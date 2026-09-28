 Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan și Nicușor Dan: „O eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat” | adevarul.ro
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Video Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan și Nicușor Dan: „O eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat”

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat luni, la ieșirea de la Curtea de Apel București, un atac dur la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a președintelui Nicușor Dan, afirmând că validarea noului Executiv ar reprezenta o trădare a interesului României.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT
Călin Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

„În condițiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice și sociale, a discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă”, a declarat Călin Georgescu.

El l-a criticat direct pe Siegfried Mureșan, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, despre care a spus că este „o eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat”.

„Orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României. (...)Toată clasa politică de la putere este o infractoare a ordinii constituţionale şi a realităţii”, a mai spus Georgescu.

Georgescu: „Sunt nevinovat în toate cele trei dosare”

Călin Georgescu a vorbit și despre situația sa juridică, declarând public că se consideră „nevinovat în toate cele trei dosare”. El a susținut că acestea sunt „dosare fabricate politic” și a afirmat că libertatea de exprimare este „anulată total în România”.

„Le mulțumesc politicienilor, parte din ei, evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere”, a declarat Georgescu.

Procesul în care Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați vizează acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.

El este acuzat în acest dosar de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Termenul de luni de la Curtea de Apel București a fost amânat.

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