Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo

Războiul dintre SUA şi Iran a devastat turismul din Dubai. Pierderi de aproape 600 de milioane de lire pe zi, dar adevăratele victime sunt milioanele de muncitori străini, acum fără locuri de muncă şi fără bani să plece acasă.

Cluburile de pe plajă, restaurantele de lux şi staţiunile de cinci stele sunt aproape pustii. Tot mai multe hoteluri sunt închise.

La aeroport – care până în martie fusese cel mai aglomerat din lume după numărul de călători internaţionali – numărul zborurilor de sosire este doar o fracţiune din traficul normal.

Dubai-ul este mort. Rachetele şi dronele iraniene i-a speriat pe aproape toţi străinii care altădată veneau aici.

Pentru un oraş care sperase să primească anul acesta un record de 20 de milioane de vizitatori, depăşind cei 19,59 de milioane de turişti din anul trecut, situaţia este gravă. Pierderile sunt estimate la până la 450 de milioane de lire sterline pe zi, scrie Daily Mail.

Dar victimele acestui declin fără precedent nu sunt băştinaşii Dubai-ului, care conduc aceste afaceri şi a căror bogăţie îi izolează de cele mai grave efecte.

În schimb, cei care suferă cel mai acut sunt în mare parte invizibili – milioanele de muncitori migranţi ascunşi în tabere de muncă sordide, care nu mai pot câştiga un salariu, dar nici nu-şi permit să se întoarcă acasă.

Cotidianul Daily Mail a descoperit că, departe de centrul oraşului strălucitor dar pustiu, zonele mai sărace, rareori văzute, rezervate acelor imigranţi cu venituri mici care altădată ţineau oraşul în viaţă, sunt acum focare de disperare.

Amploarea problemei economice a Dubai-ului

Este limpede, pe măsură ce străbaţi ceea ce cândva erau refugii turistice, precum Palm Jumeirah, Dubai Marina şi Jumeirah Beach Residences, că ceva nu este în regulă – acum aproape că nu mai există vizitatori străini.

Numai în ultima săptămână, nu mai puţin de şapte hoteluri de cinci stele şi-au anunţat închiderea completă – ceea ce înseamnă că mii de angajaţi din industria ospitalitîții au fost fie disponibilizaţi permanent, fie trimişi în concediu neplătit pe perioadă nedeterminată.

Închiderile includ unele dintre cele mai renumite şi scumpe hoteluri ale oraşului, precum St Regis de pe Palm (camere de la 500 de lire pe noapte) şi hotelul Armani din faimosul Burj Khalifa (camere de la 600 de lire).

Alte staţiuni care şi-au anunţat închiderea bruscă includ hotelul Park Hyatt, Radisson Blu din Media City şi JW Marriott Marquis Hotel. Doar acesta din urmă se zvoneşte că a tăiat 400 de locuri de muncă dintr-o lovitură.

Unul dintre puţinii occidentali rămaşi care stă într-un hotel central încă deschis a declarat jurnaliștilor de la Daily Mail săptămâna aceasta că personalul a fost redus atât de drastic încât acelaşi angajat se ocupa de securitate, strângea rufele şi aducea sticlele de apă.

Teama de sancţiuni oficiale face ca toate anunţurile comerciale legate de închideri sau suspendări să fie întemeiate pe vechea replică din serialul Fawlty Towers: «Nu pomeniţi de război».

În loc să dea vina pe teama de rachetele iraniene pentru pierderea unor volume critice de afaceri, eufemismul standard în Dubai este: „ne închidem pentru renovare” sau variaţiuni pe această temă.

Cei care anunţă acest lucru spun că vor rămâne închişi cel puţin până în septembrie – dar unii spun deja că s-ar putea să nu redeschidă până anul viitor… dacă, probabil, vor mai redeschide vreodată.

Singura excepţie recentă a fost staţiunea Anantara World Islands Dubai Resort.

Cândva, aceasta se lăuda cu afirmaţia că este «cel mai luxos hotel din lume» – situat pe faimoasele Insule ale Lumii, un arhipelag artificial în formă de hartă a lumii, accesibil doar cu barca, oferind 12 vile cu piscină privată pe insula «America de Sud», la preţuri de până la 1.000 de lire pe noapte.

Săptămâna trecută însă, proprietarii săi, Minor Hotels, au anunţat că, «după o analiză atentă», staţiunea va «înceta operaţiunile cu efect imediat». Adică se închide definitiv.

În ciuda acestei veşti dezastruoase pentru o afacere evaluată la sute de milioane, managerii s-au străduit din nou să fie clari că nu are nicio legătură cu conflictul SUA-Iran.

În schimb, un comunicat spunea: «Închiderea este rezultatul unei combinaţii de factori externi şi nu poate fi atribuită unei singure probleme».

Dintre acele hoteluri care încă se zbat, ultima lor sursă de venit pare să fie reprezentată de rezidenţii Emiratelor Arabe Unite, care profită de prăbuşirea preţurilor camerelor pentru a veni într-un sejur cu discount.

«Este foarte linişte, nu mai avem turişti», a explicat un barman de pe acoperiş. «Singurii care mai stau acum aici sunt rezidenţi ai Emiratelor, care vin în weekend să folosească piscina sau să ia brunch-ul aici.»

Numeroase atracţii turistice și-au închis porțile

În alte părţi ale oraşului, numeroase atracţii turistice precum parcul acvatic Wild Wadi, Dubai Parks and Resorts şi SkyDive Dubai şi-au închis porţile.

Iar cluburile de plajă, precum Aura Sky Pool, The 305, Surf Club, O Beach şi B Beach, au început să ofere intrarea gratuită pentru a atrage clienţi plătitori.

Cartierul vechi al Dubai-ului, descris drept «inima istorică şi culturală a Dubai-ului», este de obicei plin de mii de turişti care se înghesuie în pieţele de mirodenii şi magazinele de suveniruri, în timp ce autocarele se zbat să facă loc pentru a mai debarca alţii. Dar acum în vechiul souk Bur Dubai, străduţele sunt aproape goale.

Tarabele rămân deschise, arătând movile de mirodenii parfumate, eşarfe de mătase în nenumărate culori sau cămile de jucărie pentru copii. Dar nu sunt copii, iar suvenirurile rămân neatinse.

Vânzătorii plictisiţi stau la umbra copertinelor, navigând pe telefoane.

Aceeaşi poveste se repetă în cartierul istoric Al Fahidi. Turiștii lipsesc.

De-a lungul malurilor Dubai Creek, bărcile turistice mici, care transportă de obicei vizitatorii de-a lungul şi în latul râului – un canal natural de apă sărată lung de nouă mile – sunt la fel de goale. Barcagii pot fi văzuţi ghemuiţi în propriile ambarcaţiuni, dormind.

Restaurantele din Dubai sunt, previzibil, în dificultate.

Unele dintre cele mai renumite locuri din oraş, inclusiv cele cu stele Michelin, au încercat să reducă drastic preţurile şi personalul la minimum, pentru a se menţine pe linia de plutire.

Sectorul a fost lovit atât de tare încât guvernul a introdus în grabă o schemă care pare inspirată din iniţiativa «Eat Out to Help Out» (Mănâncă în oraş pentru a ajuta) a lui Rishi Sunak din timpul pandemiei.

Schema «Dubai, A Fine Way to Dine» (Dubai – un mod rafinat de a lua masa), lansată pe 28 martie şi derulată timp de o lună, a oferit până la 50% reducere sau meniuri complete de degustare la preţul puternic redus de 90 de dirhami (18 lire sterline) în unele dintre cele mai bune restaurante ale oraşului.

Unităţile includ restaurante precum MANĀO, un restaurant thailandez, şi luxosul restaurant italian Il Ristorante – Niko Romito Dubai, unde de obicei o masă costă peste 500 de dirhami (100 de lire).

Cei mai afectaţi de această prăbuşire sunt angajaţii de nivel inferior, cu salarii mai mici – mulţi dintre ei migranţi economici, atraşi aici să facă bani, doar acest robinet al banilor s-a închis. În discursul public din Dubai, ei sunt rareori menţionaţi.

Se estimează că 80-90% din populaţia Dubai-ului este formată din străini – până la 3,5 milioane de oameni – iar cei mai mulţi sunt migranţi cu venituri mici din India, Pakistan, Bangladesh şi Filipine, nu influencerii din Occident.

Mulţi trimiteau acasă cea mai mare parte din banii câştigaţi, aşa că prăbuşirea Dubai-ului va face şi alte victime, mult mai departe.

Zona Sonapur se prezintă ca un rând după altul de blocuri de locuit dărăpănate, cu rufe atârnând de fiecare centimetru de spaţiu exterior şi cu puţină protecţie împotriva căldurii dogoritoare. Clădirile sunt decolorate, panourile grafice cad. Există restaurante pakistaneze şi brutării afgane, care amintesc multora de casă.

Bărbaţii – şi relativ puţinele femei – care locuiesc aici sunt înghesuiţi în cămine înghesuite, cu spaţiu pentru cinci sau şase persoane, adesea cu paturi suprapuse.

Sonapur pare o lume departe de imaginea Dubai-ului promovată de influenceri şi campanii publicitare.

Când a izbucnit războiul dintre Iran şi America, iar rachetele şi dronele sinucigaşe s-au îndreptat spre strălucitorul orizont al oraşului, mulţi expaţi bogaţi – influencerii şi magnatii – au luat prima oportunitate de a zbura din Emirate.

Dar pentru majoritatea locuitorilor din Sonapur, aceasta nu a fost o opţiune – preţurile biletelor de avion sunt prohibitive, iar niciun loc de muncă nu este garantat acolo unde s-ar întoarce. Aşa că ei continuă.

Iar muncitorii străini cu care au vorbit jurnaliștii Daily Mail păreau să se teamă mai mult de consecinţele discuţiilor despre război – decât de războiul însuşi.

Un pakistanez care a vorbit sub condiţia anonimatului a declarat pentru Daily Mail că mulţi sunt prea speriaţi chiar şi să schimbe mesaje WhatsApp, susţinând că li s-a spus în mod explicit să nu discute impactul conflictului asupra Emiratelor.

«Nimeni nu vrea să vorbească despre asta [războiul în desfăşurare]. Toată lumea este prea îngrozită. Ni s-a spus să nu vorbim despre asta.

Este cel mai rău loc din lume pentru a putea vorbi. Suntem îngroziţi să trimitem orice mesaj – spunând că ne urmăresc orice mişcare.»

Şi ce vor ei să discute, dar nu pot? Este vorba despre economie.

El a explicat: «Marea problemă acum nu este Iranul, ci afacerile. Nu există turişti, iar toate afacerile sunt foarte slabe.

Dar chiar dacă îl întrebi pe un mic comerciant, el trebuie să spună că afacerile merg bine, pentru că îi e teamă să nu aibă probleme.

Deci ceea ce vedeţi în presă este complet greşit. Nu totul este în regulă. Cu toţii urmărim ce se întâmplă la Islamabad [negocierile de pace, întrerupte şi reluate, dintre SUA şi Iran], pentru că ne gândim că, dacă se încheie o înţelegere, turiştii se vor întoarce foarte repede.

Dar până atunci, este foarte rău pentru noi.»

Bineînţeles, chiar şi înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, muncitorii din Golf se confruntau cu riscuri. Este un fapt incomod că mii de muncitori, adesea din ţări precum India, Nepal şi Bangladesh, mor în fiecare an. În 2022, un raport estima că până la 10.000 de muncitori migranţi mor anual în întreaga regiune a Golfului. Cele mai multe decese sunt neexplicate.

Mulţi, însă, sunt acum tăcuţi şi îngroziţi. Nu de teama unui alt atac, ci de a fi prinşi trimiţând sau spunând ceva greşit pe internet.

Cei care îşi permit să plece, pleacă.

Un agent de turism filipinez a declarat pentru Daily Mail: «Mulţi oameni şi-au pierdut locurile de muncă în restaurante, ospitalitate şi vânzări, pe măsură ce companiile s-au închis brusc sau şi-au redus personalul. Există acum aproximativ patru zboruri Emirates pe zi care se întorc în Filipine, iar oamenii se îndreaptă spre ambasadă pentru a încerca să se înscrie pe listele de repatriere. Ei repatriază aproximativ 100 de persoane pe zi cu zboruri de repatriere. Cei mai mulţi dintre cei din avion se întorc acasă să caute de muncă.»

Ambasada Sri Lankă din Dubai oferă, de asemenea, zboruri de repatriere acasă pentru orice persoană care îşi poate permite biletul de întoarcere sau pentru companiile mari dispuse să plătească pentru zborurile de întoarcere ale angajaţilor lor – acum, când este mai puţină muncă.