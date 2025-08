Relația fostului președinte al României, Ion Iliescu, cu Mihail Gorbaciov a fost îndelung disputată în perioada postdecembristă. S-au întâlnit la București în 2010, la lansarea unui ziar.

Fostul președinte al României a scris la vremea respectivă, pe blogul său, că nu s-au cunoscut în timpul studenției la Moscova și că prima conversație au avut-o abia pe 27 decembrie 1989.

„S-a fabulat pe seama relațiilor mele personale cu Gorbaciov. Nu am avut prilejul să ne întâlnim, să ne cunoaștem nici în timpul studenției. Întâmplător, eu am făcut studii de inginerie, de hidroenergetică, la Institutul Energetic din Moscova, în perioada anilor 50-54. În aceeaşi perioadă Mihail Sergheevici Gorbaciov era student la Universitatea Lomonosov. N-am avut prilejul să ne întâlnim”, a spus Iliescu, potrivit unui material publicat în „Adevărul”

Ion Iliescu spunea că prima conversație pe care a avut-o cu Gorbaciov a fost o convorbire telefonică pe 27 decembrie 1989.

„Eu am avut un coleg celebru, care a devenit premierul Chinei, Li Peng. Am fost coleg de grupă şi m-am întâlnit cu el şi anul trecut, la Beijing. Dar cu Mihail Sergheevici am avut prima convorbire telefonică pe 27 decembrie (1989, n.r.). Eram reuniţi în CFSN pentru prima oară cei 39 puteam să ne întâlnim că trăiserăm sub tensiune permanentă. Şi, cu acest prilej, Mihail Sergheevici a sunat. Eram în clădirea Guvernului de la Piaţa Victoriei. Ne-a transmis felicitări pentru succesul Revoluţiei române şi ne-a anunţat că va veni în România Sevardnadze, ministrul de Externe, care a şi venit în ianuarie (1990, n.red.). Prima noastră întâlnire a avut loc în iunie 1990, la Moscova, la reuniunea Comitetului Politic al Trataului de la Varşovia, unde am discutat despre încetarea activităţii acestei alianţe militare”, a rememorat Iliescu.

De fapt, fostul președinte a vrut atunci să demonteze mai multe teze care au fost vehiculate în presă, precum existența unei solicitări din partea sa către URSS pentru a interveni la Revoluție.

„Se vehiculează tot felul de idei că Iliescu, FSN-ul ar fi cerut URSS să trimită trupe în România. Că Iliescu a vorbit cu Gorbaciov să-i ceară să trimită trupe în România. Este un fals istoric care n-are niciun temei. Ba mai mult, am aflat ulterior că pe 24 decembrie (1989, n.red.) secretarul de stat al SUA s-a adresat oficial URSS, transmiţând că Statele Unite n-ar avea nimic împotrivă dacă Uniunea Sovietică, respectiv Tratatul de la Varşovia, ar interveni militar în România pentru a curma vărsarea de sânge. Se cunoaşte reacţia imediată a lui Sevarnadze, care a zis că el consideră aceasta drept o provocare din partea americanilor, care erau implicaţi în Panama. (...) Iar preşedintele Gorbaciov, pe 26 decembrie (1989, n.red.) când era prezent la Congresul Popoarelor Sovietice, a răspuns ziariştilor: «În primul rând, românii nu ne-au cerut aşa ceva şi noi, chiar dacă ne-ar fi cerut, n-am fi răspuns pentru că am luat o decizie politică fundamentală: de a renunţa la doctrina Brejnev»”, a povestit Iliescu.

Fostul președinte a negat și ideea că soarta României și a soților Ceaușescu s-ar fi decis la Malta și a criticat contestarea caracterului spontan al Revoluției.

Pe același subiect, Mihail Gorbaciov spunea în 2010 că ideea potrivit căreia ar fi decis, la Malta, împreună cu George Bush, înlăturarea regimului din România, este un mit și că nu au existat astfel de discuții: „Nu este adevărat, nu a existat o astfel de discuție. Nu credeți în miturile și zvonurile care se aud”.

A murit Ion Iliescu. Fostul președinte al României s-a stins la 95 de ani

Ion Iliescu, figură emblematică a istoriei recente a României, a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe. El suferea de cancer la plămâni.

Funeraliile de stat ale fostului președinte al României, Ion Iliescu, vor avea loc în zilele de 6 și 7 august 2025, la Palatul Cotroceni și la Cimitirul Ghencea 3 din București. Ceremoniile organizate de stat includ un moment de reculegere publică, un ceremonial religios și o înmormântare cu onoruri militare. Înhumarea se va desfășura într-un cadru privat, în prezența familiei și a celor apropiați.

Ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă, a transmis Guvern