Imagine falsă cu Giorgia Meloni în lenjerie intimă, virală online: reacția premierului italian

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a criticat marți, 5 mai, circulația unor imagini generate cu inteligență artificială, inclusiv o fotografie falsă în care apare în lenjerie intimă. Imaginea a circulat intens pe rețelele sociale, fiind distribuită de numeroși utilizatori care au crezut inițial că este reală.

Într-o postare pe Facebook, Meloni a atras atenția asupra fenomenului de dezinformare digitală, subliniind că astfel de conținuturi pot fi folosite pentru a manipula opinia publică și pentru a afecta reputația persoanelor vizate.

„În ultimele zile au circulat mai multe imagini false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate drept reale de unii adversari zeloși. Trebuie să recunosc că persoana care le-a făcut, cel puțin în cazul atașat, m-a îmbunătățit foarte mult”, a scris Giorgia Meloni, pe FB.

Deși a tratat situația cu o notă de ironie, premierul italian a avertizat asupra riscurilor tot mai mari asociate tehnologiei deepfake.

„Problema depășește persoana mea. Aceste imagini pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra, dar mulți alții nu pot”, a transmis premierul Italiei.

Aceasta a făcut apel la responsabilitate în mediul online, îndemnând utilizatorii să verifice informațiile înainte de a le distribui: „Astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui. Verificați înainte să credeți și gândiți înainte să distribuiți.”

Fenomenul deepfake și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de conținut fals au devenit teme majore de dezbatere în Italia. Autoritățile au adoptat recent măsuri legislative pentru combaterea utilizării abuzive a acestor tehnologii, inclusiv sancțiuni penale în anumite cazuri.