Foto Țări si orașe care te plătesc ca să te muți acolo. Lista actualizata pentru 2026

Fie că ești freelancer, antreprenor sau pur și simplu cauți o schimbare radicală de viață, există în 2026 o serie de țări și regiuni care îți oferă bani reali ca să te muți acolo. De la granturi pentru renovarea caselor abandonate până la scutiri totale de impozit pentru nomazi digitali, lista destinațiilor generoase s-a extins considerabil, arată o analiză publicată pe platforma Kiwi.com. Iată ce trebuie să știi înainte să faci bagajele.

La prima vedere, ideea pare contraintuitivă. De ce ar da un guvern sau o primărie bani unui străin ca să se mute în localitatea respectivă? Răspunsul ține de o realitatea demografică cu care se confruntă zeci de regiuni din Europa și nu numai. Depopularea.

Sate și orășele întregi se golesc pe măsură ce tinerii pleacă spre marile orașe. Școlile se închid din lipsă de copii, spitalele rămân fără pacienți, iar economia locală intră în colaps lent. Pentru autoritățile locale, atragerea de noi locuitori nu este un moft, ci o problemă de supraviețuire.

De ce ar fi dispuse autoritățile să plătească

În același timp, creșterea exponențială muncii de acasă a creat o nouă categorie de persoane. Așa-numiții nomazi digitali cu venituri peste medie, care pot munci de oriunde. Multe țări au înțeles că pot atrage acești oameni oferindu-le condiții fiscale avantajoase, fără a-și periclita propria economie, deoarece veniturile respective vin din afara granițelor.

Există și un calcul simplu. Un nou locuitor care cumpără o casă, plătește utilități, face cumpărături și înscrie copiii la școala locală aduce mai mult la bugetul comunității decât costă grantul oferit pentru a-l convinge să vină.

Lista țărilor care te plătesc să te muți acolo

Irlanda. Până la 84.000 de euro pentru o casă pe o insulă

Prin strategia „Our Living Islands", statul irlandez oferă granturi de până la 60.000 de euro pentru renovarea unei locuințe vacante sau până la 84.000 de euro dacă imobilul prezintă probleme structurale grave. Programul vizează 23 de insule desemnate, printre care Insulele Aran, Bere Island sau Clare Island.

Proprietatea trebuie să fie vacantă de cel puțin doi ani și construită înainte de 2008. Grantul nu se primește în avans, ci după finalizarea lucrărilor aprobate. Trebuie să ai drept legal de ședere în Irlanda și să folosești locuința ca reședință principală.

Atenție. Renovarea pe o insulă îndepărtată costă adesea mult mai mult decât suma primită, din cauza costurilor de transport al materialelor și al forței de muncă. Multe insule au infrastructură limitată, fără internet de mare viteză sau sisteme de canalizare moderne.

Elveția. 55.000 de franci elvețieni pentru o familie în Albinen

Satul Albinen, cu aproximativ 250 de locuitori, oferă 25.000 de franci elvețieni per adult și 10.000 per copil familiilor care se mută acolo. O familie cu doi adulți și doi copii poate primi, astfel, echivalentul a aproximativ 70.000 de franci.

Condiții stricte. Trebuie să ai sub 45 ani, să cumperi sau să construiești o locuință cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni (circa 220.000 de euro) și să locuiești în sat cel puțin 10 ani. Cetățenii non-elvețieni trebuie să dețină în prealabil un permis C de rezidență permanentă, care se obține după 5 până la 10 ani de ședere în Elveția.

Grantul este mai degrabă o subvenție parțială decât un ajutor real de relocare, dat fiind investiția inițială uriașă pe care o presupune.

Spania. Granturi în Ponga și Extremadura

Ponga, în Asturia, este un sat de munte care oferă 2.971 de euro per persoană și 2.600 de euro pentru fiecare copil născut acolo. Angajamentul minim este de cinci ani de reședință. Aplicațiile se depun direct la primăria locală, iar grantul nu ține loc de viză. Trebuie să ai deja drept de ședere în Spania.

Extremadura, regiune din vestul Spaniei, mizează pe nomazi digitali de înaltă calificare, cu un buget de 2 milioane de euro pentru a atrage 200 de profesioniști din tech. Grantul poate ajunge la 15.000 de euro. Baza este de 8.000 de euro, femeile, persoanele sub 30 de ani și cei care se mută în localități cu sub 5.000 de locuitori primesc 10.000 de euro, iar un bonus de 4.000 până la 5.000 de euro se adaugă dacă rămâi și în al treilea an.

Pentru cetățenii non-UE, primul pas este obținerea vizei spaniole pentru nomazi digitali, care necesită un contract activ de cel puțin trei luni cu o companie din afara Spaniei, un venit lunar de minimum 2.640 de euro și asigurare medicală privată fără coplată.

Important. Cea mai mare parte a acestui grant este considerată venit impozabil în Spania. Calculează cu atenție cât rămâne efectiv în buzunar după taxe.

Italia. Bani în Calabria și Sardinia

Calabria derulează programul „Reddito di Residenza Attiva", care oferă până la 28.000 de euro, distribuite pe trei ani (aproximativ 800 până la 1.000 de euro pe lună), tinerilor antreprenori care se mută în sate cu mai puțin de 2.000 de locuitori. Candidații trebuie să aibă sub 40 de ani, să prezinte un plan de afaceri viabil și să se mute în termen de 90 de zile de la aprobare. Este necesară cetățenia UE sau un permis de ședere italian valabil.

Sardinia oferă un grant nerambursabil de până la 15.000 de euro pentru cumpărarea și renovarea unei locuințe în localități cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Grantul nu poate depăși 50% din costul total al proiectului, ceea ce înseamnă că trebuie să investești cel puțin 30.000 de euro din fonduri proprii pentru a obține suma maximă.

Chile. Până la 100.000 de dolari pentru startup-uri

Programul guvernamental Start-Up Chile oferă finanțare nerambursabilă fondatorilor de startup-uri tehnologice scalabile la nivel global. Există trei niveluri. Build, pentru idei validate (12.000 până la 18.000 de dolari), Ignite, pentru produse MVP cu tracțiune (30.000 până la 60.000 de dolari) și Growth, pentru companii cu vânzări între 100.000 și 1 milion de dolari anual (până la 100.000 de dolari).

Liderul de echipă trebuie să locuiască și să lucreze în Santiago pe toată durata programului (4 până la 12 luni) și să dețină cel puțin 10% din acțiunile companiei. Cetățenii străini au nevoie de o viză specială pentru startup-uri.

Există și dezavantaje, notează autorii analizei. Întârzieri de una până la 3 luni la primirea banilor, birocrație intensă și obligația de a contribui la comunitatea locală prin mentorat sau workshop-uri.

Destinații cu impozit zero pe venituri din străinătate

Multe state nu oferă bani cash, dar „te plătesc" lăsându-ți mai mult din salariu. Iată principalele opțiuni pentru 2026.

Costa Rica scutește în totalitate veniturile din munca prestată în afara țării de impozitul local și permite importul fără taxe vamale al echipamentelor de lucru. Venitul minim necesar este de 3.000 de dolari pe lună (sau 4.000 de dolari pentru familie) și este necesară o asigurare medicală cu acoperire minimă de 50.000 de dolari.

Croația oferă un permis de ședere de până la 18 luni, cu venituri din muncă remote scutite de impozit. Venitul minim cerut este de 3.295 de euro pe lună.

Dubai (Emiratele Arabe Unite) permite rezidența un an prin viza Virtual Work, cu 0% impozit pe venit. Condiție. Venit lunar de minimum 3.500 de dolari.

Panama aplică un sistem de impozitare teritorială. Veniturile obținute din afara țării nu sunt taxate. Venitul anual minim cerut este de 36.000 de dolari.

Barbados oferă viza „Welcome Stamp", valabilă 12 luni, fără impozit pe veniturile din străinătate. Condiție. Venit anual de minimum 50.000 de dolari.

Georgia permite înregistrarea ca Întreprindere Mică, cu o cotă de impozitare de doar 1% pe cifra de afaceri de până la echivalentul a 185.000 de dolari. Începând din ianuarie 2026, toți vizitatorii străini trebuie să prezinte dovada unei asigurări medicale valabile la intrarea în țară.

Spania permite nomazilor digitali accesul la regimul fiscal „Legea Beckham", cu o cotă fixă de 24% pe veniturile din surse spaniole, timp de cinci ani, în timp ce dividendele și dobânzile din surse externe rămân neimpozitate.

Italia oferă regimul „Impatriati", cu o scutire de 50 până la 60% din venitul impozabil, valabilă până la cinci ani. Liber-profesioniștii pot accesa și un regim forfatar cu cotă de 5% în primii cinci ani.

Ce trebuie să verifici înainte să aplici

Indiferent de destinație, subliniază autorii analizei Kiwi, majoritatea acestor programe au câteva caracteristici comune pe care e bine să le înțelegi din start.

Primul aspect. Banii nu vin în avans. În majoritatea cazurilor, grantul este o rambursare parțială după ce ai investit propriile resurse. Trebuie să ai capital disponibil înainte de a aplica.

Al doilea. Documentația este voluminoasă. Planuri de renovare, dovezi de proprietate, caziere judiciare apostilate, asigurări medicale, contracte de muncă, planuri de afaceri în limba locală. Pregătește-te pentru un proces birocratic care poate dura luni.

Al treilea. Angajamentul este pe termen lung. Cele mai generoase oferte vin la pachet cu obligații de 3, 5 sau chiar 10 ani de reședință. Dacă pleci înainte, poți fi obligat să returnezi grantul.

Și nu în ultimul rând, izolarea este reală. Satele care oferă cei mai mulți bani sunt adesea cele mai îndepărtate, cu servicii medicale precare, transport limitat și conexiune la internet nesigură. Frumusețea peisajului nu compensează absența unui spital în apropiere.