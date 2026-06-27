28 iunie: Ziua în care Eminescu era arestat și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu

Pe 28 iunie 1914, un atentat în capitala Bosniei a declanșat lanțul de evenimente care avea să ducă la izbucnirea Primului Război Mondial. Arhiducele Franz Ferdinand a fost împușcat de un tânăr extremist sârb, în timpul unei vizite oficiale la Sarajevo. În 1912, în aceeași zi, se năștea Elisabeta Rizea, eroină a luptei anticomuniste din România, iar în 1940, România ceda Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța.

1867: S-a născut dramaturgul și prozatorul italian Luigi Pirandello

Dramaturg, romancier, poet și eseist italian, Luigi Pirandello primea, în 1934, Premiul Nobel pentru Literatură. Doi ani mai târziu se stingea din viață lăsând familiei câteva dispoziții testamentare, potrivit Wikipedia: „Când voi muri, să nu mă îmbrăcați, înfășurați-mă într-un cearșaf. Fără flori, fără lumânare la căpătâi. Un dric sărăcăcios. Gol. Și nimeni să nu mă-nsoțească, nici rude, nici prieteni. Dricul, calul, birjarul, asta-i tot. Ardeți-mă!".

1873: A murit Andrei Șaguna, mitropolit al Transilvaniei

Mitropolit ortodox al Transilvaniei, promotor al drepturilor românilor ortodocși din Marele Principat al Transilvaniei, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române, Andrei Șaguna (născut pe 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809) refuza participarea la aniversarea a 25 de ani de la hirotonirea ca episcop, respingând bustul cadou făcut de preoții brașoveni, împotrivindu-se, astfel, cultului personalității: a murit pe 28 iunie 1873, fiind înmormântat doar în haina călugărească, fără predică și fast.

1883: Mihai Eminescu a fost arestat și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Șuțu

Pe 28 iunie 1883 - zi decisivă pentru pentru Mihai Eminescu, la aceea vreme redactor şef şi jurnalist al ziarului „Timpul” - poetul era dat afară şi închis la ospiciul doctorului Şuţu, pe strada Plantelor.

Totul a început la ora 5.00 dimineaţa, atunci când Eminescu s-a trezit şi s-a certat cu Catinca Slavici, soţia lui Ioan Slavici, scriitorul şi colegul de la ziar al poetului. Potrivit scrierilor lui Ion Rusu Şirianu, Eminescu ar fi vrut să dărâme casa „că-i umedă şi urâtă“. Catinca Slavici i-a trimis un mesaj lui Titu Maiorescu: „Domnu’ Eminescu a înnebunit. Vă rog să faceţi ceva să mă scap de el, că e foarte reu”.

Între timp, Eminescu pleacă în oraş. Se întâlneşte cu Grigore Ventura, personaj controversat, jurnalist cu notorietate, care îl invită pe Eminescu la Capşa, unde au luat masa. Ventura îi povesteşte lui Alexandru Ciurcu, care, mai târziu, amintește în memoriile sale, de acest episod în care ar fi ameninţat-o fără motiv pe soţia patronului şi ar fi spus că trebuie să-l împuşte pe rege: Ventura îl duce pe Eminescu direct la palat cu pistolul. Regele nu era însă la Palat și Ventura îl trimite pe Eminescu la o baie la Mitraşewski. Eminescu petrece opt ore la baie. De aici este arestat şi dus la sanatoriu.

Fără a nega faptul că Eminescu suferea deunele tulburări psihice, mai mulți specialişti, precum Theodor Codreanu sau Ion Rusu Şirianu, susţin că adversarii poetului au profitat de labilitatea sa psihică şi i-au provocat o criză, tocmai pentru a-l putea interna. Una din teorii arată că cel care a coordonat închiderea lui Eminescu în sanatoriu ar fi fost chiar Titu Maiorescu, prin Grigore Ventrura, cel trimis să-l provoace şi să-l compromită pe poet. Tot Maiorescu îi anunță pe junimişti că Eminescu a înnebunit şi-i pregăteşte o cameră la Mărcuţa, ospiciul doctorului Șuțu.

La sanatoriu, destinul lui Eminescu se năruie, chiar dacă ulterior a fost eliberat. A trăit ultimii ani în mizerie, boală şi alienare, sfârșind în 1889. Adepţii teoriei uciderii lente a lui Eminescu susţin că Eminescu a fost diagnosticat greşit intenţionat cu sifilis şi otrăvit cu mercur.

1912: S-a născut Elisabeta Rizea

Pe 28 iunie 1912, se năștea în localitatea Domneşti, Elisabeta Rizea, argeșeanca devenită un simbol al rezistenţei anticomuniste în România, datorită curajului şi care a refuzat să-i trădeze pe partizanii din grupul de rezistenţă anti-comunistă Arsenescu - Arnăuţoiu, în ciuda supliciilor la care a fost supusă:

„Avia un cârlig mare la mijloc acolo. Şi a tras Cârnu un scaun lângă masă, m-a legat cu mâinile la spate după spătar, cu frânghie, aşa, după aia a suit scaunul pe alt scaun şi a urcat scaunele pe masă şi mi-a legat coada acolo sus în cârlig. Şi era un lanţ şi a băgat lanţul aici, după frânghie, cum eram legată la mâini. Şi mi-a fost frică (...) şi stam şi ţipam şi spuneam: «Domnule, împuşcaţi-mă, tăiaţi-mi capu', scoateţi-mi ochii, tăiaţi-mi limba, nu ştiu de ei, nu mă întrebaţi, că nu ştiu!». Când m-a urcat de tot acolo, mi-a dat drumul la coadă, mi-a dezlegat părul şi m-a lăsat numa-n mâini. Da' păi tot nu i-am vândut... Şi după aia m-a dat jos, m-a dezlegat la mâini, era o căldare de apă pă sobă acolo şi a muiat un sac în apă, l-a stors, mi-a luat fota aia după mine şi-a pus sacul aşa, peste mine. Şi a băgat pe mâna dreaptă un d-ăla dă cauciuc, aşa, cu şnur, şi m-a făcut toată numai dungi groase cât mâna. Zece zile am stat în spital numa-n frunte şi genunchi", mărturisea Elisabeta Rizea în interviul acordat Irinei Nicolau, care a stat la baza cărţii „Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi”.

A fost arestată în 1949, condamnată la șapte ani de închisoare și ulterior încarcerată din nou în 1958 pentru 25 de ani, fiind eliberată în 1964 prin decret de grațiere. A fost încarcerată în închisorile de la Pitești, Jilava și Miercurea Ciuc. A decedat în 2003, în localitatea sa natală. Numele ei este astăzi asociat cu lupta împotriva represiunii comuniste.

1912: S-a născut dirijorul român Sergiu Celibidache

În aceeași zi și același an cu eronina anticomunistă Elisabeta Rizea se năștea și Sergiu Celibidache, dirijor român stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române, decedat în 1996.

1914: Atentatul de la Sarajevo

Pe 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand al Austro-Ungariei a fost asasinat la Sarajevo, împreună cu soția sa, Sofia, de către naționalistul sârb Gavrilo Princip, membru al grupării „Mâna Neagră”. Asasinatul a avut loc în timpul unei vizite oficiale în Bosnia, provincie anexată recent de Austro-Ungaria.

Evenimentul a dus la escaladarea tensiunilor internaționale, determinând Austro-Ungaria să declare război Serbiei. În lanț, au fost implicate marile puteri europene printr-un sistem de alianțe, ceea ce a dus la izbucnirea Primului Război Mondial în luna iulie 1914.

1916: A murit pictorul Ștefan Luchian

Cauza morții lui Eminescu explicată de specialiști. Ce l-a ucis de fapt pe marele poet și care au fost ultimele sale cuvinte

Născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, județul Botoșani, Ștefan Luchian a urmat cursurile Școlii Naționale de Arte Frumoase din Capitală. Și-a continuat studiile la Munchen și Paris, iar în anul 1893 a revenit în țară.

Doi ani mai târziu a deschis la București Salonul Artiștilor Independenți, iar în 1990 a participat cu două pasteluri la Expoziția Internațională de la Paris.

Amintim câteva dintre picturile sale: „Fântâna de la Brebu”, „Autoportret”, „Mahalaua Dracului”, „Colț din strada Povernei”, „Sf. Sebastian”, „Un zugrav”, „Maci”, „Anemone” și „Vas cu flori”.

1919: Semnarea Tratatului de la Versailles

Pe 28 iunie 1919, la exact cinci ani de la atentatul de la Sarajevo, a fost semnat Tratatul de la Versailles între Germania și Puterile Aliate, în Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles. Tratatul a pus capăt oficial Primului Război Mondial.

Documentul a impus Germaniei pierderi teritoriale, demilitarizarea anumitor regiuni, recunoașterea responsabilității pentru război și plata unor despăgubiri masive. Tratatul a dus la frustrări politice în Germania, care au contribuit ulterior la ascensiunea nazismului.

1926: S-a înființat marca Mercedes-Benz

Celebra marcă Mercedes-Benz lua naștere pe 28 iunie 1926, prin fuziunea companiilor lui Gottlieb Daimler și Karl Benz.

1940: România a cedat Uniunii Sovietice Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, după ce URSS i-a pus un ultimatum

Ziua de 28 iunie 1940 este sinonimă cu începutul destrămării teritoriale a României întregite în 1918. Ocuparea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţei (parte a judeţului Dorohoi) de armata sovietică, în condiţiile în care statul român a fost forţat să se retragă din aceste teritorii fără a opune nicio rezistenţă, a influenţat destinul întregii naţiuni române în secolele XX şi XXI.

România a intrat, după un an, în război împotriva URSS pentru a-şi recupera teritoriile pierdute, dar avansul trupelor române până la cotul Donului a fost stăvilit de contraofensiva sovietică, după care urmat reocuparea teritoriilor din stânga Prutului în 1944, şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

1956: S-a născut actorul român Mircea Rusu

Mircea Rusu, actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce, a jucat, de-a lungul carierei sale în zeci de filme și piese de teatru.

1962: S-a născut atleta română Anișoara Cușmir-Stanciu, multiplă campioană mondială şi olimpică

În 1984, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, SUA, Anişoara Cuşmir cucerea titlul olimpic la săritura în lungime. Atleta română fusese anterior medaliată cu aurul la Campionatele Mondiale Universitare Edmonton (1983).



Sunt doar două dintre performanțele sale, pentru că sportiva română a bătut de șase ori recordul mondial. La doar 22 de ani, a fost obligată să se retragă din activitatea competiţională din motive medicale, însă și-a continuat activitatea ca antrenoare de atletism la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti.

19 iunie: Ziua în care s-a născut Blaise Pascal, matematicianul care a demonstrat existența vidului și a inventat primul calculator mecanic

1967: Anexarea Ierusalimului de Est

Pe 28 iunie 1967, Israelul a adoptat oficial o lege care extindea jurisdicția sa asupra Ierusalimului de Est, la scurt timp după victoria din Războiul de Șase Zile. Zona fusese anterior controlată de Iordania.

Anexarea nu a fost recunoscută de comunitatea internațională, care consideră în continuare Ierusalimul de Est teritoriu ocupat. Statutul orașului rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte în conflictul israelo-palestinian.

1971: S-a născut Elon Musk

Elon Reeve Musk (n. 28 iunie 1971, Pretoria, Africa de Sud) este un inginer, inventator, antreprenor, investitor și programator canadiano-american. A co-fondat Zip2 împreună cu fratele său Kimbal Musk (1995), a înființat X.com (1999) – companie precursor al PayPal, a înființat SpaceX (2002) și a co-fondat Tesla Motors (2003).

Este designer-ul conceptului de mijloc de transport de mare viteză Hyperloop (Hiperbucla), pe ale cărui documente de design Musk le-a făcut publice în 2013. În prezent, este Director General și Director Tehnic al SpaceX, DG și Director Arhitect al Tesla Motors, și Președintele CA al SolarCity. In anul 2018, Elon Musk a lansat masina “Tesla Roadster” in spatiu cu ajutorul rachetei “Falcon Heavy” pentru a o testa.

1982: Vizita lui Richard Nixon în România

Pe 28 iunie 1982, fostul președinte american Richard Nixon a efectuat o vizită oficială în România, la invitația lui Nicolae Ceaușescu. Vizita a avut loc la aproape un deceniu după ce Nixon, în calitate de președinte în funcție, vizitase România în 1969.

În cadrul întrevederii, Nixon a discutat despre relațiile internaționale, criza din Orientul Mijlociu și securitatea europeană. Deși nu mai avea o funcție oficială, Nixon era perceput ca un influent diplomat în perioada post-prezidențială.