Accizele la carburanți ar putea fi reduse. Bolojan: Banii în plus din TVA se întorc în buzunarele românilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 26 martie, că banii suplimentari încasați de stat din TVA, ca urmare a scumpirii carburanților, ar putea fi returnați populației prin reducerea accizelor.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză.

Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a explicat Bolojan într-un interviu pentru G4 Media.

Bolojan mai spune că guvernul nu ia în calcul reducerea TVA la carburanți, pentru că ar intra în conflict cu regulile Uniunii Europene.

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran.

Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari.”

Premierul adaugă că statul vrea să compenseze scumpirile: banii în plus încasați din TVA, ca urmare a creșterii prețurilor la carburanți, ar urma să fie returnați populației prin reducerea accizelor.

„Măsura pe care o vom lua trebuie să aibă în vedere să nu aibă efecte colaterale. Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Slovenia zilele trecute, când, datorită unor măsuri care au fost adoptate, benzinăriile au rămas fără combustibil și practic, camioane românești pe care le aveam în tranzit nu au putut să se mai deplaseze, neavând de unde să se aprovizioneze.

De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească.”

Situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi a carburanților între 1 aprilie și 30 iunie

Guvernul a transmis, oficial, că a adoptat ordonanța privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se declară situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și se instituie un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.

Situația de criză este declarată în baza Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024.