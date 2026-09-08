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9 septembrie: Ziua în care America și-a numit capitala după primul ei președinte

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În ziua de 9 septembrie, anul 1791, capitala SUA a fost numită oficial Washington D.C., în onoarea primului președinte american, George Washington. Tot pe 9 septembrie, în 1828, s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi, considerat unul dintre cei mai influenți autori din toate timpurile.

Washington D.C.
Washington D.C. Foto: Pexels

1791: Capitala Statelor Unite este numită după președintele George Washington

La 9 septembrie 1791, cei trei comisari care supravegheau construirea capitalei au numit orașul în onoarea președintelui Washington. 

George Washington
George Washington Foto: Metropolitan Museum of Art

Washington, D.C. a fost un oraș planificat, iar multe dintre străzile și bulevardele orașului au fost concepute în cadrul planului inițial. În 1791, președintele George Washington l-a însărcinat pe Pierre Charles L’Enfant, inginer militar și artist de origine franceză, să proiecteze noua capitală.

În același timp, districtul federal a fost numit Columbia, un nume poetic folosit în acea perioadă pentru Statele Unite. Denumirea reprezenta forma feminină a numelui „Columbus”, cu referire la Cristofor Columb.

Congresul a organizat prima sa sesiune acolo la 17 noiembrie 1800.

1828: S-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi

Născut pe 9 septembrie 1828, în orașul rus Tula, Lev Tolstoi a fost un scriitor rus, considerat unul dintre cei mai mari și mai influenți autori din toate timpurile.

Lev Tolstoi
Lev Tolstoi Foto: Wikipedia

Născut într-o familie aristocratică, Tolstoi a devenit cunoscut încă din tinerețe datorită trilogiei sale semi-autobiografice „Copilăria”, „Adolescența” și „Tinerețea” (1852–1856), precum și volumului „Povestiri din Sevastopol” (1855), inspirat din experiențele sale din timpul Războiului Crimeii.

Tolstoi este autorul unor opere considerate capodopere ale literaturii realiste, precum „Război și pace”, „Anna Karenina” și „Învierea”. A scris, de asemenea, numeroase nuvele, povestiri, piese de teatru și eseuri.

În anii 1870, a trecut printr-o profundă criză morală și o transformare spirituală, devenind un susținător al pacifismului, anarhismului creștin și rezistenței nonviolente. Ideile sale au influențat personalități precum Mahatma Gandhi și Martin Luther King Jr.

A fost nominalizat de mai multe ori la Premiile Nobel pentru Literatură și Pace, fără să primească vreodată premiul.

1857: S-a născut actrița Agatha Bârsescu 

Născută pe 9 septembrie 1857, la București, Agatha Bârsescu a fost o actriță română.

Agatha Bârsescu
Agatha Bârsescu Foto: Wikipedia

A urmat apoi Conservatorul de muzică și artă dramatică de la București, debutând pe scena Teatrului Național înainte de absolvire.

În 1883 și-a finalizat studiile la Conservatorul din Viena, apoi a jucat la teatre importante din Europa și America, inclusiv la Burgtheater din Viena și Deutsches Theater din Berlin. Cunoscută pentru interpretările sale dramatice, a avut roluri importante în „Medeea”, „Sapho”, „Antigona” și „Maria Stuart”.

Spre sfârșitul vieții, a predat la Conservatorul din Iași și a primit titlul de Actriță a Curții Imperiale pentru activitatea sa teatrală la Viena.

Se stinge din viață pe 22 noiembrie 1939, la București, însă este înmormântată la Cimitirul „Eternitatea din Iași”. Una din străzile din cartierul Vitan al Capitalei îi poartă astăzi numele.

1940: Are loc masacrul de la Treznea, în care au fost uciși români din Transilvania

Una dintre cele mai negre pagini din istoria României a fost dominaţia horthystă în Transilvania de Nord Vest, din 1940 până în 1944.

Monument în memoria masacrului de la Treznea
Monument în memoria masacrului de la Treznea Foto: Wikipedia
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Trupele maghiare care au ocupat regiunea în septembrie 1940 au supus populaţia românească unui crunt masacru. Mii de români au fost ucişi şi schingiuiţi cu o cruzime greu de imaginat.

Coloanele de ostaşi maghiari au ajuns şi în zona Sălajului. În această regiune, în localitatea Treznea, situată la 15 kilometri de Zalău, a avut loc unul dintre cele mai brutale masacre din perioada dominaţiei horthyste. Nu mai puţin de 93 de români au murit, ucişi cu bestialitate.

La 9 septembrie 1940, trupele horthyste au intrat în satul Treznea și au atacat populația civilă. Au avut loc execuții și incendieri, printre victime numărându-se femei, copii, intelectuali ai satului și evrei. Masacrul a continuat pe parcursul întregii zile.

1966: S-a născut actorul american Adam Sandler

Născut pe 9 septembrie 1966, în Brooklyn, orașul New York, Adam Sandler este un actor, umorist, muzician, scenarist și producător de film american.

Adam Sandler
Adam Sandler Foto: Sony Pictures

Potrivit IMDb, la 17 ani, a făcut primul pas spre cariera comediant, urcând spontan pe scena unui club de comedie din Boston. Și-a cultivat talentul în timpul studiilor la New York University, pe care le-a absolvit în 1991 cu o diplomă de licență în arte frumoase, susținând în mod regulat spectacole în cluburi și universități.

Sandler s-a concentrat pe cinematografie, devenind protagonistul unor comedii de succes precum „Billy Madison” (1995), „Happy Gilmore” (1996), „Airheads” (1994) și „Big Daddy” (1999). A jucat și în filme precum „Mr. Deeds” (2002), „Eight Crazy Nights” (2002) și „Punch-Drunk Love” (2002).

Sandler a scris și produs numeroase dintre filmele sale și a compus melodii pentru unele dintre ele, inclusiv pentru „The Wedding Singer” (1998). Mai multe dintre cântecele sale au ajuns în clasamentele Billboard, printre care celebrul „The Chanukah Song”.

1975: S-a născut cântărețul canadian Michael Bublé

Născut pe 9 septembrie 1975, în British Columbia, Canada, Michael Buble este un cântăreț și compozitor canadian, considerat o figură importantă în muzica pop tradițională.

Michael Bublé
Michael Bublé Foto: Getty Images
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Este cunoscut pentru contribuția sa la reînnoirea interesului publicului pentru standardele pop clasice și pentru repertoriul Great American Songbook.

Bublé a vândut peste 75 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat numeroase premii, inclusiv cinci Grammy și 15 Juno Awards.

A devenit cunoscut internațional odată cu albumele „It's Time” (2005) și „Call Me Irresponsible” (2007), acesta din urmă ajungând pe primul loc în clasamentele din Canada, Marea Britanie, SUA, Australia și mai multe țări europene.

Albumul său „Crazy Love” (2009) a debutat pe primul loc în Billboard 200 și a rămas în fruntea clasamentului timp de două săptămâni. Albumul de Crăciun „Christmas” (2011) a ocupat, la rândul său, primul loc în Billboard 200 timp de cinci săptămâni.

2002: Al-Jazeera a difuzat o înregistrare în care Osama bin Laden revendica, pentru prima dată explicit, atentatele de la 11 septembrie 2001

Potrivit The Guardian, pe 9 septembrie 2002, postul Al Jazeera a difuzat un videoclip în care Osama bin Laden, fostul lider al al-Qaida, îi lăuda pe autorii atentatelor de la 11 septembrie 2001.

Osama bin Laden
Osama bin Laden Foto: Getty Images

În timpul atacurilor, teroriști ai organizației au deturnat patru avioane, dintre care două au fost prăbușite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York.

Osama bin Laden i-a numit pe autori „oameni măreți care au adâncit rădăcinile credinței în inimile credincioșilor”.

Videoclipul, difuzat de postul al-Jazeera, îi prezintă pe aceștia într-o casă din Kandahar, în timp ce se pregătesc pentru atac. Pe o masă se aflau, printre altele, o hartă aeronautică a Statelor Unite și un manual de instrucțiuni de zbor.

„Când vorbim despre cuceririle de la Washington și New York, vorbim despre acei oameni care au schimbat cursul istoriei și au curățat paginile istoriei națiunii de murdăria conducătorilor trădători și a adepților lor”, se afirmă în înregistrare, potrivit postului de televiziune.

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