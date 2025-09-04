search
Joi, 4 Septembrie 2025
Scandal monstru între liberala Gabriela Horga și deputatul PSD Adrian Câciu: „Ea mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?"

Publicat:

Scandal în direct între deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga. Cei doi s-au contrat dur pe tema finanțelor publice și a deficitului bugetar. Câciu i-a reproșat senatoarei că nu este cinstită și i-a sugerat să verifice rezerva bugetară lăsată de premierul Cîțu.  

Scandal monstru în direct la TV / Sursa foto: Inquam Photos / Gabriela Horga
Scandal monstru în direct la TV / Sursa foto: Inquam Photos / Gabriela Horga

Deputatul și senatoarea au urlat unul la altul minute bune. Discuția a degenerat din cauza diferențelor de opinie pe tema reformei fiscale

Discuția despre deficit bugetar a escaladat într-un schimb de acuzații și replici tăioase între reprezentanți ai celor două partide din coaliție. 

„Este importantă analiza din octombrie – nivelul încasărilor – dacă Pachetul 1 și Pachetul 2 vor ajunge la efectele estimate. Pachetul 1 are efect estimat de 6,7 -6,9 miliarde de lei, 3,7 partea de redresare și reorganizare fiscală. Rămâne de văzut dacă execuția bugetară și nivelul încasării veniturilor vor ajunge la nivelul efectelor scontate. Cel mai probabil, în urma acestei analize, va exista o analiză în cadrul Coaliției”, a spus Gabriela Horga la Digi24.

Adrian Câciu a replicat imediat:

„Am făcut o analiză pe datele publice. Așteptăm datele la 7 luni pentru că toată lumea vorbește despre dezastru și apocalipsă. Într-adevăr, sunt necesare o serie de măsuri de consolidare fiscală. De fapt, ele sunt structurale. Nu sunt pentru anul acesta sau pentru repararea unui deficit conjunctural, ci pentru ceea ce înseamnă o sustenabilitate a finanțelor publice pe termen mediu și lung. Nu stăm rău. Avem într-adevăr un derapaj la cheltuielile cu dobânzi. Noi i-am recomandat ministrului de Finanțe să nu mai facă răscumpărări anticipat de bonduri, pentru că asta înseamnă o cheltuială în plus. Ne-am împrumutat la 8 și răscumpărăm la 7,6. Nu, nu e cine știe ce economie, problema e că plătești dobânda în avans. Iei bani care poate erau mai necesari în zona socială sau în sectorul de investiții”. 

Referitor la împrumuturile din ultimii ani, fostul ministru de Finanțe din partea PSD a declarat:

„Sunt trei mari vârfuri- primul pe începerea războiului din Ucraina, cu dobânzi de 7% undeva la 9,5%, după care am avut o temperare, la 6,8%. Avem anul ăsta două sincope pe care le-am admonestat public, pentru că nu ar trebui să le mai avem fiindcă ne costă.  Am avut o demisie în primăvară, a premierului (Ciolacu), am avut un urcuș al dobânzilor, asta înseamnă o instabilitate politică, și am avut această amenințare a premierului cu demisia”. 

Dezbaterea privind deficitul a alunecat spre atacuri personale și amenințări între cei doi 

Gabriela Horga: „Asta nu era o amenințare domnule Câciu”.

Adrian Câciu: „Eu nu fac replici cu membrii PNL. Dacă am discuția cu domnul prim-ministru Bolojan sau cu președintele PNL”.

Gabriela Horga: „Păi avem discuția în spațiul public”.

Adrian Câciu: „Păi ar trebui să vă pricepeți puțin și la dobânzi, doamna Horga”

Gabriela Horga: „Eu cred că mă pricep mai bine ca dumneavoastră pentru că nu am avut două mandate încununate cu eșec”.

Adrian Câciu:   „Am depășit momentul acesta”.

Gabriela Horga:  „Nu, nu l-am depășit. Cât timp credeți   dumneavoastră că un prim-ministru care spune că va rămâne prim-ministru pentru a putea face reformele necesare, pe care voi le blocați, și de aceea creezi dobânzile nu pentru că ați făcut reforme la timp, ci pentru că nu ați fost angajați în acele reforme niciodată. Este incorect să dați vina chiar cei care ați provocat acest DEFICIT și să dați vina pe cei care încearcă să repare”.

Adrian Câciu: „Doamna Horga, cine era ministrul de finanțe anul trecut? Era cumva Boloș?” 

Gabriela Horga:  „Cine era prim-ministrul anul trecut? Dumneavoastră trebuie să vă asumați vina asupra contractării și dumneavoastră la care v-ați împrumutat cât ați fost ministrul de finanțe fără să arătați cu degetul și trebuie să vă asumați acum că trebuie să facem aceste reforme. Nu ați gestionat bine, inclusiv reforma în administrație”.

Adrian Câciu: „Dacă doamna Horga ar fi cinstită, ar putea să vadă câtă rezervă financiară mi-a lăsat mie Guvernul Cîțu. Mi-a lăsat 1 miliard de euro în buffer, cu datorii de 5 miliarde de euro  scadente în decembrie, la o lună de zile. A început războiul. Ascultați până la capăt o lecție de economie.  Am început guvernarea cu domnul Ciucă m-am înțeles că vom avea o rezervă valutară de 16 miliarde de euro. Așa a rămas cu Boloș, cu portofoliu de la 1 miliard de euro rezervă  și o să vedeți că dobânzile au scăzut de la 9,5 la 6,8. Așa le-am lăsat. Am avut un război la graniță. Dar dacă sunteți agresivă, n-aveți decât. Dar vă demonstrez cu pixul că ne-am făcut treaba. Am guvernat cu Ciucă și cu PNL la masă, am făcut împreună când lucrurile erau grele pentru România”.  

Gabriela Horga: „Ați promis comasări de instituții, care nu s-au făcut nici azi”.

Adrian Câciu: „Doamna Horga, vă rog eu frumos, dacă mai mințiți mult, vă expun public. Eu tocmai îl lăudăm pe Bolojan și doamna Horga mă agresează, mă provoacă. Știe să citească?”

