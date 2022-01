Activistul de mediu Daniel Bodnar, ameninţat: Dacă nu ţi-oi rupe eu ţie picioarele, dacă nu te iau pe bordul maşinii înseamnă că-s prost eu

Activistul de mediu Daniel Bodnar a postat pe Facebook un clip video în care este ameninţat de un bărbat.

După o serie de înjurători, bărbatul îi spune: ”Ţi-ai făcut de lucru cu ţiganii din Plai. Suntem de pe strada Romană. Dacă nu ţi-oi rupe eu ţie picioarele şi nu ţi-i mai putea ridica mâinile la guriţă...te opresc, îţi barez drumul, iau ranga şi îţi sparg toate geamurile (...) Dacă nu te iau pe bordul maşinii înseamnă că-s prost eu.

Alături de videoclipul plin de înjurături, activistul de mediu a postat şi mesajul: ”Într-un judeţ căpuşat de politicieni corupţi şi parte din autorităţi ale statului care sunt parte la jaf, nu ne putem aştepta să fim în siguranţă! Suntem pe cont propriu”.

IPJ Suceava a transmis, joi seară, că s-a sesizat şi s-au dispus măsuri.

”Poliţiştii s-au autosesizat şi, la nivelul IPJ Suceava, s-au dispus măsuri operative urgente de documentare a activităţii infracţionale, dar şi de asigurare a cadrului procedural. Prin ofiţer din cadrul IPJ Suceava şi ulterior prin poliţiştii Poliţiei oraşului Vicovu de Sus a fost contactat activistul de mediu care se afla în municipiul Cluj-Napoca, acesta fiind îndrumat şi consiliat pentru a depune o sesizare online pe adresa oficială de email a IPJ Suceava. Aceasta a fost direcţionata imediat către Poliţia Oraşului Vicovu de Sus, fiind demarate de îndată cercetări şi întreprinse demersuri procedurale”, a transmis IPJ Suceava.

Sursa citată a precizat că, în urma audierilor şi materialului probator administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, la mai puţin de 5 ore de la postarea în spaţiul on line a imaginilor incriminatorii, autorul a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare.

Bărbatul are 28 de ani, este din oraşul Vicovu de Sus, şi a fost transferat la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Suceava.