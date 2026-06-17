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Adrian Veștea afirmă că Alexandru Nazare ar vrea să rămână la Finanțe. „Şi-a manifestat intenţia de a face parte din noul guvern”

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Adrian Veștea susține că ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și-ar fi exprimat disponibilitatea de a face parte din guvernul pe care intenționează să îl formeze.

Adrian Veștea îl vrea pe Alexandru nazare la Finanţe. FOTO: Mediafax
Adrian Veștea îl vrea pe Alexandru nazare la Finanţe. FOTO: Mediafax

În timp ce conflictul dintre conducerea PNL și premierul desemnat Adrian Veștea continuă să se adâncească, acesta susține că a obținut deja acordul unuia dintre actualii miniștri interimari din rândurile PNL pentru a face parte din viitorul său Cabinet. Este vorba despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care Adrian Veștea afirmă că este dispus să își continue activitatea în noul Executiv.

Declarația a fost făcută marți seară, la România TV, la scurt timp după ce conducerea PNL a decis, în cadrul ședinței tensionate a Biroului Național, că orice liberal care îl va susține pe Adrian Veștea pentru funcția de premier sau va accepta să facă parte din Guvernul pe care acesta îl va propune va fi exclus din partid.

 „Alexandru Nazare are deschiderea necesară de a face parte din viitorul guvern. Alexandru Nazare şi-a manifestat intenţia de a face parte. Am avut o discuţie cât se poate de serioasă în cursul zilei de astăzi, ne-am întâlnit de dimineaţă, i-am spus intenţia mea şi cred că este necesar de a lăsa orgolii şi tot felul de alte aspecte, este de a duce la bun sfârşit un buget pe care tu l-ai construit”, a afirmat Adrian Veştea.

El a explicat faptul că unul dintre motivele pentru care își dorește continuarea colaborării cu Alexandru Nazare este legat de construcția bugetară și de necesitatea menținerii unei anumite continuități la Ministerul Finanțelor, în contextul în care acesta este direct implicat în elaborarea bugetului și în relația cu instituțiile și agențiile care urmăresc evoluția economiei românești.

În acelaşi timp, premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat că are încredere că Alexandru Nazare își va menține disponibilitatea de a face parte din noul Guvern, în pofida presiunilor politice generate de decizia conducerii PNL.

„Mi-am dorit ca să rămână un portofoliu care să fie asumat de primul-ministru, acela al Finanţelor, din acest motiv mi-am asumat ca încă de la început să mă asigur că este dispus să vină să lucreze alături de mine”, a spus Adrian Veştea.

Rămâne de văzut dacă Alexandru Nazare își va confirma public intenția de a face parte din Executiv și dacă va merge mai departe cu această opțiune, în condițiile în care decizia adoptată de Biroul Național al PNL îi pune pe liberalii care aleg să colaboreze cu Adrian Veștea în situația de a-și pierde calitatea de membru al partidului.

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