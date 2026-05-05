Criză de autoritate în Pentagon. Poate armata să refuze un ordin nuclear ilegal?

Surse din interiorul Pentagonului îl descriu pe secretarul de război ca fiind din ce în ce mai izolat, după ce ofițeri cu reputații impecabile au fost forțați să părăsească instituția.

Încă de la primul mandat al lui Donald Trump, aceștia erau priviți ca „adulții din cameră” – un ultim bastion împotriva capriciilor impulsive ale unui președinte care deține codurile nucleare.

Dar, după un val fără precedent de concedieri, comparat de unii cu epurările staliniste, înalta comandă a Pentagonului nu mai pare un zid de încredere.

De la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie anul trecut, Pete Hegseth – un secretar al apărării exuberant, care și-a propus să rescrie etosul militar pe care l-a denunțat drept „woke” – a concediat sau pensionat forțat 24 de generali și comandanți superiori, fără a oferi motive legate de performanță.

Aproximativ 60% dintre aceștia sunt persoane de culoare sau femei, o abordare care pare să reflecte ofensiva declarată a administrației împotriva angajărilor bazate pe DEI (diversitate, echitate și incluziune).

Cu toate acestea, ofițerii eliminați au reputații impecabile. Ultima victimă este generalul Randy George, șeful statului major al armatei, înlăturat luna trecută, se pare, după ce a refuzat să respecte instrucțiunea lui Hegseth de a elimina patru ofițeri – doi bărbați de culoare și două femei – de pe o listă de promovări, scrie The Guardian.

Valul de concedieri a început în februarie anul trecut, odată cu înlăturarea generalului CQ Brown din funcția de președinte al șefilor de stat major interarme – o poziție-cheie de legătură între forțele armate și conducerea civilă.

Brown, un distins comandant al forțelor aeriene, de culoare, a fost înlocuit de Dan Caine, un general cu trei stele care ieșise deja la pensie și a trebuit să fie promovat rapid la patru stele pentru a obține confirmarea Senatului – deși unii observatori spun că îi lipsesc calificările necesare.

Printre ofițerii femei înlăturate se numără și amiralul Lisa Franchetti, prima femeie șefă a operațiunilor navale și prima femeie în cadrul șefilor de stat major interarmați.

Hegseth nu și-a exprimat niciun regret în cadrul unei audieri săptămâna trecută, când senatorul democrat Jack Reed l-a întrebat dacă Trump i-a cerut să vizeze în mod special ofițeri de culoare sau femei. Răspunsul său: „Desigur că nu”. Mai revelator a fost ce a urmat: „Membrii acestei comisii și fosta conducere a departamentului s-au concentrat pe înălțime, ingineria socială, rasă și gen în moduri pe care noi le considerăm nesănătoase.”

Hegseth, din ce în ce mai izolat

Surse din interior îl descriu pe Hegseth – fost prezentator Fox News, cunoscut pentru aparițiile sale belicoase și atitudinea agresivă față de presă – ca fiind din ce în ce mai izolat în birocrația Pentagonului, înconjurat de o mână de apropiați, inclusiv soția sa, Jennifer, fost producător Fox News, fratele său Phil – numit consilier superior – și avocatul Tim Parlatore.

Marea parte a muncii de zi cu zi în cadrul unui departament uriaș – 2,1 milioane de militari și 770.000 de angajați civili – este supravegheată de Steve Feinberg, secretarul adjunct al apărării, miliardar și proprietar al unei firme de investiții.

Hegseth, între timp, s-a concentrat pe teme de interes personal, inclusiv reorganizarea serviciilor religioase – o preocupare aliniată cu convingerile sale creștine, pe care le exprimă frecvent prin invocația „Cristos este rege”.

Analiștii militari spun că epurările recente se înscriu în planurile Project 2025 – proiectul radical al Heritage Foundation care a ghidat îndeaproape politicile celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Au vorbit despre o epurare a ofițerilor și despre eliminarea așa-numiților ofițeri woke la nivel înalt”, spune general-maiorul în retragere Paul Eaton. „Vor să creeze forțe armate purificate ideologic, docile față de președinte și secretarul de război, al căror jurământ va fi mai mult către o persoană decât către Constituție.”

Eaton compară eliminările cu epurările mult mai sângeroase ale generalilor din Armata Roșie de către Stalin, înainte de al Doilea Război Mondial – despre care se crede că au împiedicat eforturile inițiale ale URSS de a respinge invazia nazistă din 1941.

„Cred că înalta conducere a armatei americane a fost afectată în mod semnificativ”, spune el. „Se creează o fractură în coeziunea oamenilor de la acest nivel. Dacă nu ai fost epurat, te întrebi dacă ești următorul, dacă spui ceva greșit persoanei de lângă tine – ceva ce ar putea atrage furia secretarului de război sau a președintelui. Este un mediu extrem de nesănătos, când ți-e frică să vorbești liber – nu doar să spui adevărul puterii, ci să aperi adevărul în fața unor decizii stupide.”

Dispoziția armatei de a rezista în fața lui Trump pare mai crucială ca niciodată, având în vedere amenințările recente ale președintelui de a distruge infrastructura civilă a Iranului și avertismentul său notoriu că „o civilizație întreagă va muri”, dacă liderii iranieni nu acceptă condițiile sale.

Veteranii sunt îngrijorați de impactul asupra trupelor al amenințărilor cu crime de război sau chiar genocid. La fel și de capacitatea unor figuri precum generalul Caine de a se opune.

Kevin Carroll, fost colonel, care a servit în birourile secretarului apărării și ale șefilor de stat major, spune: „Toți ofițerii în retragere pe care îi cunosc sunt serios îngrijorați de efectul pe termen lung asupra forțelor, atunci când liderii superiori spun lucruri precum «fără sfert» sau «fără milă» – afirmații făcute de Hegseth – sau că vom elimina o civilizație, fără nicio reacția din partea înalților oficiali militari. Cred că aceasta reprezintă o amenințare reală pe termen lung la adresa eticii și etosului forței.”

În plus, există semne de întrebare privind autoritatea lui Caine, care nu a deținut niciodată o funcție superioară de comandă. Unii cred că îi lipsește prestigiul predecesorilor săi pentru a rezista impulsurilor lui Trump.

Joe Cirincione, analist în securitate națională, atrage atenția asupra pericolului unui președinte care ar putea lansa un atac nuclear: „Oamenii nu înțeleg că președintele are autoritate deplină și nelimitată să lanseze arme nucleare oricând dorește, din orice motiv. Lanțul de comandă este foarte scurt. Se dovedește că a te baza pe armată pentru a refuza un ordin ilegal al președintelui nu este un obstacol suficient. Avem nevoie de ceva mult mai puternic.”

Carroll, fostul colonel, încheie cu o notă sumbră: „Au existat tensiuni între biroul secretarului apărării și șefii de stat major și în 2002-2003, din cauza Irakului. Dar totul a fost extrem de profesionist și civilizat. Acum, aceasta este doar dezordine. Este o nebunie.”