search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, (dez)informarea și de ce s-au anulat alegerile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Analiză: 76% din dezinformările de pe TikTok sunt generate de numai 10 conturi, arată un studiu prezentat la un summit la Cotroceni. Președintele nu a vorbit însă despre raportul privind anularea alegerilor.

Dezinformarea pe TikTok: o problemă majoră
Dezinformarea pe TikTok: o problemă majoră

La un an de la învestirea sa ca președinte, în loc să vină cu un document care să arate ce s-a întâmplat în primul tur al prezidențialelor din 24 noiembrie 2024, Nicușor Dan a legitimat un raport privind dezinformarea pe TikTok făcut de o instituție nouă pe piața cercetărilor în domeniu.

Președintele prezidează Consiliul Suprem de Apărare a Țării, din care fac parte toate instituțiile de intelligence care ar fi trebuit să prezinte deja în mod individual datele pe care le au despre ce s-a întâmplat la scrutinul prezidențial anulat în 2024. Fie Nicușor Dan tergiversează raportul așteptat de atâta vreme de electorat, fie serviciile secrete trag de timp, fiindcă au date diferite sau pentru că poate au fost implicate în vreun fel sau altul în ascensiunea lui Călin Georgescu.

Fără să aibă niciun fel de prezență fizică sau mediatică, Georgescu a fost votat în 2024 de peste 2 milioane de alegători. Înainte de primul tur de scrutin al prezidențialelor din 2024,  hashtag-ul #calingeorgescu a înregistrat peste 73,2 milioane de vizualizări în șapte zile. TikTok a recunoscut nu putea fi vorba despre o creștere organică.

De fapt, circa 25.000 de conturi TikTok pro-Georgescu au devenit brusc foarte active cu două săptămâni înainte de primul tur, iar dintre acestea, 797 existau încă din 2016, când TikTok nici nu devenise o platformă internațională. 

Atacuri coordonate 

La patru luni de la anularea alegerilor, un raport al Serviciului Francez de Supraveghere și Protecție împotriva Ingerințelor Digitale Străine (VIGINUM) preciza că principala problemă este „identificarea comanditarului din spatele acestei operațiunii coordonate, autorităţile române sugerând doar implicarea unui actor străin”.

La summit-ul privind dezinformarea de la Cotroceni nu s-a discutat deloc despre semnele de întrebare rămase în suspensie după anularea alegerilor din decembrie 2024, cu toate că președintele Nicușor Dan a insistat asupra ideii recâștigării încrederii cetățenilor în autoritățile publice la inaugurarea inițiativei „România Imună”. 

Raportul despre dezinformare prezentat la Cotroceni susține că 1 din 6 influenceri și 1 din 8 surse oficiale sau media răspândesc în mod repetat dezinformare, că 20% dintre cele mai performante postări sunt „atacuri coordonate”, că dintre toate campaniile de manipulare identificate în 2026 cea mai dominantă ar fi propaganda „anti-occidentală” și că 76% din dezinformările de pe TikTok sunt generate de numai 10 conturi. Cercetarea indică 7 subiecte prin care s-ar produce manipularea:

(1) Anti-occidentalism suveranist - influencerii se axează pe ideea că țara ar fi o colonie;

(2) anularea alegerilor și „lovitură de stat” - românii ar fi fost păcăliți la alegerile din 2025 și ar fi vorba de un adevăr ascuns;

(3) identitatea creștină amenințată - Occidentul ar încerca să atace valorile familiei tradiționale și ortodoxe;

(4) anti-Ucraina - dacă România va sprijini Ucraina, țara ar risca să intre și ea în război;

(5) conspiraționism - hantavirusul ar fi noua armă a globaliștilor;

(6) anti-UE și eșec instituțional;

(7) criză fiscală și faliment orchestrat. 

Nicușor Dan, una din victimele dezinformării  

O analiză mai clară, care arată cum s-a făcut manipularea crizei guvernamentale pe TikTok, a fost publicat de Expert Forum. Au fost analizate aproape 25.000 de videoclipuri politice virale. Dintre acestea, doar în perioada 1 aprilie -11 mai 2026, de când s-a accentuat criza politică, PSD s-a retras din guvern și apoi, împreună cu AUR, a demis guvernul Bolojan, videoclipurile monitorizate au produs 101,9 milioane de vizualizări, 829.000 de distribuiri și 68.400 de comentarii.

Mai mult de jumătate dintre comentarii (52%) sunt mesaje identice, iar cei circa 270.000 de urmăritori care au produs acest conținut identic au conturi goale, fiindcă sunt doar „rețele de amplificare care mențin artificial conversația la cote maxime exact în momentele în care publicul este cel mai vulnerabil”. Pe de altă parte, analiza Expert Forum constată că cel mai mare grup de comentarii coordonate continuă să graviteze în jurul lui Călin Georgescu. Mesajul „Călin Georgescu Președinte” a fost postat de peste 17.000 de ori de aproape 10.000 de utilizatori unici pe mai mult de 2.000 de videoclipuri, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj text din setul de date, activ în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026.

Președintele Nicușor Dan pare să nu înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024 nu a fost doar un accident și că în fața noastră se desfășoară un proces continuu de divizare a electoratului întreținut din interior și exterior. Cercetarea Expert Forum demonstrează felul în care a evoluat întreaga campanie împotriva lui Ilie Bolojan încă de la începutul anului.

Printre principalele victime ale manipulării și dezinformării este și Nicușor Dan, care amână să strângă sub umbrela Cotrocenilor specialiștii români în dezinformare pentru a găsi soluțiile unui fenomen în curs de accentuare și trece cu vederea frustrările din societate legate de anularea alegerilor.

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
gandul.ro
image
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
mediafax.ro
image
Cum arată controversatul portar Carlos, la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua – Rapid. Foto
fanatik.ro
image
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
digisport.ro
image
Moment uriaș pentru Nadia Comăneci! Nicușor Dan o decorează la Palatul Cotroceni
click.ro
image
„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Actele pe care asociația de proprietari este obligată să le arate locatarilor. Ce drepturi ai dacă administratorul refuză accesul la documente
playtech.ro
image
Wyscout și Opta au dat verdictul înainte de Dinamo – FCSB. Aici se poate decide derby-ul pentru Europa!
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Cutremur în televiziune! O vedetă a Antenei 1 vrea să schimbe tabăra și ar fi în negocieri cu Pro TV
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acord de ultimă oră între SUA și Iran. Cine câștigă, cine cedează
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”
click.ro
image
Tensiuni după finala „Chefi la cuțite 2026”. Bianca Podosu, atac virulent la adresa Marinei Luca. „Degeaba ai școli, dacă nu știi să fii om”
click.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fosta membră a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus sub influența alcoolului
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică