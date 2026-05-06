Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Cancerul pancreatic, detectat mai devreme cu ajutorul inteligenței artificiale

Un nou sistem de inteligență artificială ar putea schimba modul în care este depistat cancerul pancreatic, una dintre cele mai agresive forme de boală. Modelul poate identifica semne ale cancerului cu luni sau chiar ani înainte ca acesta să fie diagnosticat, într-un moment în care șansele de supraviețuire pot crește semnificativ.

Sistemul, numit REDMOD, a fost prezentat într-un studiu publicat în revista Gut, potrivit Science Tech Daily. El analizează scanări medicale ale abdomenului (CT) și detectează modificări ale pancreasului asociate cu cea mai frecventă și agresivă formă de cancer pancreatic. Potrivit cercetătorilor, aceste semne sunt atât de subtile încât nu pot fi observate nici măcar de radiologi cu experiență.

Miza este uriașă. În prezent, cancerul pancreatic este descoperit de multe ori târziu, când boala este deja avansată și opțiunile de tratament sunt limitate. Cercetătorii spun că o astfel de tehnologie ar putea muta diagnosticul într-o fază mult mai timpurie, înainte ca boala să devină clar vizibilă.

De ce este greu de descoperit

Cancerul pancreatic are una dintre cele mai mici rate de supraviețuire. Principalul motiv: în fazele de început nu dă simptome și nu se vede clar pe imagini. În plus, evoluează rapid, iar timpul pierdut face diferența.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au dezvoltat REDMOD, un model care analizează detalii foarte fine din structura țesuturilor, pe care ochiul uman nu le poate distinge. Sistemul include și o funcție automată care separă pancreasul de organele din jur, astfel încât analiza să fie mai precisă și să nu depindă de intervenția medicului.

Modelul a fost testat pe scanări abdominale (CT) de la 219 pacienți din mai multe spitale. La momentul scanării, toți erau considerați fără probleme, dar ulterior au fost diagnosticați cu cancer pancreatic.

În 40% dintre cazuri, imaginile fuseseră realizate cu 3 până la 12 luni înainte de diagnostic. În 35% dintre cazuri, aveau între unu și doi ani vechime. În rest, depășeau doi ani și ajungeau până la aproape trei ani înainte de confirmarea bolii.

Rezultatele au fost comparate cu scanări de la 1.243 de persoane care nu au dezvoltat cancer pancreatic în următorii trei ani. 

Ce a găsit sistemul

REDMOD a reușit să identifice semnele timpurii ale bolii, în medie cu aproape 475 de zile înainte ca diagnosticul să fie pus. Cercetătorii spun că acest interval de timp este crucial, pentru că depistarea acestui tip de cancer mai devreme crește semnificativ șansele de tratament și de supraviețuire.

Datele arată că, dacă numărul cazurilor descoperite în stadii incipiente ar crește de la 10% la 50%, rata de supraviețuire s-ar putea dubla.

De altfel, sistemul a avut rezultate mai bune decât radiologii în identificarea cazurilor reale. Modelul a detectat corect 73% dintre cazuri, față de 39% în cazul medicilor. Diferența a fost și mai mare atunci când scanările erau făcute cu mai bine de doi ani înainte de diagnostic. În aceste situații, REDMOD a avut o acuratețe de 68%, comparativ cu 23% pentru radiologi.

În teste suplimentare, modelul a analizat scanările unui grup independent de pacienți și a indicat corect, în peste 81% dintre cazuri, că aceștia nu aveau cancer. Într-un alt set de date, provenit de la National Institutes of Health, acuratețea a ajuns la 87,5%.

Un alt aspect important: rezultatele au fost constante. Atunci când aceiași pacienți au fost analizați pe scanări mai vechi, sistemul a oferit același rezultat în peste 90% dintre cazuri.

Ce urmează

Cercetătorii spun că modelul trebuie testat în continuare, mai ales în cazul persoanelor cu risc ridicat - cum sunt cei care slăbesc inexplicabil sau au fost diagnosticați recent cu diabet - înainte de a putea fi folosit pe scară largă. Există și limite ale studiului, printre care lipsa unei diversități mai mari în rândul participanților.

Chiar și așa, concluzia este clară: inteligența artificială ar putea schimba modul în care este depistat cancerul pancreatic, mutând accentul de la diagnosticarea târzie la intervenția timpurie. Dacă rezultatele vor fi confirmate și în alte studii, această tehnologie ar putea aduce un avantaj esențial în lupta cu boala: timp.

