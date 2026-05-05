Video Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cântat luni, 4 mai, melodia „La Bohème” a lui Charles Aznavour, fiind acompaniat la tobe de premierul armean Nikol Pașinian, în cadrul unei cine de stat la Erevan. Macron s-a aflat luni în Armenia cu ocazia summit-ului Comunității Politice Europene (EPC).

„Emmanuel Macron a cântat «La Bohème», acompaniat la tobe de prim-ministrul Nikol Pașinian. Cină de stat la Erevan. Muzica, în semn de prietenie”, a transmis jurnalista franceză Agnès Vahramian, autoarea postării pe X.

Alegerea melodiei nu a fost întâmplătoare. Născut la 22 mai 1924, la Paris, Charles Aznavour a fost un cântăreț, compozitor și actor francez de origine armeană. Era cunoscut pentru vocea sa de tenor cu vibrato distinctiv: clară și sonoră în registrul înalt, dar gravă și profundă în notele joase.

Într-o carieră de peste 70 de ani ca interpret și compozitor, a înregistrat mai mult de 1.200 de cântece, în mai multe limbi. De asemenea, a scris sau co-scris peste 1.000 de piese pentru sine și pentru alți artiști.

Aznavour este considerat unul dintre cei mai mari compozitori din istorie și o figură emblematică a culturii pop a secolului al XX-lea. Artistul s-a stins din viață pe 1 octombrie 2018, la 94 de ani.

Emmanuel Macron s-a aflat luni, 4 mai, la summitul Comunității Politice Europene (EPC) de la Erevan, Armenia. El a susținut inițiativa ca evenimentul să se desfășoare în această țară.

La summit a participat și premierul Canadei, Mark Carney, aceasta fiind prima prezență a unei țări din afara Europei în cadrul reuniunii, care reunește peste 48 de state.

Premierul armean, Nikol Pașinian, promovează o politică de diversificare care apropie treptat țara de spațiul european. Partidul său, Contractul Civil, se pregătește pentru alegeri parlamentare în iunie și vizează o victorie clară pentru a continua negocierile de pace cu Azerbaidjanul.

El se confruntă însă cu trei formațiuni de opoziție considerate mai apropiate de Moscova.