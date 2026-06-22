Keir Starmer a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și de lider al Partidului Laburist. Cine îl va înlocui

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a anunțat luni că demisionează din funcția de lider al Partidului Laburist, precum și din cea de prim-ministru al Regatului Unit.

Într-o declarație susținută în fața reședinței oficiale din Downing Street 10, Starmer a afirmat că a luat decizia după ce a analizat dacă este persoana potrivită pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale.

„Întrebarea pe care și-o pune partidul meu este dacă sunt cea mai bună persoană pentru a-l conduce în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul partidului și îl accept cu bună credință”, a declarat acesta.

Starmer a spus că toate deciziile luate în perioada în care s-a aflat la conducerea guvernului au avut ca obiectiv „punerea pe primul loc a țării pe care o iubește”.

„Voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist”, a adăugat el.

În discursul său, Starmer i-a mulțumit soției sale, Victoria, pe care a descris-o drept „un sprijin constant”, și a afirmat că dorește să petreacă mai mult timp cu familia.

„Vreau să fiu cel mai bun tată posibil pentru copiii mei, care reprezintă mândria și bucuria mea”, a spus acesta.

Starmer a spus că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia sa de a demisiona.

El a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu deschiderea nominalizărilor pentru conducere pe 9 iulie și finalizarea până la vacanța de vară.

Aceasta va însemna că un nou lider va fi numit în funcție înainte de revenirea parlamentului în septembrie.

Până atunci, va rămâne în funcția de prim-ministru, spune el.

Keir Starmer declară că va face tot ce poate pentru a asigura o predare ordonată a puterii și că îi va oferi succesorului său întregul său sprijin.

„Ei știu că moștenesc o Marii Britanii mai puternică și mai dreaptă decât acum doi ani,” a mai spus Starmer.

Starmer le-a mulțumit apoi prietenilor și colegilor săi care i-au fost alături timp de șase ani, precum și personalului de la numărul 10 și „funcției publice extraordinare”.

Cine ar putea prelua conducerea

Atenția se îndreaptă acum către Andy Burnham, considerat principalul favorit pentru a-i succeda lui Starmer.

Burnham urmează să fie validat ca deputat pentru circumscripția Makerfield, după ce a câștigat alegerile parțiale desfășurate săptămâna trecută.

Mai multe surse din interiorul Partidului Laburist anticipează că procesul de alegere a noului lider ar putea avea loc fără o competiție internă extinsă, scenariu descris în politica britanică drept o „încoronare”, în cazul în care Burnham va rămâne singurul candidat.

În aceste condiții, el ar putea prelua conducerea partidului până la sfârșitul lunii septembrie, în perioada conferinței anuale a laburiștilor. Totuși, unii dintre susținătorii săi consideră că o astfel de tranziție ar trebui accelerată.

Demisia lui Starmer deschide o nouă etapă pentru Partidul Laburist și pentru politica britanică, într-un moment în care formațiunea încearcă să își redefinească strategia înaintea următorului scrutin general.