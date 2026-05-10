Alexandru Nazare, după discuțiile cu agenția de rating S&P: „Este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut la finalul săptămânii o „discuţie foarte bună” cu reprezentanții agenției de rating S&P Global, în contextul evaluărilor periodice care urmează pentru România din partea marilor agenții internaționale de rating.

Oficialul susține că, în actualul context economic și politic, este esențial ca autoritățile să transmită clar direcția economică a țării și să demonstreze continuitate în reforme și politici fiscale.

„La finalul săptămânii am avut o discuţie foarte bună cu S&P, împreună cu echipa Ministerului Finanţelor, care a urmat dialogurilor din ultimele zile cu celelalte agenţii de rating. În actualul context intern şi internaţional, este esenţial să comunicăm clar ce vrem să facem ca ţară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade”, a scris Alexandru Nazare, duminică, pe Facebook.

Ministrul interimar consideră că una dintre principalele probleme ale României în ultimii ani a fost lipsa consecvenței în politicile economice.

„Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvenţa unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu şi lung”, a afirmat Nazare.

Acesta a explicat că agențiile de rating urmăresc în special capacitatea autorităților de a continua reformele și investițiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR și Programul SAFE.

„Exact acest lucru este urmărit astăzi de agenţiile de rating: voinţa şi capacitatea autorităţilor de a continua reformele şi investiţiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR şi Programul SAFE. Atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanţare mult mai ieftină — granturi şi împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din pieţele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creşterea capacităţilor interne de producţie şi realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent”, a explicat ministrul.

Nazare a precizat că pentru agențiile de rating este foarte importantă menținerea ritmului de ajustare fiscală și a disciplinei bugetare.

„Rezultatele de până acum arată că direcţia actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate şi disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală şi colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuţie bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit de aproximativ 1% din PIB, la mai puţin de jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în trimestrul al doilea se așteaptă un nivel mai ridicat al cheltuielilor, inclusiv pentru investiții și proiecte finanțate prin PNRR, ceea ce se va reflecta în nivelul deficitului bugetar.

„Cu toate acestea, deficitul se menţine în parametrii stabiliţi până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanţatori. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investiţional”, a avertizat Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a reamintit că România va avea în lunile următoare noi evaluări din partea principalelor agenții internaționale de rating.

„La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenţiei Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condiţiile unei înrăutăţiri vizibile a situaţiei, oricare dintre agenţii poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecinţe extrem de grave pentru România”, a declarat ministrul.

În final, Alexandru Nazare a subliniat că obiectivul autorităților este revenirea la o perspectivă stabilă și consolidarea încrederii investitorilor și a partenerilor externi.

„Este important să păstrăm această direcţie şi să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi şi a pieţelor financiare. România are nevoie de stabilitate, consecvenţă şi credibilitate. Acestea sunt condiţiile pentru a continua dezvoltarea şi pentru a proteja costurile de finanţare ale ţării în anii următori”, a mai transmis Nazare.