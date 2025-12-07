Nicușor Dan, după ce a votat: „Taxele nu vor crește anul viitor, în afara celor deja anunțate”

Președintele Nicușor Dan a declarat, după ce și-a exprimat votul pentru alegerea noului primar general al Capitalei, că nu sunt prevăzute majorări de taxe în 2026, cu excepția celor anunțate deja de coaliția de guvernare.

Declarația vine în contextul îngrijorărilor recente privind posibile cheltuieli mai mari pentru români în 2026.

Nicușor Dan a explicat că măsurile privind TVA-ul se aplică proporțional în bugetele din 2025 și 2026. „Coaliţia a luat nişte măsuri care se aplică proporţional, adică pe TVA, e o aceeaşi măsură care a fost luată şi care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă, cu măsurile de acum, noi am reuşit să coborăm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleaşi măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea”, spunea preşedintele în urmă cu câteva zile, pe 3 decembrie.

Acesta a subliniat, totodată, că niciunul dintre partidele din coaliție nu are în vedere creșterea taxelor.

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară. Detalii despre prezența la vot și procesu de votare pot fi văzute aici.

Nicușor Dan a votat în jurul orei 09.15, declarând ulterior „Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc, și pentru că e un oraș pe care-l cunosc de foarte mult timp... Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria București, am votat pentru cineva care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție si mai ales de zona de mafie imobiliară”.