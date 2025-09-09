Adrian Câciu atacă „ipocrizia și minciuna” privind bugetul României și reformele fiscale

Deputatul PSD Adrian Câciu critică „narativul ipocrit” legat de situația fiscal-bugetară a României, afirmând că realitatea este mult mai clară în documentele oficiale și în deciziile Comisiei Europene.

Într-o postare pe rețelele sociale, Adrian Câciu atrage atenția asupra unei așa-zise „surprize” privind bugetul și situația fiscală a României, pe care o consideră mai degrabă un narativ ipocrit. „Observ că se menține narativul ipocrit al «surprizei» privind situația fiscal-bugetară a României. Însă, documentele publice (…) sunt foarte clare: România a ales să reducă deficitul bugetar pe o perioadă de 7 ani și să MENȚINĂ NIVELUL RIDICAT AL INVESTIȚIILOR (peste 5% din PIB pe tot intervalul, cu vârfuri în 2025 și 2026)”.

El amintește că planul fiscal include o serie de reforme, printre care și o reformă fiscală în cuantum brut de 1,37% din PIB pentru 2025, adică aproximativ 26,2 miliarde lei: „Retineți: 26,2 miliarde lei din taxe!”

Responsabilități politice și PNRR

Câciu subliniază responsabilitățile politice ale momentului: „Când Comisia Europeană a acceptat Planul Fiscal Bugetar al României, președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan. Chiar dacă nu ar fi fost, banuiesc că știa toate datele financiare de la dl Bolos, promovat în toate guvernele de dl Bolojan. A, da, prim-vicepreședinte PNL era dl Ciucu. Ambii știau că în 2025 va fi nevoie de reforma fiscală, parte a cererii de plată numărul 4 din PNRR”.

Deputatul PSD pune și întrebări critice cu privire la rolul parlamentarilor PNL în aprobarea bugetului: „Cine era președinte al Senatului și a votat bugetul? Dacă nu erau prinse cheltuieli, dacă nu erau corecte veniturile, de ce nu a bătut cu pumnul în masă? Cine conduce Comisiile de Buget Finanțe din cele două Camere ale Parlamentului? PNL, cumva?”

Investițiile, deficitul și ipocrizia politică

În opinia sa, bugetul nu a fost „prost făcut”, ci mai degrabă situația este complicată de refuzul unor politicieni de a susține investițiile: „Deși deficitul primar este mult mai mic decât investițiile, trebuiau luate măsuri de consolidare fiscală (…) pentru a avea bani să susții investițiile. A rămas, însă, doar ipocrizia și minciuna!”

Câciu încheie postarea cu un apel la responsabilitate și un mesaj optimist despre starea României: „Hai, succes! Istoria ne dovedește că niciun lider care a condus o țară nu a condus-o pe îndemnul: «Hai, murim!» PS: România e încă bine. Unii încearcă cu tot sufletul să o distruga, însă! Asta e de neacceptat!”