Acciza la motorină scade temporar. Guvernul anunță oficial reducerea prețului la pompă și taxe suplimentare pentru profituri excepționale

Guvernul a decis reducerea temporară a accizei la motorina standard, în încercarea de a atenua efectele crizei de pe piața petrolului și a carburanților. Măsura vine la pachet cu introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din sectorul energetic.

Potrivit autorităților, acciza la motorina comercializată pe piața internă va fi redusă cu 30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o scădere totală de 36 de bani pe litru, incluzând TVA. Decizia a fost adoptată vineri prin Ordonanță de urgență.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că măsura va intra în vigoare imediat și va fi aplicată pe toată perioada în care este declarată criza pe piața petrolului și carburanților. „Această reducere se aplică începând cu intrarea în vigoare, cum vă spuneam, a Ordonanţei de urgenţă, pe perioada declarată de criză pe piaţa petrolului şi carburanţilor”, a declarat aceasta, potrivit News.ro.

În urma reducerii, acciza scade de la 2.804,29 lei la 1.000 de litri la 2.504,29 lei pentru aceeași cantitate, iar în cazul tonelor, de la 3.318,74 lei la 2.963,7 lei.

Taxă pe profiturile excepționale din petrol

Pe lângă reducerea accizei, Guvernul introduce și o contribuție de solidaritate destinată operatorilor economici care extrag sau comercializează petrol în România. „Contribuţia de solidaritate se aplică în nişte praguri, prin raportare la preţul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepţional obţinut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea şi comercializarea petrolului românesc”, a precizat Ioana Dogioiu.

Aceasta a subliniat că mecanismul este gândit astfel încât să nu afecteze investițiile din sector: „Acele praguri (...) au ca scop tocmai ca nu cumva această impozitare excepţională să afecteze, de exemplu, nivelul de investiţii”.

Oficialul a mai adăugat că vor fi vizate exclusiv profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

Impact bugetar estimat

Reducerea accizei la motorină va avea un impact bugetar estimat la aproximativ 0,61 miliarde de lei. În același timp, contribuția de solidaritate ar putea aduce la buget între 0,07 și 0,65 de miliarde de lei, în funcție de nivelul veniturilor impozitate.

„Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,36 lei litru va avea un impact bugetar estimat la 0,61 de miliarde de lei. Introducerea contribuţiei de solidaritate va avea un impact bugetar între 0,07 şi 0,65 de miliarde de lei (...) astfel încât împreună cu cota de TVA suplimentar obţinută (...) se va reuşi (...) acoperirea cheltuielor statului în mare parte”, a explicat Dogioiu.

Potrivit Guvernului, măsurile ar urma să susțină atât consumatorii, cât și sectoarele afectate, precum agricultura și transporturile, unde deja sunt aplicate scheme similare de sprijin.