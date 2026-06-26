27 iunie: Ziua în care România a schimbat harta Balcanilor. Miza Cadrilaterului

În ziua de 27 iunie, anul 1913, România a declarat război Bulgariei, intrând în Al Doilea Război Balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Tot pe 27 iunie, în 2018, a murit Joe Jackson fondatorul trupei The Jackson 5 și tatăl marelui artist Michael Jackson.

1844: Joseph Smith, Jr., fondatorul mormonismului, este asasinat

Născut pe 23 decembrie 1805, în Vermont, SUA, Joseph Smith Jr. a fost un lider religios și politic american și fondatorul mormonismului și al mișcării Sfinților din Zilele din Urmă.

Smith a afirmat că a avut o serie de viziuni. Prima dintre acestea ar fi avut loc în 1820, când a văzut „două personaje”, pe care ulterior le-a identificat drept Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos.

În 1823, el a susținut că a fost vizitat de un înger care i-a indicat locul unde era îngropată o carte alcătuită din plăci de aur, inscripționate cu o istorie iudeo-creștină a unei civilizații antice din America.

În 1830, Smith a publicat Cartea lui Mormon, pe care a descris-o drept traducerea în limba engleză a acelor plăci. În același an, a organizat Biserica lui Hristos, pe care o considera o restaurare a Bisericii creștine timpurii. Membrii acesteia au fost numiți ulterior Sfinți din Zilele din Urmă, fiind cunoscuți și sub porecla de mormoni.

În anii 1830, Joseph Smith a extins mișcarea mormonă prin activitate misionară și noi revelații religioase, însă conflictele cu populația locală și problemele financiare au forțat comunitatea să se mute succesiv până la Nauvoo, în Illinois.

În 1844, și-a lansat candidatura la președinția SUA, dar a fost arestat după distrugerea tipografiei unui ziar critic la adresa sa și a practicii poligamiei. În ziua de 27 iunie 1844, fost ucis de o mulțime care a atacat închisoarea în care era deținut.

1913: România declară război Bulgariei

După obținerea independenței în 1878, România a primit Dobrogea în schimbul sudului Basarabiei cedat Rusiei, scrie Rador. În deceniile următoare, Bulgaria a devenit tot mai puternică și a revendicat Dobrogea, fapt perceput la București ca o amenințare directă.

La rândul său, România a început să susțină ideea anexării unui teritoriu la sud de Dobrogea, inclusiv zona Cadrilaterului, pentru a-și consolida poziția strategică și pentru a contrabalansa ascensiunea Bulgariei.

Extinderea Bulgariei și succesul său militar în Primul Război Balcanic au amplificat îngrijorările autorităților române.

În același timp, disputele dintre Bulgaria, Serbia și Grecia privind împărțirea Macedoniei au deteriorat relațiile dintre foștii aliați balcanici. După ce Bulgaria a respins revendicările Serbiei și Greciei, cele două state s-au apropiat și au încercat să izoleze diplomatic Bulgaria, prezentând-o drept agresor.

Serbia și Grecia luau în calcul și atragerea României de partea lor, considerând că armata română era încă puternică, spre deosebire de armatele balcanice slăbite după războiul din 1912.

Al Doilea Război Balcanic a fost declanșat de Bulgaria care, în iunie 1913, şi-a atacat prin surprindere, noaptea, foştii aliaţi, în scopul unei expansiuni teritoriale care să-i asigure în egală măsură stăpânirea unor teritorii străine şi hegemonie balcanică.

Sârbii au reuşit să oprească ofensiva bulgară, în timp ce trupele greceşti au trecut Vardarul în direcţia Kavala. Profitând de noua situaţie, Imperiul otoman a declarat război Bulgariei.

În România, pe 20 iunie 1913, Regele Carol I a semnat Decretul de mobilizare a Armatei, cu începere de la 23 iunie, având în vedere raportul ministrului de război, generalul Constantin Hârjeu.

În Al Doilea Război Balcanic, România a intervenit cu întreaga sa forță militară, dar a acționat independent de ceilalți aliați. Armata română a traversat Dunărea fără să întâmpine rezistență semnificativă, deoarece Bulgaria își concentrase trupele împotriva Serbiei și Greciei. Trupele române au ocupat Dobrogea de Sud și au înaintat spre Sofia, în timp ce otomanii au recucerit teritorii din Tracia.

Pierderile României în luptă au fost reduse, însă epidemia de holeră a provocat pagube mult mai mari. Din cauza întârzierii măsurilor sanitare, peste 11.500 de soldați s-au îmbolnăvit, iar peste 1.600 au murit, de peste zece ori mai mulți decât cei căzuți în luptă.

Războiul s-a încheiat prin armistițiul din iulie 1913 și prin tratatele de la București și Constantinopol.

1954: Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova

Centrala Nucleară Obninsk, inaugurată pe 27 iunie 1954 în URSS, a fost prima centrală nucleară din lume conectată la rețeaua electrică și primul reactor care a produs energie electrică pentru uz industrial.

A funcționat până în 2002, când a fost transformată într-un centru de cercetare și producție de izotopi. Experiența și tehnologia dezvoltate aici au stat la baza reactoarelor sovietice de tip RBMK utilizate ulterior pe scară largă.

2007: Demisionează prim-ministrul britanic Tony Blair

Născut pe 6 mai în 1953, în Edinburgh, Scoția, Tony Blair este premierul laburist cu cel mai lung mandat din istoria Marii Britanii.

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S-a alăturat Partidului Laburist în 1975, iar în 1983 a câștigat un mandat de parlamentar pentru circumscripția Sedgefield. În același an a fost ales și Gordon Brown, cei doi devenind aliați apropiați.

Laburiștii au câștigat alegerile generale din 1997, cu o majoritate uriașă de 179 de mandate. Succedându-l pe John Major, Blair a devenit oficial prim-ministru la 2 mai 1997. În primii ani ai mandatului a promovat importante reforme constituționale și a contribuit la semnarea Acordului din Vinerea Mare, care a susținut procesul de pace din Irlanda de Nord.

Pe plan extern, a adoptat o politică intervenționistă, sprijinind acțiunile militare din Kosovo, Sierra Leone, Afganistan și, mai controversat, invazia Irakului din 2003.

Războiul din Irak și absența armelor de distrugere în masă invocate drept justificare au afectat puternic popularitatea sa și l-au transformat într-o figură controversată.

Deși a câștigat trei alegeri generale consecutive, Blair s-a confruntat cu critici tot mai puternice în ultimii ani ai mandatului, inclusiv din cauza politicilor de securitate adoptate după atentatele din Londra și a sprijinului acordat SUA. El și-a dat demisia din funcția de prim-ministru în iunie 2007.

2018: Moare Joe Jackson, fondatorul trupei Jackson 5

Joseph Walter Jackson (26 iulie 1928 – 27 iunie 2018) a fost un manager artistic, fondatorul trupei The Jackson 5 și tatăl marelui artist Michael Jackson.

În tinerețe, Joe Jackson a cântat pentru scurt timp într-o formație blues alături de fratele său, însă nu a avut succes.

La începutul anilor 1960, după ce și-a surprins fiii cântând la instrumentele sale, a început să îi pregătească intens pentru o carieră muzicală. A format grupul care avea să devină The Jackson 5 și a impus repetiții stricte și un program riguros.

Sub conducerea sa, formația a trecut de la concursuri locale la contracte importante cu case de discuri. După semnarea cu Motown în 1969, The Jackson 5 a cunoscut un succes uriaș, cu hituri precum „I Want You Back”, „ABC”, „The Love You Save” și „I'll Be There”, toate ajungând pe primul loc în topurile americane.

De asemenea, și-a înființat propria casă de discuri și a promovat alți artiști.

Pe plan personal, Joe Jackson s-a căsătorit cu Katherine Scruse în 1949 și au rămas căsătoriți până la moartea sa. La sfârșitul anilor 1980, imaginea lui Joseph ca tată a fost pătată în momentul în care presa a relatat povești spuse de copiii săi, conform cărora acesta era abuziv cu ei.

Michael a susținut că, de la o vârstă fragedă, a fost abuzat fizic și emoțional de tatăl său, îndurând repetiții, bătăi și jigniri, dar a mai spus și că disciplina strictă a tatălui său a jucat un rol important în succesul său.

Joseph a recunoscut că și-a bătut copiii cu nuiele și curele ca pedeapsă, dar a spus că nu a făcut-o la întâmplare și a susținut că nu a folosit niciodată vreun obiect dur, așa cum considera el că era sugerat de cuvântul „bătaie”.

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La 27 iulie 2015, Joe Jackson a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit un accident vascular cerebral și o aritmie cardiacă în timpul aniversării sale de 87 de ani, în Brazilia.

Din cauza stării de sănătate, nu a putut fi transportat pentru tratament în Statele Unite decât două săptămâni mai târziu. După sosirea la Los Angeles, pe 11 august, a fost tratat la Cedars-Sinai Medical Center pentru problemele de vedere provocate de accidentul vascular cerebral.

A murit într-un centru de îngrijiri paliative din Las Vegas, pe 27 iunie 2018, la vârsta de 89 de ani. În ultimele sale momente a fost înconjurat de soția sa și de cei nouă copii ai săi aflați în viață.

2020: Moare Dumitru Comănescu, cel mai vârstnic bărbat din lume

Născut pe 8 noiembrie 1908, în comuna Drăgăneasa, județul Prahova, Dumitru Comănescu a fost inginer agronom și a fost recunoscut de Guinness World Records drept cel mai vârstnic bărbat din lume.

Iniţial s-a înscris la Facultatea de Matematică, însă și-a găsit ulterior vocaţia în domeniul cercetării plantelor.

A absolvit facultatea în 1933 şi a lucrat efectiv timp de 70 ani: în anul 2003 făcea ultima expertiză fitopatolgică.

Abia împlinise 86 de ani când s-a organizat la Bucureşti un concurs pentru experţi agricoli, domnul Comănescu s-a apucat de învăţat şi, din zeci de candidaţi a luat locul 5 pe ţară, aşa încât şi-a prelungit activitatea.

S-a stins din viață pe 27 iunie 2020, la 111 ani și 231 de zile. La 1 an de la trecerea în nefiinţă, oficialii Guinness World Records l-au declarat Cel mai Vârstnic Bărbat al Planetei.

„Suntem mândri de această recunoaştere binemeritată!”, a spus Alexandra Dobre, Director General al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti.

„Fiecare întâlnire cu domnul Dumitru Comănescu a fost o veritabilă lecţie despre viaţă şi credinţă, despre responsabilitatea pe care o avem faţă de fiecare suflet pe care îl întâlnim, despre puterea de a depăşi şi învinge marile, dar şi micile încercări ale vieţii, despre virtute, omenie, bunătate şi înţelegere.

Gândurile frumoase, pline de înţelepciunea omului care a privit atâta vreme viaţa drept în ochi, ne-au fost transmise cu infinită caldură si bunătate. Ne-a surprins mereu cu vioiciunea făpturii sale, cu sfaturile şi îndemnurile optimiste şi ne-a lăsat amintiri de neuitat”.