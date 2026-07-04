În ziua de 5 iulie se naște marele actor de revistă Constantin Tănase, iar în Marea Britanie este impusă prima limită de viteză din lume. La aceeași dată, a fost eliberat orașul Cernăuți.

328: Este inaugurat podul de la Sucidava, construit peste Dunăre

Podul de la Sucidava, proiectat de Teofilus Patricius, a fost construit în perioada conducerii împăratului Constantin cel Mare. Construcția se întindea de la Sucidava (situată în vatra orașului Corabia, sub actualul cartier Celei) către Oescus (azi Ghighen, Bulgaria.

La 5 iulie 328, lucrarea este gata, fiind inaugurată în prezența împăratului Constantin cel Mare.

Podul a rămas în uz pentru mai bine de 40 de ani. Având o lungime totală de 2437 m, din care 1137 peste albia Dunării, era considerat cel mai lung pod antic peste un curs de apă şi unul din cele mai lungi din toate timpurile.

1865: Prima limită de viteză din istorie, în Marea Britanie

Primele limite de viteză din Regatul Unit au fost stabilite printr-o serie de legi restrictive privind locomotivele (așa cum erau denumite autoturismele la acea vreme), în 1861, 1865 și 1878.

Potrivit textului legii, locomotivele puteau circula cu maxim 2 mile/h (3,2 km/h) în oraș și 4 mile/h (6,4 km/h) la țară.

„Fără a aduce atingere reglementărilor autorizate în continuare de autoritățile locale, nu este legal să se conducă o astfel de locomotivă pe orice drum cu taxă sau autostradă publică cu o viteză mai mare de patru mile pe oră, sau prin orice oraș, localitate sau sat cu o viteză mai mare de două mile pe oră;

Orice persoană care încalcă această regulă va fi sancționată, în urma unei condamnări sumare, cu o amendă de până la zece lire sterline pentru fiecare astfel de infracțiune”, se arată în document.

1880: S-a născut actorul Constantin Tănase

Constantin Tănase s-a născut într-o familie modestă (tatăl, Ion Tănase, era laborant de farmacie), într-o casă țărănească din Vaslui, județul Vaslui. A fost un elev mediocru, cele mai mari note fiind la muzică și sport. Primul contact cu teatrul l-a avut prin frecventarea spectacolelor de la Grădina „Pîrjoala”, unde se juca teatru popular, cu actori precum Zaharia Burienescu și I.D. Ionescu.

Acest lucru l-a inspirat în crearea unui grup de teatru de amatori împreuna cu prietenii, cu care juca scene din piesele Meșterul Manole, Căpitanul Valter Mărăcineanu sau Constantin Brâncoveanu, prima lor scenă fiind beciul casei. În timp, reprezentațiile s-au mutat în hambar și chiar în poiată.

Prima experiență profesională că actor a fost în cadrul trupei de teatru de limba idiș condusă de Mordechai Segalescu: aveau nevoie de un actor pentru un spectacol în Vaslui și a fost ales tânărul Tănase, care era deja nelipsit de la repetiții.

În 1896, termină gimnaziul și, în ciuda dorinței sale de a deveni actor, s-a înscris la liceul militar din Iași, unde a fost respins la examenul medical, singură probă unde nu-și făcuse griji, în favoarea unui fiu de colonel. Dezamăgit, s-a îndreptat către Brăila, unde a frecventat o scurtă perioadă liceul „Nicolae Bălcescu”, la care însă a fost nevoit să renunțe după câteva săptămâni din lipsă de bani.

În Brăila s-a împrietenit cu învățătorul și scriitorul Ion Adam, care i-a oferit tânărului de 18 ani catedră sa din Cursești, Rahova, de vreme ce Adam urmă să plece la cursuri în Belgia. S-a descurcat destul de bine că învățător, însă a intrat în conflict cu directorul și câțiva profesori. Cu ajutorul lui Adam, a primit un alt post la Hârșoveni, Poenești, unde învățase poetul Alexandru Vlahuță.

Ziua de 14 octombrie 1899 îl găsește în București, unde s-a înrolat voluntar la Regimentul 1 Geniu București. După efectuarea stagiului militar s-a înscris la cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, de unde a absolvit în 1905. A început să lucreze în teatru, și s-a căsătorit cu Virginia Niculescu în 1917.

În 1919 a pus bazele trupei de teatru Cărăbuș în București, împreună cu care urmă să creeze o tradiție de teatru de cabaret/ revistă pe parcursul următorilor 20 de ani, tradiție prezentă și astăzi, mai ales la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, care funcționează încă la adresa fostului „Cărăbuș” pe Calea Victoriei, 33-35, în inima Bucureștiului.

În bună tradiție a marilor actori de comedie a creat un tip de personaj, acela al cetățeanului simplu, umil și necăjit, mereu în contradicție cu birocrația aparatului de stat; personajul său, unic în costumul său clasic, cu pătrățele, crizantemă la butonieră și bastonaș, s-a făcut purtătorul de cuvânt al unei întregi categorii sociale, ceea ce-l va aduce de multe ori în atenția cenzurii.

Împreună cu „Cărăbuș” a făcut numeroase turnee prin țară, și cel puțîn un turneu în Turcia. Tănase a jucat de asemenea și la Paris. O sursă menționează operele de caritate ale actorului – 3 școli primare și o biserică.

La „Cărăbuș”, Tănase lansează carierele a numeroși artiști, mai ales Maria Tănase și Horia Șerbănescu.

A fost decorat la 28 ianuarie 1942 cu Ordinul „Coroana României” în gradul de Comandor.

Tănase a murit în București pe 29 august 1945. Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis de către Armata Roșie invadatoare. Potrivit acestei versiuni, Tănase încă mai juca în București, un an după sosirea rușilor, și a fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”.

După mai multe reprezentații a fost arestat, amenințat cu moartea, și i s-a ordonat să nu mai joace piesa. Dar Tănase nu era omul ușor de intimidat. La următorul spectacol a apărut pe scenă într-un pardesiu imens, cu mâinile „bandajate” cu ceasuri de mâna. Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apariție, deși actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi și-a deschis pardesiul, scoțând la iveală un imens ceas cu pendulă. Arătând către acesta, a spus doar: "El tic, eu tac, el tic, eu tac". Două zile mai târziu marele actor era mort.

1941: Brigăzile 1 şi 4 Mixte din cadrul Armatei Române au eliberat oraşul Cernăuţi

În după-amiaza zilei de 3 iulie 1941, orele 17.00, Armata 3 română a declanșat acțiunile ofensive pentru eliberarea nordului Bucovinei, ocupat de Uniunea Sovietică în iunie 1940, scrie istoricul Alesandru Duțu.

După eliberarea Storojinețului, generalul Petre Dumitrescu a ordonat continuarea ofensivei spre Cernăuţi cu forţele principale ale Brigăzii 1 mixte munte şi cu cele de la flancul stâng ale Brigăzii 4 mixte munte, precum şi executarea unei manevre spre Fântâna Albă, cu un detaşament din Brigada 4 mixtă munte, în spatele şi flancul drept al trupelor sovietice care se opuneau Diviziei 7 infanterie.

Într-o asemenea concepţie, unităţile Brigăzii 1 mixte munte (flancate la vest de Detaşamentul ,,colonel Albustin”, care a executat o amplă manevră pe direcția Seletin – Cernăuți) au manevrat (pe la vest și pe la est) dispozitivul inamic din zona Cernăuţi şi au înfrânt rezistenţa opusă în faţa oraşului, trupele sovietice retrăgându-se în grabă fără a avea timp să facă distrugeri prea mari.

Primele unităţi române care au pătruns în Capitala Bucovinei istorice, în după-amiaza zilei de 5 iulie 1941, au fost batalioanele 3 şi 23 vânători de munte, primite cu bucurie de către populaţia românească.

Vestea eliberării Cernăuţiului a provocat în toată ţara un entuziasm ,,de nedescris”, după cum aprecia presa vremii. ,,Copiii soldaţilor care au intrat în capitala Bucovinei acum 23 de ani – se arăta în ziarul ,,Universul” – intră azi, la rândul lor, în Cernăuţi, fraţi de sânge şi de suflet, cu pasul sprinten, cu ochi tineri, cu fruntea sus”. „La Cernăuți – semnala și ,,Timpul” – fâlfâie iar drapelul tricolor al stăpânirii românești. Vestea aceasta, răspândită ca fulgerul, ieri după-amiază a produs un entuziasm de nedescris în Capitală”.

După eliberarea părții de nord a Bucovinei, regele Mihai I și regina-mamă Elena, împreună cu generalul Ion Antonescu, au vizitat (24 iulie) orașul Cernăuți, fiind întâmpinați de populație „cu urale și entuziastă bucurie“. Cu această ocazie, generalul Ion Antonescu s-a adresat, astfel, ziariștilor români și străini: „Sunt fericit că am ocaziunea să vă întâlnesc în acest oraș așezat într-o regiune românească și care s-a ridicat prin munca de secole a țăranului român. Aici totul este românesc, aici este leagănul nostru, unde se găsesc înmormântați domnitorii noștri glorioși, voievozii care au zidit din temelii, prin luptele și sacrificiile noastre, întregul nostru tezaur național. Tot ce vedeți aici e opera țăranului român“.

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1946: La Paris au fost prezentați primii bikini

Inginerul francez Louis Réard bănuia că lansarea sumarului costum din două piese va echivala cu ecoul unei bombe, așa că și-a botezat creația „bikini“ după numele atolului Bikini, parte a Insulelor Marshall din Pacific, care tocmai fusese bombardat cu prima racheta nucleară, în urma testelor desfășurate de SUA.

Chiar dacă bănuia că noul costum de baie se va bucura de succes, Reard nu a reușit să convingă niciun manechin profesionist să defileze în creația sa. Pe atunci, femeile purtau costume de baie care acopereau inclusiv buricul, iar Casa de Modă Reard venea cu o propunere considerată indecentă.

Singura care a acceptat provocarea lui Reard a fost Micheline Bernardini, o stripteuză în vârstă de 19 ani, dansatoare la Casino de Paris. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, lui Reard i-a venit ideea ca Micheline să pozeze cu o cutie de chibrituri în mână, cutiuță în care era introdus un bikini tocmai pentru a demonstra cât este de mic.

1954: BBC difuzează primul buletin de știri de televiziune

The British Broadcasting Corporation (Corporația Britanică de radiodifuzare), acronim frecvent utilizat, BBC, este una din cele mai mari companii de televiziune din lume și cea mai importantă companie de televiziune britanică, finanțată din bani publici.

BBC World Service (sau BBC WS) transmite în 33 de limbi, după cum urmeză: albaneză, arabă, azeră, bengali, birmaneză, engleză pentru Caraibe, cantoneză, franceză pentru Africa, hausa, hindi, indoneziană, kinyarwanda/kirundi, kirkiză, macedoneană, mandarină, nepaleză, pashto, persană, portugheză (pentru Brazilia), română, rusă, sârbă, sinhaleză, somaleză, spaniolă pentru America latină, swahili, tamilă, turcă, ucraineană, urdu, uzbecă și vietnameză.

Radio BBC WS poate fi ascultat pe unde scurte, pe FM în 154 de capitale ale lumii, iar o selecție de programe este preluată de aproape 2.000 de posturi FM și de unde medii în toată lumea.

1989: Episodul pilot al serialului Seinfeld

Tot pe 5 iulie, în 1989, în Statele Unite se difuzează primul episod al serialului Seinfeld.

Seinfeld este un sitcom american, creat de Larry David și Jerry Seinfeld (care, în plus, joacă rolul principal). Episodul pilot al serialului a fost transmis în 5 iulie 1989, serialul propriu-zis debutând în mai 1990.

Deși n-a avut succes imediat, popularitatea să a crescut cu timpul, încetul cu încetul. În 1992-1993, în sezonul al IV-lea, s-a aflat pentru prima dată în topul 25 al serialelor după audiență, pentru că în sezonul 1994-1995 să ajungă pe locul întâi. Când ultimul episod al serialului a fost transmis pe 14 martie 1998, a fost vizionat de 76 milioane de telespectatori.

1996: Se naște Dolly, primul mamifer clonat

Oaia numită Dolly s-a născut la 5 iulie 1996, potrivit nms.ac.uk. Naşterea ei a fost dezvăluită de institutul de cercetări scoţian abia la 22 februarie 1997, în revista „Nature”.

Evenimentul a generat senzaţie în lumea întreagă, dar şi un imens scandal pe tema clonării. Dolly a demonstrat abilitatea oamenilor de a controla, repara şi amplifica forţele naturii, potrivit Agerpres.

Dolly s-a născut după 276 de tentative de clonare (recoltându-se ovule de la circa 40 de oi donatoare) care au produs un mare număr de animale anormale.

Pe 14 februarie 2003, Dolly a fost eutanasiată de medicii veterinari, după ce au descoperit că animalul suferea de o boală progresivă la plămâni. Trupul ei este conservat și expus la Muzeul Național al Scoției din Edinburgh.

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2021: Se stinge din viață cântăreața și realizatoarea TV Raffaella Carra

Raffaella Carrà s-a născut pe 18 iunie 1943, în Bologna. A debutat în cinema la vârsta de 9 ani, în filmul „Tormento del passato” (1952). Şi-a început cariera în televiziune la începutul anilor 1970, devenind populară în Italia, Spania şi America Latină.

Între emisiunile de televiziune pe care le-a găzduit se numără „Carràmba che sorpresa!”, „¡Hola Raffaella!”, „Canzonissima”, „En casa con Raffaella”, „Pronto... Raffaella?”, „A las 8 con Raffaella”, „Ma che sera”, „La hora de Raffaella Carrà” şi „Domenica in”.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Tuca Tuca”, scrisă de fostul său partener Gianni Boncompagni, „Tanti Auguri”, devenit un fel de imn al comunităţii gay din Grecia, şi „A far l'amore comincia tu". Cântăreţul italian Tiziano Ferro i-a dedicat, în 2007, o melodie, „E Raffaella è mia".

Pe 5 iulie 2021, actrița se stinge din viață. Anunţul a fost făcut agenţiei de presă Ansa de către Sergio Japino, care i-a fost partener mai mulţi ani. Carra suferea, potrivit lui, de o boală care în ultimii ani „îi atacase trupul subţire, dar plin de energie”.

2024: Keir Starmer devine premierul Marii Britanii

În ziua de 5 iulie 2024, laburistul Keir Starmer, fost avocat pentru drepturile omului, devine oficial prim-ministru al Regatului Unit după ce acceptă invitația regelui Charles al III-lea de a forma un guvern majoritar.

Keir și-a trâmbițat victoria la un miting în centrul Londrei, după ce partidul a atins în mod oficial cele 325 de locuri necesare pentru a controla Comunele, potrivit dailymail.co.uk.

Potrivit ultimelor rezultate, laburiștii au câștigat 411 locuri din 650 în Camera Comunelor, în timp ce conservatorii au 119, cu 248 de locuri mai puțin decât în 2019.

Victoria electorală istorică a lui Boris Johnson în 2019 - care i-a îngăduit să pună în aplicare Brexitul - ar fi trebuit să marcheze încă 10 ani de guvernare conservatoare în Marea Britanie, în timp ce Partidul Laburist se resemnase să continue să se reclădească la periferia politicii.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a demisionat luni, 22 iunie, din funcția de lider al Partidului Laburist, precum și din cea de prim-ministru al Regatului Unit.