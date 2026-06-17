search
Miercuri, 17 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Situația tensionată creată de desemnarea vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, pentru funcția de premier poate provoca o ruptură în partid, în condițiile în care, la votul din Parlament, o parte dintre liberali s-ar putea desprinde de actuala conducere, cel puțin la nivel informal.

De ce nu l-a anunţat Nicuşor Dan pe Ilie Bolojan despre nominalizarea lui Adrian Veştea
Ilie Bolojan, liderul PNL şi preşedintele Nicuşor Dan la consultările de la Cotroceni Foto: Inquam

De ce nu l-a anunțat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan despre nominalizarea lui Adrian Veștea

„Adevărul” a discutat cu Andrei Țăranu, prodecan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, despre consecințele tensiunilor generate de această nominalizare. Printre scenariile vehiculate în spațiul public se numără convocarea unui congres al PNL, sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la desemnarea unui premier înaintea consultărilor sau chiar excluderea lui Adrian Veștea pentru că a acceptat nominalizarea fără a consulta partidul.

„Domnul Veștea este prim-vicepreședinte al PNL. Deci nu este atât de ușor pentru PNL să-l dea afară. Una era să dea afară un membru simplu și alta este să dea afară un membru de o asemenea importanță. Până la congres, nu cred că poate fi dat afară.

În al doilea rând, dacă este adevărat ceea ce se spune, că vor intra în Parlament miercuri toate acțiunile PNL-ului, acestea vor fi depășite. În momentul în care este votat prim-ministrul, 80% dintre cei care sunt în momentul acesta alături de Bolojan se vor mai gândi o dată. PNL a fost dintotdeauna un partid facționist. Acum va depinde foarte mult de cine se mișcă mai repede, domnul Veștea împreună cu grupul său sau cei de la PNL, domnul Ciucu și domnul Bolojan”, spune politologul.

Profesorul consideră că ideea sesizării CCR în legătură cu desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan înainte de consultări are puține șanse de succes.

„Eu nu cred. Aici sunt juriști constituționali care vor trebui să-și dea cu părerea. Dar părerea mea este că, având în vedere că suntem în interiorul primei nominalizări, în condițiile în care nu a existat o altă nominalizare, adică domnul și-a depus mandatul, iar imediat a fost desemnat domnul Veștea, suntem în interiorul aceluiași proces.

Eu merg mai mult pe varianta domnului Zegrean și a domnului Băsescu. Eu cred că suntem în interiorul aceluiași proces și atunci președintele se poate prevala de faptul că au existat consultări formale și informale cu partidele”.

„Cât de oportuniști sunt cei care se vor duce alături de domnul Veștea”

Adrian Veștea a declarat că în viitorul guvern vor exista miniștri ai PNL, că va respecta întocmai programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, adică programul pe baza căruia președintele a format coaliția, și că decizia de a nu consulta partidul a fost determinată exclusiv de cerința de discreție impusă de șeful statului.

Poate fi vorba foarte mult despre cât de oportuniști sunt cei care se vor duce alături de domnul Veștea. Și presupun că sunt mulți care sunt așa. Dacă este adevărat, și totul este deocamdată speculație, că sunt 30 de oameni, tot grupul parlamentar al PNL are 75 de membri. Dacă mai adună încă 40, atunci aceștia devin majoritari și situația se complică foarte mult”, susține Andrei Țăranu.

Ce decizie va lua PNL în privinţa lui Adrian Veştea?
Adrian Veştea şi Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos/ Mădălina Norocea
Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare: „Ne-am asumat prima tură, când nu era înghesuială"

Ce decizie va lua PNL în privința lui Adrian Veștea?

În privința promisiunilor făcute de premierul desemnat, analistul este sceptic și arată că aplicarea măsurilor propuse de Ilie Bolojan depinde de existența unei majorități parlamentare:

„Cuvântul acesta, ‘reforme’, este un cuvânt absolut demonetizat. Ce înseamnă reformă? Care sunt reformele acelea? Și cu ce majoritate vor trece, dacă vor exista acele reforme?

Problema nu este asta. Problema este că oricum nu se poate face absolut nimic având în vedere că totul se joacă în interiorul bugetului pe care l-a aprobat Parlamentul în martie, sub decizia domnului Bolojan.

Nu se pot face mari schimbări de buget sau mari rectificări într-o parte ori alta. Deci probabil va fi aceeași poveste. Doar că, cum să spun, nu va mai fi domnul Bolojan și grupul din jurul domniei sale la butoane”, a declarat Andrei Tăranu.

„Era clar că relația dintre cei doi era complet înghețată”

Intențiile președintelui devin tot mai clare odată cu noile decizii. Teoria potrivit căreia acesta ar fi susținut tacit moțiunea de cenzură nu mai pare improbabilă după desemnarea unui lider PNL fără consultarea partidului:

„Părerea mea este că totuși președintele a instrumentalizat plecarea domnului Bolojan și că a știut. Cel puțin a doua mișcare, aceasta cu Veștea, a părut foarte clar că este o acțiune de acest gen. Era clar că relația dintre cei doi era complet înghețată și nu aveau cum să funcționeze instituțional, în ciuda retoricii.

Iar venirea domnului Ciucu, care a fost de la bun început, încă de când era primar al Sectorului 6, unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, a generat această tensiune dintre președinte și prim-ministru, respectiv președintele PNL-ului. Aici este povestea. Președintele vrea să țină PNL-ul, dar vrea să țină PNL-ul în condițiile lui, nu în condițiile altora”, spune analistul.

De ce nu găseşte Ilie Bolojan calea de mijloc?

Acesta este și motivul pentru care Ilie Bolojan nu pare dispus la compromisuri, nici în ceea ce privește refacerea coaliției de guvernare alături de PSD, nici în privința desemnării unui alt premier liberal care să formeze un guvern din care să facă parte și social-democrații. Scenariul în care premierul interimar va găsi un punct de echilibru nu este luat în calcul de analist.

De ce este Ilie Bolojan marele câștigător al blocajului dintre Tomac și partide

„Ceea ce pot să spun este mai degrabă o supoziție. În principiu, nu cred. Domnul Bolojan are un anumit tip de caracter, destul de inflexibil, destul de hotărât. El nu prea știe să facă politică în sensul dâmbovițean al cuvântului. Și anumite lucruri nu există altfel decât la nivelul administrației locale și al Consiliului Județean. De asta nu stau să îmi dau seama. Eu pot să fac doar o analiză, mai degrabă pe fenomen decât pe persoană. Dar, în principiu am spus, chiar am spus, că cine se va mișca mai repede va lua potul cel mare.

Întrebarea este: dacă, să spunem, se întâmplă totuși acest lucru, marele câștig nu aparține niciunei facțiuni, ajungem într-o situație în care întrebarea este ce se va întâmpla cu România? Toată discuţia este aceea cu tramvaiul care trebuie să calce o persoană sau trei persoane, aceasta este marea dilemă a politicilor publice. Lumea uită că tramvaiul se mişcă, discută despre diverse lucruri, dacă este moral, dacă este constituţional, dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este? Ca România să rămână cu un guvern interimar sine die (nedeterminat n.r)?”, concluzionează Andrei Ţăranu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Sondaj INSCOP. Ce face Istvan Kovacs la CM 2026. Cum și când va arbitra românul
fanatik.ro
image
Cum e combătută canicula de favoritele Cupei Mondiale: medicină sportivă avansată, echipamente inovative, saună și dușuri fierbinți
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
Astăzi se împlinesc 101 ani de la moartea lui Anghel Saligny, unul dintre cei mai mari ingineri pe care i-a avut România. El a proiectat și podul de la Cernavodă
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Ce au căutat românii pe Google de când a început Campionatul Mondial 2026. Țările despre care nu știau unde se găsesc
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene în fiecare zi. Nutriționiștii explică efectele asupra sănătății
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?