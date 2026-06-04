5 iunie: Ziua când a început „Războiul de șase zile” care a schimbat fața Orientului Mijlociu

Pe 5 iunie 1967 a început ”Războiul de șase zile”. În aceeași zi, dar în 1942, SUA au declarat război Bulgariei, Ungariei şi României, iar în 1947 a fost făcut public Planul Marshall. Tot într-o zi de 5 iunie s-a născut istoricul, scriitorul, publicistul și omul politic Nicolae Iorga.

1871: S-a născut Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist și om politic român

Nicolae Iorga este cunoscut în lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filozof al istoriei. George Călinescu spunea că Nicolae Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”.

A fost cofondator al partidului Partidul Naționalist-Democrat în 1910, membru al Parlamentului, președinte al Camerei Deputaților și al Senatului, ministru, și, pentru o scurtă perioadă, prim-ministru. A murit în 1940, asasinat.

1898: S-a născut marele poet si dramaturg spaniol Federico Garcia Lorca, poet și dramaturg spaniol

Federico García Lorca (n. 5 iunie 1898, Fuente Vaqueros, Granada – d. 18 august 1936, între Víznar și Alfacar, ibidem) poet, prozator și dramaturg spaniol, cunoscut și pentru talentul său în alte domenii ale artei. Este considerat cel mai popular şi influent scriitor spaniol din secolul XX şi una dintre figurile de referinţă ale teatrului spaniol.

Ca dramaturg este considerat una dintre figurile de referință ale teatrului spaniol din secolul XX, alături de Valle-Inclán și Buero Vallejo. A murit executat de militiile franchiste, in data de 18 august 1936, în timpul Războiului Civil din Spania (1936-1939).

5 iunie 1935: Corneliu Zelea Codreanu înființează Partidul Totul pentru Țară

Corneliu Zelea Codreanu, liderul celei mai importante organizaţii de extremă dreaptă din România interbelică și una dintre cele mai carismatice figuri ale perioadei interbelice, a fost cel care a întemeiat la 1927 alături de câţiva prieteni Legiunea Arhanghelului Mihail, cea mai importantă organizaţie anti-semită şi ultra-naţionalistă din România interbelică.

A fost personajul care a dat specificul extremei drepte româneşti, cu o mistică ultra-naţionalistă în care se amestecau religia, asasinatul, politica şi filosofia. Pe 5 iunie 1935 Corneliu Zelea Codreanu a înființat Partidul Totul pentru Țară, expresia politică a Mișcării Legionare. Succesul uluitor al discursului lui Codreanu, în România interbelică, succes dovedit la alegeri, i-a adus şi moartea de altfel.

1942: Statele Unite au declarat război Bulgariei, Ungariei şi României

După ce S.U.A. au declarant război României (5 iunie 1942), ca răspuns la declarația de război primită din partea României (12 decembrie 1941), aviația anglo-americană a executat (în 1942, 1943 și, mai ales în 1944) mai multe raiduri aeriene de bombardament asupra teritoriului românesc, alături de bombe, care au produs mari pagube materiale și umane, fiind aruncate (în vara anului 1944) și manifeste prin care se îndemna la capitulare necondiționată și la ieșirea țării din războiul dus alături de Axă.

1947: George Marshall, senator de stat al SUA, a făcut public Planul Marshall

Este vorba de un plan de ajutorare a țărilor din Europa Occidentală devastate de cel de-al Doilea Război Mondial. Aplicarea acestuia a început de la 3 aprilie 1948, fiind în vigoare până în luna iulie 1951.

George Catlett Marshall, cunoscut, mai ales, ca George Marshall (n. 31 decembrie 1880 – d. 1959) a fost un general, diplomat și politician american, distins cu Premiul Nobel pentru Pace. S-a născut în familia unui prosper om de afaceri din Pennsylvania.

De mic a arătat înclinații spre o carieră militară. Astfel, el urmează cursurile Institutului Militar din Virginia, pe care le absolvă în 1901. Ca tânăr ofițer participă la Primul Război Mondial, unde se remarcă prin calitățile sale. După război îndeplinește diverse misiuni în China și în SUA.

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1967: A început Războiul de șase zile

Armata israeliană a început la 5 iunie 1967 unul dintre cele mai importante războaie din istoria sa. În doar şase zile, a învins temuta armată a Egiptului şi a provocat pierderi umane şi teritoriale ample vecinilor arabi. La 50 de ani distanţă, Orientul Mijlociu şi lumea arabă încă se resimt după acest episod sângeros.

Războiul de Şase Zile (5-10 iunie 1967) reprezintă un moment de referinţă pentru Orientul Mijlociu şi nu numai. Aflat în căutarea securităţii, tânărul stat Israel a atacat preventiv şi şi-a zdrobit vecinii. Rând pe rând, Cisiordania, Ierusalimul de Est, Peninsula Sinai şi Platoul Golan s-au transformat în trofee ale israelienilor şi în răni ale palestinienilor, iordanienilor, egiptenilor, sirienilor şi întregii lumi arabe. Cei mai şifonaţi au ieşit egiptenii, a căror armată, considerată cea mai puternică din lumea arabă la acea vreme, a fost pur şi simplu zdrobită. După cinci decenii, Egiptul încă încearcă să-şi regăsească rolul de lider al lumii arabe şi să depăşească această traumă transmisă din generaţie în generaţie.

Înfrângerea a fost atât de grea încât preşedintele egiptean Gamal Abdel Nasser, marele mesager al naţionalismului arab, s-a văzut nevoit să demisioneze în faţa camerelor de filmat, cu o zi înainte de încheierea ostilităţilor. Milioane de egipteni au ieşit imediat în stradă şi i-au cerut să renunţe la această decizie. În cele din urmă, foarte carismaticul Nasser, un „protector“ umilit, a cedat presiunii mulţimii. Însă a murit trei ani mai târziu, la numai 52 de ani, vădit slăbit. Războiul de Șase Zile a fost cel de-al treilea conflict armat arabo-israelian.

1973: Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros

Se împlinesc 53 de ani de la succesul lui Ilie Năstase la Roland Garros, în 1973.

„Pentru mine era cel mai important turneu, pentru că învăţasem tenisul pe zgură, ca şi ceilalţi jucători de tenis din Europa. Pentru mine nu era Wimbledon, sau US Open sau Australian Open. Era Roland Garros! S-a întâmplat în 1973, chiar să câştig fără set pierdut. Asta îmi aduc aminte. Acela a fost cel mai bun an al meu pe zgură. Drept dovadă, am fost şi numărul 1 pe 23 august, de Ziua României, prima oară când se făceau clasamentele pe computer. În anul acela cred că am câştigat toate turneele pregătitoare, turnee mari ca Madrid, Monte Carlo, Barcelona”, mărturisea Ilie Năstase într-un interviu pentru Adevărul.

Numele lui Ilie Năstase este gravat pe celebra „Cupă a Muschetarilor“, pe care Rafael Nadal a ridicat-o de 12 ori deasupra capului, chiar dacă acest trofeu a fost acordat prima dată abia în 1981.

1 iunie: Ziua în care s-a născut celebra actriță Marilyn Monroe

1983: Atleta româncă Anișoara Cușmir Stanciu a stabilit un nou record mondial la săritura în lungime, cu 7,43 m

Anișoara Cușmir-Stanciu (n. 28 iunie 1962, Brăila) este o atletă română, laureată cu aur la Los Angeles 1984 la săritură în lungime. Sportivă la Clubul “Steaua” în anul 1984 a primit gradul de locotenent, ulterior în 1988 a devenit locotenent major.

După retragerea din activitatea competițională a devenit antrenoare la Secția de atletism a Clubului Steaua.

2004: A murit Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al SUA

Grație politicii sale intransigente în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al SUA (1981-1989), a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea comunismului din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele decenii, potrivit Wikipedia.

A murit în 2004, pe 5 iunie, la vârsta de 93 de ani.