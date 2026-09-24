Fostul premier desemnat Adrian Veștea spune că are „toată deschiderea” față de Siegfried Mureșan. Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a evitat însă să facă un pronostic privind votul de învestitură din Parlament și a transmis că îi poate oferi sfaturi lui Mureșan, dacă acesta va avea nevoie.

Siegfried Mureșan trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor și să obțină votul de încredere al Legislativului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal pentru funcția de premier pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. Decretul de desemnare a fost publicat pe 21 septembrie în Monitorul Oficial. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Întrebat de Actualitate.net despre noua încercare de formare a Executivului, Adrian Veștea a transmis că susține demersul colegului său de partid.

„Am toată deschiderea”, a declarat Veștea, spunând că România are nevoie de un Guvern, în condițiile în care „sunt multe instituții care se află într-o situație critică”.

Fostul premier desemnat a susținut miercuri și că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan și că partidul trebuie să își asume guvernarea.

În ceea ce privește șansele actualului premier desemnat de a obține cele 233 de voturi necesare, Veștea a evitat să facă estimări.

„Nu sunt parlamentar. (…) Este responsabilitatea pe care o au cu totul alte persoane. Nu pot să fac astfel de pronosticuri”, a declarat el.

Situația lui Siegfried Mureșan este comparată cu cea prin care Adrian Veștea a trecut în urmă cu aproximativ trei luni. Veștea a fost desemnat premier pe 14 iunie, însă Guvernul propus de acesta nu a primit votul de încredere al Parlamentului pe 22 iunie.

Întrebat dacă numărul de voturi pe care îl va obține Mureșan ar putea fi comparabil cu cel primit de el, Veștea a răspuns: „Trebuie să vedem dacă numărul de voturi pe care Mureșan le va primi va fi comparabil cu numărul de voturi pe care l-am luat eu.”

Cei doi liberali nu au discutat, până în prezent, despre negocierile pentru formarea Guvernului, potrivit lui Veștea. Acesta spune însă că este dispus să îl ajute pe Mureșan dacă va solicita sfaturi.

„Nu m-am sfătuit. Dacă are nevoie de sfaturi, îi stau la dispoziție oricând”, a declarat Adrian Veștea.