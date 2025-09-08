Marcel Boloș, episod cu premierul Marcel Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu, din perioada iunie 2023 – decembrie 2024, a afirmat, la Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă a fost ignorat.

Marcel Boloș a făcut mai multe dezvăluiri la Antena 1, legată de perioada când era ministru de Finanțe, perioadă în care cheltuielile statului s-au dovedit exagerate astfel încât s-a ajuns la situația de astăzi, cu deficite uriașe. Boloș a povestit și un episod dintr-o discuție a sa cu primul ministru Marcel Ciolacu.

„Când i-am spus „domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap”, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a spus Marcel Boloș (PNL). „Se vedea de la o poștă că în companiile de stat este debandadă”, a adăugat fostul ministru, scrie Hotnews.

Boloș a menționat că a trimis informări lunare premierului legate de situația bugetare

De asemenea, Boloș a mai spus că are un regret legat de activitatea sa la Finanțe, anume că nu și-a dat demisia, deși și-a scris-o de trei ori.

În replică, Marcel Ciolacu a negat că ar fi făcut această afirmație, spunând că nu-i stă în obicei să vorbească astfel. „Eu nu vorbesc urât nici cu colegii, nici cu prietenii apropiați. Am multe defecte, dar defectul ăsta nu-l am”, a spus Ciolacu.

Totodată, fostul premier Marcel Ciolacu respinge acuzațiile conform cărora ar fi cheltuit „discreționar și în scop electoral” zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Pentru a-și susține punctul de vedere, el a publicat sumele alocate de Guvern în 2024.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni”, a explicat Marcel Ciolacu.

Potrivit fostului prim-ministru, Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în „pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern.

„Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate. Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri”, a adăugat Marcel Ciolacu.