Procurorii ucraineni anunță că 70 de milioane de dolari din bani publici au fost încasați de o companie pentru mine care nu funcționau

Procuratura ucraineană acuză o companie că a încasat miliarde de grivne din bani publici pentru muniție esențială pe front, dar a livrat mine defecte sau deloc. Unele dispozitive nu detonau în luptă, iar altele puteau exploda accidental în mâinile militarilor.

Un scandal de proporții zguduie Ucraina, după ce Procuratura Generală a anunțat că o firmă contractată să producă mine terestre și antipersonal pentru armată ar fi încasat aproape 3 miliarde de grivne (aproximativ 70 de milioane de dolari) din banii contribuabililor, dar a livrat cantități mici de muniție, de multe ori defectă sau chiar periculoasă pentru propriii soldați.

Potrivit Kyiv Post, un înalt oficial al forțelor de ordine din Kiev a declarat vineri că minele trimise pe front „adesea nu funcționau” și, în unele cazuri, „explodau atunci când erau manipulate de trupele ucrainene”.

Percheziții și zece suspecți

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a anunțat că instituția pe care o conduce a efectuat percheziții și a informat zece persoane că sunt potențiali suspecți în acest dosar. Declarațiile sale au fost publicate într-un mesaj video pe pagina personală de Facebook.

Principalele mass-media ucrainene au relatat că acuzațiile lui Kravchenko sunt credibile, însă procedurile judiciare oficiale nu au început încă. Conform Constituției, Parchetul Ucrainei este instituția centrală responsabilă de urmărirea penală în țară.

Contractele vizate în acest caz prevedeau livrarea a peste 360.000 de mine de diferite tipuri, care au fost sau urmau să fie furnizate armatei.

„Dovezi convingătoare” și o firmă fără experiență

Kravchenko a explicat că ancheta a fost declanșată la sfârșitul anului 2024, după ce procuratura a primit rapoarte despre o „penurie periculoasă” de mine în mai multe unități de pe linia frontului și plângeri potrivit cărora muniția livrată nu funcționa corect.

„Procuratura Generală a găsit dovezi convingătoare că autorii au folosit o companie fictivă, fără experiență în producție, pentru a furniza mine defecte forțelor armate și, de asemenea, au delapidat plățile în avans pentru contracte pentru care nu au avut loc livrări”, a declarat procurorul general.

Dacă vor fi trimiși în judecată, suspecții sunt acuzați că au provocat statului ucrainean pierderi totale de 2,994 miliarde de grivne (aproximativ 69,95 milioane de dolari). Din această sumă, 571,3 milioane de grivne (circa 13,29 milioane de dolari) ar fi fost cheltuite pe mine defecte livrate armatei, iar 2,423 miliarde de grivne (aproximativ 56,36 milioane de dolari) ar fi fost „însușite” de conducerea companiei pentru crearea unei linii de producție care „nu a fost niciodată pusă în funcțiune”.

Printre cele mai mari fraude din domeniul militar

Înainte de acest caz, cele mai mari scandaluri legate de fraude în contractele militare din Ucraina includeau un dosar din 2024 privind livrarea a aproximativ 100.000 de proiectile de mortier defecte, în valoare de circa 40 de milioane de dolari, către Forțele Armate ale Ucrainei, și un caz din 2025 privind transferuri ilegale de fonduri publice de 25-40 de milioane de dolari, destinate producției de uniforme militare.

Raportul nu precizează dacă minele antipersonal au fost folosite efectiv în luptă. Dacă acest lucru s-a întâmplat, ele ar fi putut „complica și, posibil, compromite” apărarea armatei ucrainene, care, de la sfârșitul anului 2024, se confruntă în principal cu atacuri ale grupurilor de infanterie rusești – exact tipul de amenințare pe care minele de tip Claymore sunt concepute să îl oprească.