Situația tensionată creată de desemnarea vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, pentru funcția de premier poate provoca o ruptură în partid, în condițiile în care, la votul din Parlament, o parte dintre liberali s-ar putea desprinde de actuala conducere, cel puțin la nivel informal.

De ce nu l-a anunțat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan despre nominalizarea lui Adrian Veștea

„Adevărul” a discutat cu Andrei Țăranu, prodecan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, despre consecințele tensiunilor generate de această nominalizare. Printre scenariile vehiculate în spațiul public se numără convocarea unui congres al PNL, sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la desemnarea unui premier înaintea consultărilor sau chiar excluderea lui Adrian Veștea pentru că a acceptat nominalizarea fără a consulta partidul.

„Domnul Veștea este prim-vicepreședinte al PNL. Deci nu este atât de ușor pentru PNL să-l dea afară. Una era să dea afară un membru simplu și alta este să dea afară un membru de o asemenea importanță. Până la congres, nu cred că poate fi dat afară.

În al doilea rând, dacă este adevărat ceea ce se spune, că vor intra în Parlament miercuri toate acțiunile PNL-ului, acestea vor fi depășite. În momentul în care este votat prim-ministrul, 80% dintre cei care sunt în momentul acesta alături de Bolojan se vor mai gândi o dată. PNL a fost dintotdeauna un partid facționist. Acum va depinde foarte mult de cine se mișcă mai repede, domnul Veștea împreună cu grupul său sau cei de la PNL, domnul Ciucu și domnul Bolojan”, spune politologul.

Profesorul consideră că ideea sesizării CCR în legătură cu desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan înainte de consultări are puține șanse de succes.

„Eu nu cred. Aici sunt juriști constituționali care vor trebui să-și dea cu părerea. Dar părerea mea este că, având în vedere că suntem în interiorul primei nominalizări, în condițiile în care nu a existat o altă nominalizare, adică domnul și-a depus mandatul, iar imediat a fost desemnat domnul Veștea, suntem în interiorul aceluiași proces.

Eu merg mai mult pe varianta domnului Zegrean și a domnului Băsescu. Eu cred că suntem în interiorul aceluiași proces și atunci președintele se poate prevala de faptul că au existat consultări formale și informale cu partidele”.

„Cât de oportuniști sunt cei care se vor duce alături de domnul Veștea”

Adrian Veștea a declarat că în viitorul guvern vor exista miniștri ai PNL, că va respecta întocmai programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, adică programul pe baza căruia președintele a format coaliția, și că decizia de a nu consulta partidul a fost determinată exclusiv de cerința de discreție impusă de șeful statului.

„Poate fi vorba foarte mult despre cât de oportuniști sunt cei care se vor duce alături de domnul Veștea. Și presupun că sunt mulți care sunt așa. Dacă este adevărat, și totul este deocamdată speculație, că sunt 30 de oameni, tot grupul parlamentar al PNL are 75 de membri. Dacă mai adună încă 40, atunci aceștia devin majoritari și situația se complică foarte mult”, susține Andrei Țăranu.

Bolojan, despre revenirea PNL la guvernare: „Ne-am asumat prima tură, când nu era înghesuială"

Ce decizie va lua PNL în privința lui Adrian Veștea?

În privința promisiunilor făcute de premierul desemnat, analistul este sceptic și arată că aplicarea măsurilor propuse de Ilie Bolojan depinde de existența unei majorități parlamentare:



„Cuvântul acesta, ‘reforme’, este un cuvânt absolut demonetizat. Ce înseamnă reformă? Care sunt reformele acelea? Și cu ce majoritate vor trece, dacă vor exista acele reforme?

Problema nu este asta. Problema este că oricum nu se poate face absolut nimic având în vedere că totul se joacă în interiorul bugetului pe care l-a aprobat Parlamentul în martie, sub decizia domnului Bolojan.

Nu se pot face mari schimbări de buget sau mari rectificări într-o parte ori alta. Deci probabil va fi aceeași poveste. Doar că, cum să spun, nu va mai fi domnul Bolojan și grupul din jurul domniei sale la butoane”, a declarat Andrei Tăranu.

„Era clar că relația dintre cei doi era complet înghețată”

Intențiile președintelui devin tot mai clare odată cu noile decizii. Teoria potrivit căreia acesta ar fi susținut tacit moțiunea de cenzură nu mai pare improbabilă după desemnarea unui lider PNL fără consultarea partidului:



„Părerea mea este că totuși președintele a instrumentalizat plecarea domnului Bolojan și că a știut. Cel puțin a doua mișcare, aceasta cu Veștea, a părut foarte clar că este o acțiune de acest gen. Era clar că relația dintre cei doi era complet înghețată și nu aveau cum să funcționeze instituțional, în ciuda retoricii.

Iar venirea domnului Ciucu, care a fost de la bun început, încă de când era primar al Sectorului 6, unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, a generat această tensiune dintre președinte și prim-ministru, respectiv președintele PNL-ului. Aici este povestea. Președintele vrea să țină PNL-ul, dar vrea să țină PNL-ul în condițiile lui, nu în condițiile altora”, spune analistul.

De ce nu găseşte Ilie Bolojan calea de mijloc?

Acesta este și motivul pentru care Ilie Bolojan nu pare dispus la compromisuri, nici în ceea ce privește refacerea coaliției de guvernare alături de PSD, nici în privința desemnării unui alt premier liberal care să formeze un guvern din care să facă parte și social-democrații. Scenariul în care premierul interimar va găsi un punct de echilibru nu este luat în calcul de analist.

De ce este Ilie Bolojan marele câștigător al blocajului dintre Tomac și partide

„Ceea ce pot să spun este mai degrabă o supoziție. În principiu, nu cred. Domnul Bolojan are un anumit tip de caracter, destul de inflexibil, destul de hotărât. El nu prea știe să facă politică în sensul dâmbovițean al cuvântului. Și anumite lucruri nu există altfel decât la nivelul administrației locale și al Consiliului Județean. De asta nu stau să îmi dau seama. Eu pot să fac doar o analiză, mai degrabă pe fenomen decât pe persoană. Dar, în principiu am spus, chiar am spus, că cine se va mișca mai repede va lua potul cel mare.

Întrebarea este: dacă, să spunem, se întâmplă totuși acest lucru, marele câștig nu aparține niciunei facțiuni, ajungem într-o situație în care întrebarea este ce se va întâmpla cu România? Toată discuţia este aceea cu tramvaiul care trebuie să calce o persoană sau trei persoane, aceasta este marea dilemă a politicilor publice. Lumea uită că tramvaiul se mişcă, discută despre diverse lucruri, dacă este moral, dacă este constituţional, dar în capul domnului Bolojan ce scenariu este? Ca România să rămână cu un guvern interimar sine die (nedeterminat n.r)?”, concluzionează Andrei Ţăranu.