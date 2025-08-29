30 august: Ziua în care o divizie a NKVD a înființat Securitatea, care a contribuit la Sovietizarea României, iar apoi la menținerea regimului comunist la putere

Pe 30 august, în 1535, s-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, iar în 1877, românii au atacat în forță reduta Grivița. Tot pe 30 august, dar în 1948, a fost înființată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea), care a contribuit la sovietizarea României, iar apoi la menținerea regimului comunist la putere, scopuri în care a fost dezvoltat un sistem complex de supraveghere și represiune.

30 august 1535: s-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava

Biserica Sfântul Dumitru a fost ctitorită de domnitorul Petru Rareș, fiind construită între anii 1534-1535, în plan triconc, asemănător cu cel de la Biserica Sfântul Gheorghe din Hârlău, potrivit Wikipedia.

Ctitoria a fost începută la 10 august 1534, fiind finalizată la 30 august 1535.

Pisania aflată deasupra ușii de intrare de pe zidul de sud al bisericii conține următorul text în limba slavonă:

„Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh a binevoit binecinstitorul și de Hristos iubitorul Io Petru Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Ștefan Voievod cel bătrân, să zidească biserica în mijlocul târgului Suceava, unde este hramul Sfântului slăvitului, marelui mucenic și purtător e biruință, Dimitrie, izvorâtorul de mir. Și a început a zidi în anul 7042 (=1534) august 10 și s-a isprăvit în anul 7043 (=1535) august 30 și s-a sfințit cu mâna Preasfințitului Mitropolit Teofan".

Străinii care au trecut prin Suceava în secolele XVII-XVIII au menționat și Biserica `Sf. Dumitru" în descrierile lor, fără a oferi prea multe amănunte referitoare la ea. La sfârșitul secolului al XVII-lea orașul Suceava a fost ocupat de armata poloneză a regelui Ioan Sobieski, iar unii soldați polonezi au realizat grafite pe pereții bisericii, unele fiind în limba latină - Hic fuit Teophilus, Rex in 1691 Ponicz.

30 august 1877: românii au atacat în forță reduta Grivița, în timpul Războiului de Independență

Pe 30 august 1877, acum 148 de ani, românii atacau în forță reduta Grivița. Cu lipsuri și după un drum epuizant, „curcanii” au luat cu asalt, orbește, pozițiile întărite ale otomanilor și au câștigat o glorie unică în istoria militară a românilor, armata română dovedindu-și valoarea pe câmpul de luptă.

Cum s-a desfășurat atacul

Fără o recunoaștere corectă pe teren, soldații români s-au trezit cu două redute în loc de una. Divizia a treia română a fost respinsă cu pierderi mari după 40 de minute de atac, dându-și seama că au dat peste încă o redută de a cărei existență habar nu aveau. „Cercetarea superficială a terenului înainte de bătălie a creat impresia falsă a existenței unei singure redute Grivița, când în realitate erau două, ceea ce a făcut ca trupele atacatoare să-și înjumătățească forțele, fiecare coloană de atac atacând un alt obiectiv. Coloanele de atac, în special cea a Diviziei 3, s-au confruntat cu distanța mare pe care o aveau de parcurs până la pozițiile inamice, cu terenul denivelat și alunecos ca urmare a ploii care căzuse în dimineața atacului, presărat cu obstacole instalate de turci în zona avanposturilor, care au îngreunat mișcarea și au obosit trupele atacatoare”, explica Horia-Vladimir Șerbănescu, în revista Historia.

La atac a pornit și Divizia a patra Infanterie, sprijinită de focul de baterie al artileriei române. A fost respinsă de trei ori, chiar dacă a fost întărită și cu două batalioane rusești. Îmbărbătați personal de Carol I, oștenii Diviziei a 4-a au reușit după al patrulea asalt să cucerească reduta Grivița. Era un succes incredibil al armatei române care-și dovedea pe deplin valoarea.

„S-au luptat ca nişte lei copiii Carpaţilor!”, scriau jurnaliștii de la „România Liberă“ din 3 septembrie 1877.

Unul dintre eroii care s-au remarcat în luptele de la Grivița a fost maiorul Gheorghe Șonțu. Acesta se afla în fruntea batalionului său din Divizia a treia și a făcut parte din primul atac românesc asupra redutei.

Acesta a murit încercând să pună steagul pe un parapet al redutei. „Maiorul Şonţu stropi cu sângele său pământul roditor al gloriei. Memoria lui va fi scumpă tuturor celor care iubesc libertatea, dreptatea şi curajul“, se preciza în ziarul „Dorobanțul”.

Povestea Regimentului, 16 formată din băieți de la țară din județul Botoșani, este tulburătoare. Tinerii au luptat în toate asalturile în centrul linie de atac, în prima linie, reușind să impresioneze prin vitejie și tăria atacurilor pe câmpul de luptă.

„În acea zi de 30 august a anului 1877, pe câmpurile Bulgariei, s-au făcut distinsa onoare a drapelului cu nr. 16 ca împreună cu familia sa, toţi fii legitimi ai judeţului Botoşani, să formeze centrul liniei de atac a acelei mari redute numită Griviţa nr. I. Au luat parte la acel botez 595 oameni, toţi cu pene de curcan “, scria, în memoriile sale, Neculai Codrescu, căpitan în Batalionul I din Regimentul 16 Dorobanţi.

În cele din urmă, românii au contribuit decisiv la căderea cetății Plevna și în general la întregul teatru de operațiuni în urma căruia Imperiul Otoman a fost înfrânt.

30 august 1946: s-a născut actrița Peggy Lipton

Actrița Peggy Lipton este cunoscută, mai ales, pentru rolurile din „The Mod Squad/Fără reguli“ şi „Twin Peaks“.

Vedeta a cucerit un Glob de Aur şi a fost nominalizată de patru ori la premiile Emmy pentru rolul interpretat în „The Mod Squad“.

În anul 2004, Lipton a fost diagnosticată cu cancer la colon. Ea a murit la 11 mai 2019.

Din filmografia sa amintim: „The Postman/Poștașul“, „Skipped Parts/ Lucruri importante”, „When in Rome/ Amor la Roma” și „A „Dog's Purpose/ Câinele, adevăratul meu prieten”.

30 august 1948: a fost fondată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea)

Securitatea, care a purtat inițial numele de Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP) a fost înființată în urma decretului nr. 221 din 28 august 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR.

Securitatea - instrument al Partidului Comunist Român, ale cărui directive le ducea la împlinire - a jucat un rol principal în impunerea unei orientări ideologice unitare la nivelul societății.

A fost creată de SMERȘ, o divizie a NKVD, misiunea fiind aceea de înlocuire a serviciilor secrete din țările ocupate de URSS cu structuri de tip sovietic. Unitatea SMERȘ din România, numită Brigada Mobilă, a fost condusă, până în 1948, de colonelul NKVD Boris Grünberg, care folosea, în România, numele Alexandru Nicolski, potrivit Wikipedia.

Securitatea a contribuit la sovietizarea României, iar apoi la menținerea regimului comunist la putere, scopuri în care a fost dezvoltat un sistem complex de supraveghere și represiune.

Anumite cadre ale Securității au recurs la acțiuni ce excedau normele legale și constituționale, iar în anumite cazuri, la crime și încălcări ale drepturilor omului.

Securitatea viza nu doar adulţii, ci și minorii și urmărea îndeaproape grupurile de tineri care ieșeau din tiparul impus de regimul totalitar.

Erau filați cei care ascultau muzică rock, postul de radio „Europa liberă” sau își făceau planuri să fugă din România.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat în cadrul proiectului „România supravegheată“ a Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale, mai multe angajamente semnate de minori cu puțin timp înainte de Revoluție.

Potrivit unui referat strict secret al Secției Raionale Salonta se arată că „În cadrul Liceului din Salonta, în clasa a IX-a F sunt fii ai persoanelor cunoscute de noi cu antecedente dușmănoasă și naționalistă maghiară, cum sunt (...) a cărei părinți sunt semnalați cu manifestări dușmănoase și naționaliste maghiare, (...), fiica preotului reformat din Salonta, semnalat cu activitate dușmănoasă, precum și alții fără antecedente politice, care ar putea influența în mod negativ restul elevilor din clasă, se arată în solicitarea scrisă de un securist agramat, publicată de „Adevărul”.

30 august 1952: s-a născut economistul și politicianul român Daniel Dăianu

Economistul Daniel Dăianu (născut la București) a ocupat funcția de ministru al Finanțelor din anul 1997 și până în 1998.



Între 1992 și 1997, Dăianu a fost economist șef al Băncii Naționale a României, iar între 2005 și 2006 a deținut funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române.

Este membru titular al Academiei Române din anul 2013. În luna iunie a anului 2014, a fost ales să facă parte din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. A fost membru al Consiliului timp de cinci ani, mai exact până în anul 2019.

30 august 1964 - s-a născut AG Weinberger, compozitor și interpret de muzică de jazz

Deţinătorul a șapte selecţii pentru nominalizare la premiile Grammy, AG Weinberger este cel ce a introdus muzica blues cântată live în România.

Chitarist de excepţie, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi TV, producător de albume, AG Weinberger este recunoscut de specialişti ca o certă autoritate în domeniu.

Considerat de către critici mr. Blues al României, iar de către B.B. King „un chitarist carismatic de cea mai înaltă clasă”, muzicianul a fost decorat cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler în 2011.

30 august 1972: s-a născut actrița Cameron Diaz

Născută la San Diego, California, Cameron Diaz a fost nominalizată de patru ori la Globurile de Aur pentru rolurile interpretate în „ Gangs of New York/Bandele din New York”, „Vanilla Sky”, „Being John Malkovich/ În pielea lui John Malkovich“ și „There's Something About Mary/ Mary cea cu vino-ncoa'”.

Actrița a primit în anul 2009 o stea pe cunoscutul bulevard Walk Of Fame.

Din filmografia sa mai merită amintite: „The Other Woman/ Cealaltă femeie”, „Sex Tape/O noapte nebună”, „What to Expect When You're Expecting/ Pregătește-te, că vine” și „The Counselor/Avocatul”.

30 august 1982: s-a născut jucătorul de tenis american Andy Roddick, fost număr 1 mondial

Unul dintre puţinii jucători din lume care a reușit să obțină cel puțin un titlu ATP în 12 ani consecutiv, mai precis din 2001 până în 2012 inclusiv, Andy Roddick a adunat în palmares 32 de titluri la simplu și patru la dublu.

Americanul Andy Roddick s-a retras la US Open, în 2012.

1984: primul zbor al navetei Discovery

Naveta Spațială Discovery a fost una din cele trei navete rămase operaționale în flota navetelor spațiale ale NASA.

A zburat pentru prima oară în 1984, Discovery fiind cea de-a treia Navetă Spațială operațională și cea mai bătrână dintre cele aflate în serviciu. Discovery a efectuat misiuni de cercetare, dar și de asamblare a Stației Spațiale Internaționale.

Ultimul său zbor - unul de aprovizionare și mentenanță către Stația Spațială Internațională -a avut loc în 2011.

30 august 1986 - a avut loc cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,2 grade

Cutremurul de pământ produs în 1986 în Vrancea, cu o magnitudine de 7,2 grade, a avut loc la o adâncime de 140 km.

Seismul s-a soldat cu peste 10 decese în România și Republica Moldova.

30 august 2022: a murit Mihail Gorbaciov, fost președinte al URSS

Mihail Gorbaciov (Născut la 2 martie 1931) a fost primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice.

Pe 11 martie 1985, Gorbaciov a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Gorbaciov este liderul care a dărâmat Cortina de Fier și a intrat în istorie cu „Glasnost” și „Perestroika“, dar și președintele care a pus capăt cursei înarmării dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite şi, în consecință, Războiului Rece.

În anul 1990, a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace.