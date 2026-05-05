Fico s-a răzgândit: nu va participa la parada de Ziua Victoriei din Moscova. „Am programată o întâlnire scurtă cu Putin. Atât”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat luni, 4 mai, că nu va participa la parada militară în timpul vizitei sale la Moscova, pe 9 mai.

Robert Fico va merge la Moscova pe 9 mai, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Aflat la summitul Comuniății Politice Europeane de la Erevan, le-a declarat jurnaliștilor că nu va participa la parada militară, potrivit Dialog.ua.

„Voi depune flori la mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii (…) și am programată o întâlnire scurtă cu președintele Putin. Atât. Nu particip la nicio paradă militară”, a declarat liderul slovac.

Săptămâna trecută, Kremlinul a anunțat oficial că Fico va fi unul dintre invitații de rang înalt la parada de la Moscova din 9 mai.

Parada de la Moscova va avea loc fără tehnică militară, pentru prima dată în aproape două decenii, din cauza temerilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene de lungă rază. De asemenea, cadeții din școlile militare și din instituțiile militare pentru tineret nu vor participa la eveniment.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, paradele de Ziua Victoriei au fost reduse ca amploare, cu demonstrații militare mai modeste și mai puțini invitați străini.

Aniversarea de anul trecut, care a marcat 80 de ani de la eveniment, a fost o excepție notabilă, cu cel puțin 27 de șefi de stat prezenți și o paradă completă de tancuri, lansatoare de rachete și drone care au traversat Piața Roșie.

De remarcat că Fico s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja summitului de la Erevan. În cadrul discuției, liderul slovac și-a reiterat sprijinul pentru parcursul Ucrainei către Uniunea Europeană.

Cei doi au convenit să pregătească o reuniune comună a guvernelor de la Kiev și Bratislava menită să consolideze relațiile bilaterale, scrie Agerpres.

„Am convenit să desfășurăm o reuniune comună a guvernelor la sfârșitul lunii iunie. Aceasta va avea loc la Bratislava sau la Kiev”, a declarat Fico într-un comunicat, adăugând că acest format de discuții va conduce la „rezultate concrete”, precum crearea de legături de transport între cele două țări.

„Suntem vecini; trebuie să păstrăm relații bune”, a remarcat premierul slovac.