Cseke Attila prezintă reforma administraţiei locale în cifre: peste 40.000 concedieri şi o economie anuală de 2,2 miliarde de lei la buget

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a prezentat ce înseamnă în cifre reforma administrației locale: reducerea a peste 40.000 de posturi și o economie anuală de 2,2 miliarde de lei.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a dezvăluit luni seară, în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena 3, cifre concrete privind reforma administrației locale, un proces amplu ce urmărește o restructurare serioasă a aparatului bugetar.

Potrivit acestuia, măsurile propuse în cadrul proiectului de reformă vor conduce la reducerea a peste 40.000 de posturi în administrația locală, cu un impact financiar estimat la 2,2 miliarde de lei anual.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică şi la nivel central, acolo sunt tăieri şi la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniştrilor, a secretarilor de stat şi aşa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos şi într-adevăr este de peste 6.000 de posturi. Pe partea de Poliţie Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a detaliat ministrul.

Referindu-se la motivațiile care stau în spatele acestei reforme, Cseke Attila a subliniat dificultățile financiare cu care se confruntă autoritățile locale, mai ales în contextul anului economic dificil în care ne aflăm și al previziunilor pentru anul următor.

„De ce facem acest lucru? Pentru că trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor”, explicat el.

În acest context, reforma are două direcții principale: pe de o parte, crearea unor mecanisme prin care autoritățile locale să-și recupereze veniturile restante, iar pe de altă parte, eficientizarea structurii administrative: „Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de eficientiza structura autorităţilor locale”.

Ministrul a precizat că reducerea personalului nu va afecta în aceeași măsură toate autoritățile locale, ci va fi diferențiată în funcție de gradul de ocupare al posturilor din organigramele locale.

„Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a concluzionat Cseke Attila.