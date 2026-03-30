Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, într-un interviu pentru Digi24, că România traversează o perioadă economică dificilă, puternic influențată de războiul din Irak și de blocarea Strâmtorii Ormuz, evenimente care au dus la explozia prețurilor la combustibili pe piețele internaționale. Șeful Executivului a vorbit și despre măsurile pentru contracararea scumpirii carburanților: „Vom reduce valoarea accizei. În primă etapă ne vom concentra pe motorină”

„Războiul și blocarea Strâmtorii Ormuz au generat un prăpăd pe piața internațională a carburanților. Se vede și la pompă în România. Prețurile motorinei și benzinei cresc de la o zi la alta, iar acest lucru afectează întreaga economie”, a spus premierul.

Creșteri de 40–50% la țiței pe piețele internaționale

Bolojan a explicat că, în ultima lună, prețul internațional al țițeiului a crescut cu peste 40–50%, de la aproximativ 70 de dolari pe baril la peste 100 de dolari. „Toate piețele din lume au fost afectate puternic. România nu poate face excepție”, a precizat el.

În cazul motorinei, produs aflat sub presiune mai mare decât benzina, prețurile au urcat de la circa 8 lei la 10,3–10,4 lei pe litru, o creștere de aproximativ 30%.

„Aceste scumpiri nu puteau fi oprite, pentru că suntem o piață influențată direct de evoluțiile externe”, a subliniat premierul.

Guvernul intervine doar după stabilizarea pieței

Bolojan a explicat că Executivul a așteptat momentul în care creșterile interne se aliniază procentual cu cele internaționale, pentru ca intervenția statului să aibă efect.

„Dacă interveneam în plină volatilitate, era ca și cum ai mătura în timpul viscolului. Anunțam măsuri, dar prețurile ar fi continuat să crească, iar cetățenii ar fi spus că Guvernul nu își respectă promisiunile”, a spus acesta.

Limitarea adaosurilor comerciale intră în vigoare

Premierul a confirmat că în ședința de coaliție de luni s-a decis continuarea pachetului de măsuri anunțat săptămâna trecută. Printre acestea se numără și limitarea adaosurilor comerciale la nivelul mediu din anul trecut, pentru a preveni specula.

„Am stabilit o perioadă de intervenție de trei luni, considerând că următorul trimestru va fi critic. Măsura de limitare a adaosurilor va intra în vigoare începând de poimâine”, a precizat Bolojan.

„Vom reduce valoarea accizei”

