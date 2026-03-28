Motorina premium sare de 10 lei și se apropie de 11 lei. Val de majorări la pompă și riscuri pentru prețurile alimentelor

Prețurile carburanților au crescut din nou peste noapte, iar motorina premium se apropie de pragul de 11 lei pe litru în unele stații. În acest context, Guvernul analizează măsuri pentru a limita impactul scumpirilor, în special asupra sectorului agricol.

Potrivit datelor recente, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 15 bani pe litru, ajungând la 10,27 lei pentru sortimentele standard, în timp ce variantele premium sunt la doar câțiva bani de pragul de 11 lei.

Scumpirea carburanților se reflectă direct în costurile de producție ale fermierilor, dar și în prețurile produselor alimentare. Specialiștii avertizează că alimentele de bază, precum pâinea, uleiul sau carnea, s-ar putea scumpi chiar și cu până la 40% în perioada următoare.

În acest context, Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede acordarea de facilități pentru fermieri. Concret, aceștia ar putea achiziționa motorină fără accize și TVA, la un preț redus.

Pentru a beneficia de această măsură, agricultorii trebuie să depună cereri de plată pe suprafață și să obțină o adeverință de la APIA. Cu acest document, ei vor putea cumpăra motorină fără taxe, însă în limita a 78 de litri pe hectar.

Protest în trafic într-un mare oraș pentru carburanți mai ieftini

Pentru a atrage atenția asupra scumpirii carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat sâmbătă, 28 martie, un protest simbolic: au circulat în coloană pe bulevardul central și au alimentat cu doar 50 de bani la o benzinărie.

Polițiștii și jandarmii au aplicat mai multe amenzi, ceea ce a determinat ca pe parcurs unii șoferi să renunțe la protest.

Potrivit datelor peco-online.ro, sâmbătă, 28 martie, cea mai ieftină benzină din țară era 9,13 lei/l la stația Petrolium din Reghin, Mureș, iar cea mai ieftină motorină standard, 9,99 lei/l, la DHR Cluj-Napoca.

România pregătește ajustarea accizelor la carburanți

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri, 27 martie, că România „trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice.”

Oficialul spune că actuala criză energetică trebuie gestionată mai atent decât cea din 2022, deoarece este mai complexă și cu efecte potențial mai grave.

El subliniază necesitatea unei coordonări mai strânse între miniștrii de finanțe și energie, la nivel național și european, pentru a găsi soluții comune și coerente.