Imagini cu caracter sexual. Când riști o pedeapsă pentru o fotografie, dar nu și pentru actul sexual

Parlamentul a adoptat o modificare a Codului penal privind materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor. Noua denumire a infracțiunii descrie mai clar gravitatea faptelor. Legea nu este însă în vigoare: potrivit Camerei Deputaților, se află încă în etapa în care poate fi sesizată Curtea Constituțională.

Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, Cristi Danileț atrage atenția că modificarea, deși urmărește protejarea copiilor, ar putea produce rezultate greu de explicat. De exemplu, între minori, azi nu se sancționează actul sexual dacă diferența de vârstă este de cel mult 5 ani; dar dacă este și cu înregistrare de imagini, atunci e sancționat făptuitorul de 14 ani împliniți și pentru viol cu acord, și pentru pornografie infantilă. Pe noua lege însă, avem două situații diferite, deși victima e aceeași:

– Dacă un băiat de 16 ani și o fată de 13 ani filmează actul sexual și păstrează filmul între ei, fapta nu se pedepsește: actul, pentru că diferența de vârstă e sub 5 ani; iar filmarea, pentru că diferența e de cel mult 3 ani). Situația e mai favorabilă ca azi;

– Dacă un băiat de 17 ani și o fată de 13 ani întrețin relații sexuale, nu există nicio sancțiune (diferența de vârstă fiind mai mică de 5 ani). Dar dacă își fac fotografii intime, fapta devine infracțiune (căci diferența de vârstă depășește 3 ani), iar băiatul va primi o măsură educativă aspră;

– Dacă un major de 18 ani și o zi întreține relații sexuale cu o minoră de 13 ani și două zile, el nu este sancționat nici azi, nu va fi nici în viitor (diferența de vârstă fiind până în 5 ani). Dar dacă el face fetei o poză sau filmează actul intim, atunci riscă până la 12 ani de închisoare, iar dacă doar îi cere o fotografie intimă, până la 10 ani. Situația există din 2024, iar legea nouă nu o corectează.

Autorul semnalează și o posibilă reducere a pedepsei pentru unele fapte comise prin mijloace informatice. Textul Codului penal consultat prevede, pentru anumite operațiuni cu astfel de materiale realizate printr-un sistem informatic, închisoare de la 5 la 12 ani. Forma proiectului adoptată de Senat stabilește pentru operațiunile de bază pedeapsa de la 2 la 7 ani, indiferent de mijlocul folosit. Danileț avertizează că o lege penală mai favorabilă ar putea avea efect și în dosarele aflate pe rol.

Analiza mai indică posibile necorelări privind faptele săvârșite în străinătate, agravarea pedepsei atunci când viața copilului a fost pusă în pericol și obligația de a anunța autoritățile despre abuzuri. Acestea sunt critici formulate asupra legii adoptate, nu efecte constatate deja în practică. Miza este ca noua reglementare să fie verificată și corelată cu restul Codului penal înainte de promulgare: protecția copilului nu ar trebui să depindă de inadvertențe între articole, se arată în studiul publicat pe JURIDICE.ro.