„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan îl acuză pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că „a inventat o mulţime de pretexte” pentru a nu vota Guvernul propus de el pentru că ştia că va veni un Executiv „în care poate pune 11 miniştri PSD după chipul şi asemănarea lui”.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL Foto: Profimedia

Siegfried Mureşan a fost a treia desemnare de premier făcută de preşedintele Nicuşor Dan după demiterea în Parlament a Cabinetului Bolojan, însă acesta a picat la votul de învestitură pe 30 septembrie.

„Acum înţelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu de orice discuţie cu noi în urmă cu două săptămâni, a inventat o mulţime de pretexte şi nu i-a trecut nicio clipă prin cap să voteze Guvernul serios pe care l-am propus noi. Fiindcă ştia că va veni un Guvern în care poate pune 11 miniştri PSD după chipul şi asemănarea lui. Trebuie să câştigăm următoarele alegeri, pentru ca o astfel de guvernare să nu se mai poată întâmpla niciodată în România”, a scris Mureşan pe Facebook.

Poziția liberalului vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Consiliul Național al PSD s-a reunit miercuri, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului în privința viitorului Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Social-democrații au decis să intre la guvernare, iar lista propunerilor pentru ministerele care le-ar reveni cuprinde 11 nume, între care foști miniștri, parlamentari și reprezentanți ai administrației publice.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.