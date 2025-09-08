search
Investitorii americani de la JPMorgan: România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare

Investitorii americani de la J.P. Morgan s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan cu care au discutat despre reformele pe care le implementează România și despre situația economică a țării noastre.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de JPMorgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est.

Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care Guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice.

Reprezentanții delegației au subliniat că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală. Un alt punct de interes a fost stabilitatea politică internă, considerată esențială pentru continuitatea reformelor și pentru menținerea predictibilității în mediul economic.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală, cât și nevoii de a menține încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali.

Astfel de întâlniri periodice, precum cea de astăzi, arată interesul constant al mediului investițional pentru România și confirmă că direcția de responsabilitate bugetară este privită ca esențială pentru viitorul țării.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuț Dumitru.

JPMorgan, cea mai mare bancă americană, a anticipat o posibilă devalorizare a leului între 3% și 20%, preconizând două scenarii în funcție de evoluția politică și economică: între 3 și 5% respectiv între 15 și 20%.

Cursul euro – leu a trecut deja de pragul psihologic de 5 lei pentru un euro, atingând un record istoric.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani au crescut la 8,15%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, indicând o percepție negativă a pieței asupra riscului suveran.

Deficitul bugetar al României este estimat să ajungă la 8,7% din PIB în 2025, cel mai mare din Uniunea Europeană, ceea ce pune presiune suplimentară asupra leului.

Economie

