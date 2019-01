VIDEO Florin Piersic, de neoprit la 83 de ani: „La Ateneul Român trebuia să vină şi Piersic. Aşa, au fost toţi puţandrăii acolo”

Florin Piersic, îmbrăcat în negru, cu un papion roşu supradimensionat şi batistă de aceeaşi culoare, a fost sărbătorit de clujeni, sâmbătă seara, timp de circa trei ore, în sala arhiplină a cinematografului care-i poartă numele, cu ocazia împlinirii vârstei de 83 de ani.





„Un eveniment omagial cultural-artistic cu momente unice de teatru, operă şi folclor” – aşa a fost descris spectacolul de angajaţii Primăriei, cea care a organizat aniversarea, şi chiar aşa a fost.

Evenimentul a constat într-o suită de omagii, unele emoţionante şi bine alese pentru momentul aniversar, în timp ce altele, stridente, au încercat să zugrăvească în tuşe groase un portret de actor mesianic al poporului român.

„El a fost haiducul nostru pe vremea în care nu aveam voie să avem haiduci”

Criticul de film Irina Margareta Nistor, care a prezentat evenimentul împreună cu omul de televiziune Rareş Bogdan, a fost prima, şi probabil cea mai simpatică, aducătoare de „omagii” la adresa actorului:

„Este un Robin Hood local şi cred că orice Robin Hood ar fi invidios pentru ceea ce ne-a dăruit Florin Piersic. El a fost haiducul nostru pe vremea în care nu aveam voie să avem haiduci. El a ştiut să ne facă să avem speranţă când am început s-o pierdem.” Prezenţa pe scenă a Irinei Margareta, coafată şi îmbrăcată de Oscar, l-a impresionat pe actor, care la un moment-dat i-a mărturisit, că dacă ar avea 70 de ani ar lua-o de nevastă.





„Cred că lumea îl iubeşte aşa de tare pentru că de fiecare dată a fost extraordinar de afectuos cu publicul său. E unul dintre puţinii actori pe care îl ştie chiar toată lumea, de la cei mai mici până la cei mari. Poate titlul cel mai inspirat în ceea ce-l priveşte este filmul: „În fiecare zi îmi e dor de tine” şi cred că în fiecare zi ne e dor de Florin Piersic”, şi-a încheiat amfitrioana discursul.

Preşedintele Academiei: „Florin Piersic este viaţa însăşi”

Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, unul dintre invitaţii de onoare ai evenimentului, a mărturisit, sfios, că l-a „răvăşit” modul în care „ştie Florin Piersic, sufleteşte, să se adreseze oricărui om, de la cel mai de jos, până la cel de rang înalt.” „Florin Piersic este viaţa însăşi. El nu a adus viaţa pe scenă şi nici n-a coborât scena în viaţă pentru că el reprezintă viaţa”, a mai spus academicianul şi a continuat cu o mărturisire: „Prin Florin am înţeles ce înseamnă speranţa”. „Surpriza” însă a fost lăsată la fina: istoricul Ioan Aurel Pop i-a compus „din suflet” câteva versuri actorului Florin Piersic:

„Ne luminează viaţa cu har de actorie,



Coboară de pe scenă fărmâne de destin



Presară printre vorbe fiorii de apă vie,



Ne-încântă şi descântă numindu-se Florin”.









„Ce ar fi făcut Florin Piersic”

Şirul mărturisirilor a continuat cu omul de televiziune Oreste Teodorescu: „sunt bunic, am un nepot. Am toate DVD-urile cu toate filmele tale, cu toate piesele tale şi abia aştept să se facă mare, să-i transmit ce am primit eu de la tine fără ca tu să ştii asta. De fiecare dată când am vrut să fiu mai bărbat decât m-a făcut mama, mă gândeam la tine şi mă întrebam: „ce ar fi făcut Florin Piersic” (...) Îmi doresc foarte mult ca nepotul meu să poată să se hrănească cum m-am hrănit şi eu din tine.”





Oreste nu a plecat cu mâna goală de la spectacol, ci cu un sfat: „Te ştiu de când erai pereche cu Badea, dar atunci eraţi bine, eraţi formidabili şi m-aţi invitat la nişte emisiuni. (...) Te urmăresc cum îl urmăresc şi pe duşmanul tău, dar datorită mie aş dori foarte tare să vă împăcaţi”.

„Cel mai frumos cadou pe care l-a dăruit Dumnezeu poporului român”

Primarul Emil Boc, care a primit el însuşi un omagiu de la prezentatorul Rareş Bogdan („nu vi-l mai dăm pentru că nu aţi ştiut să-l preţuiţi” – a răspuns jurnalistul bucureştenilor care l-ar vrea de primar pe Boc), i s-a adresat actorului: „puteţi fi oricând şi oriunde, la Hollywood alături de Anthony Hopkins, de Peter O'Toole, cu siguranţă eraţi în aceeaşi galerie”. Apoi a mărit miza, reproducând o frază rostită de maestrul Radu Beligan: „Florin Piersic este cel mai frumos cadou pe care l-a dăruit Dumnezeu poporului român. Asta este esenţa şi chintesenţa lui Florin Piersic”.





Boc a produs un moment simpatic, citind din dosarul de la CNSAS al lui Piersic: „într-un monolog având ca temă basmul popular „Ileana Cosânzeana şi zmeul zmeilor” a parodiat unele aspecte prezentate făcând trimiteri şi aluzii la satiră cu subînţelesuri la conducerea superioară de stat. Şi atunci, şi acum. Nimic nu s-a schimbat la Florin Piersic.”

„Nu veţi fi sancţionat pentru aluziile la conducerea de partid şi de stat”

Emil Boc şi-a încheiat discursul arătând că pentru actele lui de „disidenţă”, pe care le-a citit din dosarul de la CNSAS, Florin Piersic a fost penalizat cu 10% din salariu pentru 2 luni: „Acum suntem în democraţie şi nu veţi fi sancţionat pentru abaterile şi aluziile la conducerea de partid şi de stat”, a spus, zâmbind Primarul. El a făcut referite la faptul că Florin Piersic a făcut, în stilu-i caracteristic, glume pe seama politicienilor momentului.





El a început cu o aluzie fină la fiul premierului Viorica Dăncilă, care a mers fără cravată la spectacolul de la Ateneu ocazionat de preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului UE:

„Ioan Aurel Pop e preşedintelui Academiei Române şi se duce la Bucureşti, dar nu-i vine în cap să spună: „aici în sala asta superbă a Ateneului Român trebuia să vină şi Piersic şi să spună poezia „Limba română”, că despre aste era vorba. Aşa, au fost toţi puţandrăii pe acolo. Am văzut, unii au mers îmbrăcaţi în blugi, dar n-am nimic, că nu pot toţi să fie... eu port pentru a doua oară papion în viaţă. De la amiază îl ţin la gât să nu se strâmbe”, a spus actorul, provocând hotote de râs în sală.

Îndrăgitul Piersic şi-a exprimat de câteva ori regretul că nu a fost invitat la evenimentul de la Ateneul Român.

Trebuia s-o invităm şi pe Dăncilă

Aluziile nu s-au oprit aici. „Domnule prim-ministru”, i s-a adresat Piersic lui Boc. „Eu aşa vă ştiu, de prim-ministru. Acuma e o femeie... Trebuia s-o invităm”. Râsete în sală. „Da, domnule, cine ştie ce putea să ne spună?” Audienţa s-a înviorat din nou. Între momentele serioase – precum recitalurile unor rapsozi populari, operă şi poezie, Piersic a presărat evenimentul cu bucăţi de stand-up comedy.

Nu a scăpat de ironiile lui nici Dacian Cioloş: „Mi-o pupat mâna de două ori. Cioloş o venit la spectacolul cu Medeea (Străini în noapte-nr) şi la final, aşa de tare a fost de impresionat că mi-a laut mâna”. Ia mâna cântăreţului popular Ovidiu Purdea Someş, care a coborât de pe scenă să cânte alături de actor, şi o pupă de două ori. „Aşa mi-o pupat mâna, de două ori. Io, am rămas tâmpit. Zic, „bă, şi asta e bulangiu”. Da, el e căsătorit cu fraţuzoaică, bună de nu-i adevărat”.

Cu această ocazie, Piersic şi-a amintit şi de nevasta preşedintelui României: „Şi nevasta lui Iohannis nu e rea. Vorbesc serios. Ai văzut, poartă minijupe. Tu ştii ce-i asta, mă, mă doare capu numa când mă uit la ea. Eu aştept să apară că vine cu minijupe. Tu care filmezi, trebuie să înţelegi, ţărane, că dacă te uiţi mai sus îţi dai seama cam cum arată. Iohannis ăsta e băiat deştept, lucrează frumos”.

Seara s-a încheiat într-o notă serioasă, Florin Piersic urcând pe scenă şi interpretând câteva piese de pe albumul pe care compozitorul Dan Iagnov l-a convins să-l înregistreze - „Hoinarind printre amintiri”. În locul cuvântului de despărţire, îndrăgitul actor a emoţionând audienţa cu o poezia „Cine are părinţi” de Adrian Păunescu.