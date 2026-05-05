search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

La ce strategie a recurs cancelarul german Friedrich Merz în confruntarea cu Donald Trump?

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După o perioadă de tensiuni acute cu Washingtonul, cancelarul german recurge la o metodă familiară: zi ca el și fă ca tine, în fața retoricii președintelui american pentru a detensiona relațiile diplomatice.

Friedrich Merz și Donald Trump la Casa Albă/FOTO:AFP
Friedrich Merz și Donald Trump la Casa Albă/FOTO:AFP

Confruntat cu perspectiva unor noi tarife vamale impuse de Donald Trump industriei auto germane — imediat după amenințarea Washingtonului de a retrage trupele americane din Germania — cancelarul Friedrich Merz a adoptat o poziție surprinzător de conciliantă. Mesajul său este unul simplu: Trump are, în esență, dreptate, scrie politico.eu.

Această schimbare de ton vine după ce, săptămâna trecută, Merz a criticat neobișnuit de dur modul în care administrația Trump gestionează conflictul din Iran. Reacția liderului de la Casa Albă a vizat punctele vulnerabile ale Berlinului: dependența de securitatea oferită de SUA și economia bazată pe exporturi, aflată deja sub presiune.

Diplomația „pașilor mici”

În ciuda gravității amenințărilor americane, Merz și cabinetul său par să minimizeze riscurile, revenind la strategia de a oferi Washingtonului răspunsurile pe care acesta le așteaptă, atât în privința comerțului, cât și a dosarului iranian.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a respins ideea unei vizite de urgență a cancelarului la Washington, precizând că următoarea întâlnire oficială va avea loc abia la summitul G7 din Franța, la jumătatea lunii iunie. Până atunci, Berlinul mizează pe o „comunicare constantă” pentru a evita o escaladare suplimentară.

Pentru cancelarul Merz, logica tactică este inevitabilă: confruntarea directă riscă să producă efecte adverse, așa cum au demonstrat ultimele zile. Rezultatul este o manevră diplomatică de tip „reîntoarcere la 180 de grade”, menită să tempereze impulsurile președintelui american.

Responsabilitatea pasată către Bruxelles

Atunci când Donald Trump a amenințat cu taxe de 25% pe mașinile europene, acuzând UE de tergiversarea acordului comercial „Turnberry”, Friedrich Merz nu a apărat blocul comunitar, ci a mutat vina asupra acestuia.

„Președintele este parțial dezamăgit că noi, în UE, nu am finalizat încă acordul — și, sincer să fiu, pe bună dreptate”, a declarat Merz într-un interviu pentru televiziunea publică germană. „El își pierde răbdarea deoarece am ajuns la o înțelegere în august anul trecut, însă partea europeană continuă să formuleze noi condiții.”

Aceeași pivotare a fost vizibilă și în privința Iranului. După ce anterior sugerase că Trump ar fi umilit de regimul de la Teheran, cancelarul a revenit printr-un mesaj pe rețelele sociale, subliniind că Statele Unite rămân cel mai important partener NATO și că Berlinul împărtășește obiectivul comun de a împiedica înarmarea nucleară a Iranului.

Tensiuni în cadrul coaliției de guvernare

Strategia de liniștire a Washingtonului nu este însă agreată de toți partenerii de guvernare. Social-democrații (SPD) își pierd răbdarea și cer măsuri de retorsiune prin intermediul „arsenalului comercial” al Uniunii Europene.

„Guvernul german nu poate accepta această situație”, a declarat Sebastian Roloff, parlamentar SPD. „Trecutul ne-a arătat că nu trebuie să cedăm în fața lui Trump. Avem nevoie de contramăsuri care să clarifice faptul că și SUA depind de un comerț global fluid.”

Retragerea trupelor: O oportunitate mascată?

Chiar și în chestiunea retragerii a 5.000 de soldați americani din Germania — decizie care a surprins inclusiv Pentagonul — miniștrii lui Merz au afișat o resemnare bizară. Mai mult, aceștia au prezentat situația ca pe un semnal pentru ca Europa să își asume mai multe responsabilități în cadrul NATO.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, și ministrul de Externe, Johann Wadephul, au sugerat că acțiunile lui Trump împing Europa pe calea corectă a dezvoltării propriilor capacități de apărare — exact ceea ce președintele american a cerut aliaților europeni timp de ani de zile.

Miza pe termen lung

Pariul lui Friedrich Merz este că furia lui Trump se va stinge, parțial datorită faptului că mulți republicani susțin cooperarea comercială cu Europa. Presiunea giganților industriali germani, care cer de-escaladarea tensiunilor pentru a evita costurile enorme ale tarifelor vamale, cântărește de asemenea greu în calculele cancelarului.

Rămâne de văzut dacă această politică a concesiilor verbale va fi suficientă pentru a proteja interesele economice ale Germaniei sau dacă Berlinul va fi forțat, în cele din urmă, să aleagă între alinierea totală și un război comercial deschis.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
Grindeanu a făcut anunțul despre viitorul PREMIER. „Mai multe scenarii”
gandul.ro
image
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
mediafax.ro
image
Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”
fanatik.ro
image
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Trei scenarii după ce PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan: De la guvern minoritar, la alianţe surpriză
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salarii oferă magazinele JYSK pentru asistent în vânzări, în 2026. Se lucrează 35 de ore pe săptămână și se dau și bonusuri
playtech.ro
image
După 20 de ani! Ce s-a întâmplat ultima dată când Arsenal a jucat finala Champions League. „Tunarii” au fost la doar câteva minute de trofeu
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Se încheie o eră în Europa: OUT după Arsenal - Atletico 1-0! "V-o spun în seara asta"
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Furt din urna de voturi, ce au lăsat ”hoții” la schimb. Moment jenant la moțiune
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
De ce nu poate Oana Lis să meargă la înmormântarea bunicii care a crescut-o: „Mă doare, dar asta este”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fel de mamă este Maria Marinescu? Cunoscutul designer a venit împreună cu băieții ei la Premiile Gopo
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian