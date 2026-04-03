Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ședință extraordinară la Guvern: Executivul a redus acciza la motorină. „Scădere totală este de 36 de bani pe litru, incluzând TVA”

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, în cadrul unei ședințe extraordinare programate la ora 14:30, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră. 

Ședința este una extraordinară. FOTO gov.ro
UPDATE  „Acciza la motorina standard va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA”

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a anunțat că acciza la motorina vândută pe piața internă va fi diminuată cu 30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o scădere totală de 36 de bani pe litru, incluzând TVA. Măsura se aplică pe întreaga perioadă în care este declarată criză pe piața petrolului și a carburanților.

„Ce stabileşte această ordonanţă de urgenţă? Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA", a spus Dogioiu la Palatul Victoria.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat că măsura intră în vigoare imediat și va rămâne valabilă pe întreaga durată a perioadei de criză declarate pe piața petrolului și carburanților.

„Reducerea se aplică odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență, pe perioada declarată de criză”, a explicat aceasta.

„Pragurile stabilite au tocmai rolul de a evita ca această impozitare excepțională să afecteze nivelul investițiilor”, a subliniat Ioana Dogioiu, precizând că sunt vizate exclusiv câștigurile care depășesc nivelurile obișnuite ale pieței.

Executivul are pe agenda ședinței de vineri două proiecte importante de ordonanțe de urgență, vizând atât sprijinirea economiei și a populației în contextul crizei de pe piața petrolieră, cât și actualizarea legislației privind ariile naturale protejate.

Reducerea temporară a accizei la motorină și contribuție de solidaritate pentru sectorul petrolier

Primul proiect de ordonanță de urgență propune reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, măsură justificată de Guvern prin necesitatea de a tempera efectele crizei de pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Schema de ajutor pentru motorină, modificată de Guvern. Banii ajung mai repede la transportatori

Actul normativ introduce o contribuție de solidaritate aplicată veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România.

Proiectul modifică și completează OUG nr. 19/2026, prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului, benzinei și motorinei, și aduce ajustări la OUG nr. 12/2026, ce stabilește măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Potrivit Guvernului, pachetul de măsuri urmărește protejarea economiei și a populației, în condițiile în care volatilitatea prețurilor la energie continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor și pe costurile de producție ale companiilor.

„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a explicat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acciza la motorina standard se reduce temporar cu 0,3 lei/litru, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, pe durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. 

Proiectul prevede și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea acestuia.

Modificări legislative pentru ariile naturale protejate

Al doilea proiect de ordonanță de urgență vizează modificarea și completarea OUG nr. 57/2007, actul care reglementează regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice.

Guvernul urmărește actualizarea cadrului legislativ pentru a răspunde mai eficient cerințelor de conservare, precum și pentru a armoniza legislația națională cu standardele europene în domeniu.

Schimbările propuse ar putea viza procedurile de administrare a ariilor protejate, responsabilitățile instituțiilor implicate și mecanismele de protecție a biodiversității.

