Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 19 noiembrie 2025, decretul pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a domnului Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie 2025”, potrivit postării publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează succes în proiectele viitoare", a transmis marţi Administraţia Prezidenţială.

Ulterior, Ludovic Orban a afirmat, într-o conferinţă de presă, că eliberarea sa din funcţie s-a produs la iniţativa şefului statului, după o singură discuţie pe care a avut-o cu acesta într-un "oarecare" nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

El a precizat că în perioada cât a fost consilier prezidenţial, timp de o lună şi jumătate, şi-a desfăşurat activitatea încercând să pună la dispoziţia preşedintelui şi a instituţiei prezidenţiale întreaga sa experienţă, expertiza acumulată şi toate bunele intenţii.

"Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă în funcţionarea instituţiei prezidenţiale. Timp de o lună jumătate nu am avut nicio discuţie contradictorie cu preşedintele României, timp de o lună şi jumătate preşedintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau cu privire la declaraţiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni şi jumătate. Am încercat să contribui, alături de preşedintele României şi de echipa domnului preşedinte, la o dinamizare a activităţii prezidenţiale, la o implicare a instituţiei prezidenţiale, benefică pentru buna funcţionare a statului român", a explicat Orban.

Ludovic Orban a menţionat că a aflat marţi că nu mai este în echipa preşedintelui Nicuşor Dan.

"Despărţirea noastră vine din iniţativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicţie referitor la o declaraţie pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei. Aş vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi chiar în discuţia pe care am avut-o i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politici", a informat Orban.