întrebare rămase în suspensie după anularea alegerilor din decembrie 2024, cu toate că președintele Nicușor Dan a insistat asupra ideii recâștigării încrederii cetățenilor în autoritățile publice la inaugurarea inițiativei „România Imună”.

Raportul despre dezinformare prezentat la Cotroceni susține că 1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare, că 20% dintre cele mai performante postări sunt „atacuri coordonate”, că dintre toate campaniile de manipulare identificate în 2026 cea mai dominantă ar fi propaganda „anti-occidentală” și că 76% din dezinformările de pe TikTok sunt generate de numai 10 conturi. Cercetarea indică 7 subiecte prin care s-ar produce manipularea:

(1) Anti-occidentalism suveranist - influencerii se axează pe ideea că țara ar fi o colonie;

(2) anularea alegerilor și „lovitură de stat” - românii ar fi fost păcăliți la alegerile din 2025 și ar fi vorba de un adevăr ascuns;

(3) identitatea creștină amenințată - Occidentul ar încerca să atace valorile familiei tradiționale și ortodoxe;

(4) anti-Ucraina - dacă România va sprijini Ucraina, țara ar risca să intre și ea în război;

(5) conspiraționism - hantavirusul ar fi noua armă a globaliștilor;

(6) anti-UE și eșec instituțional;

(7) criză fiscală și faliment orchestrat.

Nicușor Dan, una din victimele dezinformării

O analiză mai clară, care arată cum s-a făcut manipularea crizei guvernamentale pe TikTok, a fost publicat de Expert Forum. Au fost analizate aproape 25.000 de videoclipuri politice virale. Dintre acestea, doar în perioada 1 aprilie -11 mai 2026, de când s-a accentuat criza politică, PSD s-a retras din guvern și apoi, împreună cu AUR, a demis guvernul Bolojan, videoclipurile monitorizate au produs 101,9 milioane de vizualizări, 829.000 de distribuiri și 68.400 de comentarii.

Mai mult de jumătate dintre comentarii (52%) sunt mesaje identice, iar cei circa 270.000 de urmăritori care au produs acest conținut identic au conturi goale, fiindcă sunt doar „rețele de amplificare care mențin artificial conversația la cote maxime exact în momentele în care publicul este cel mai vulnerabil”. Pe de altă parte, analiza Expert Forum constată că cel mai mare grup de comentarii coordonate continuă să graviteze în jurul lui Călin Georgescu. Mesajul „Călin Georgescu Președinte” a fost postat de peste 17.000 de ori de aproape 10.000 de utilizatori unici pe mai mult de 2.000 de videoclipuri, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj text din setul de date, activ în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026.

Președintele Nicușor Dan pare să nu înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024 nu a fost doar un accident și că în fața noastră se desfășoară un proces continuu de divizare a electoratului întreținut din interior și exterior. Cercetarea Expert Forum demonstrează felul în care a evoluat întreaga campanie împotriva lui Ilie Bolojan încă de la începutul anului.

Printre principalele victime ale manipulării și dezinformării este și Nicușor Dan, care amână să strângă sub umbrela Cotrocenilor specialiștii români în dezinformare pentru a găsi soluțiile unui fenomen în curs de accentuare și trece cu vederea frustrările din societate legate de anularea alegerilor.

Sabina Fati - DW