search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cel mai important test dat de armata română în istoria modernă. Între sângele vărsat de țăranii din prima linie și planurile mârșave ale rușilor

0
0
Publicat:

Pe 30 august 1877, acum 148 de ani, românii atacau în forță reduta Grivița. Cu lipsuri și după un drum epuizant, „curcanii” au atacat orbește pozițiile întărite ale otomanilor și au câștigat o glorie unică în istoria militară a românilor, armata română dovedindu-și valoare pe câmpul de luptă. 

Atacul de Smârdan pictură a lui Alexandru Grigorescu
Atacul de Smârdan pictură a lui Alexandru Grigorescu

În anul 1876, Balcanii, butoiul cu pulbere al Europei, era pe cale să explodeze. Peste tot izbucneau revolte anti-otomane. Imperiul Otoman, un uriaș cu picioare de lut, era aproape de prăbușire. Era un „bolnav” al geopoliticii euro-asiatice ținut în viață de marile puteri occidentale doar pentru a asigura un echilbru politic și militar în zona estică, prevenind ambițiile expoansionate ale Imperiului Țarist. Rușii au profitat însă din plin de pe urma răscoalelor balcanice. Sub pretextul apărării fraților creștin-ortodocși, Imperiul Țarist declară război Imperiului Otoman, iar în anul 1877 Rusia primește mână liberă în chestiunea orientală din partea Germaniei.

Otto von Bismarck, marele om politic prusac, recompensa Rusia pentru neimplicarea în războiul contra Franței cu sacrificarea teritoriilor otomane. Pentru români, la aceea dată încă vasali ai Înalte Porți, se întrezărea o șansă unică. Mai ales în condițiile în care marele duce Nicolae a cerut guvernului român să acorde trupelor rusești dreptul de a traversa teritoriul țării noastre către Bulgaria, acolo unde aveau să se desfășoare atacurile către redutele otomane. Mai mult decât atât, România se afla pe picior de război în cazul în care nevoile războiului o vor cere. Carol I mobilizase deja armata și spera la o intervenție care să transforme România în co-beligerantă și participantă la masa negocierilor la conferința de pace. Pentru a obține independența, românii au riscat totul. Au renunțat la garanția colectivă a Marilor Puteri europene pentru garanțiile rusești. La 4 aprilie 1877, ministerul de Externe, Mihail Kogălniceanu,  și baronul Dimitrie Stuart, consulul general al Rusiei în România, au semnat o convenție prin care armatele ruse puteau traversa teritoriul României.

Condiția expresă era ca Rusia să garanteze drepturile politice ale statului român și mai ales să mențină și să apere integritatea teritorială a României. Documentul avea 26 de puncte sau articole prin care erau puse la punct toate detaliile administrative și logistice. Inițial, cu îngâmfare, rușii au transmis românilor că nu au nevoie de ei pe câmpul de luptă. Evoluția războiului a făcut însă ca oștenii români să fie cei care vor salva onoarea rusească pe câmpul de luptă și cei care vor înclina decisiv balanța victoriei în favoarea forțelor creștine. Românii aveau să-și câștige independența cu arma-n mână în una dintre cele mai glorioase campanii militare ale poporului român. 

Rușii s-au împotmolit în fața Plevnei. Otomanii le-au ucis mii de soldați

Cheia înfrângerii otomanilor în Bulgaria era cetatea Plevna. Aceasta se afla într-o poziție strategică deosebită la răscrucea principalelor drumuri de comunicație între Nicopole, Rusciuk, Sofia, Târnovo și Filipopol. Cetatea era apărată de mai multe redute și de un relief puternic accidentat, marcat de o succesiune de dealuri și văi care făceau dificil orice asalt direct. Garnizoana otomană de la Plevna număra inițial 24.000 de oameni. Numărul acestora a crescut, prin întăriri, la 70.000. Soldații otomani aveau puști performante, cu o cadență mare de tragere și bătaie lungă, de tip Martini-Henry, model 1871. În plus, avea o artilerie puternică care utiliza proiectile de tip șrapnel, ucigătoare asupra infanteriei pe o rază destul de însemnată. La 20 iulie 1877, rușii se aruncă cu încredere asupra Plevnei cu cei 10.000 de soldați ai Armatei de Vest.

Dau însă peste redutele otomane și sunt efectiv spulberați de apărare otomană. În acel moment, ducele Nicolae, comandantul trupelor ruse din Balcani, trimite o telegramă lui Carol I cerându-i să pună presiune pe otomani la Dunăre. Cererea este întărită și de Alexandru al II-lea, țarul Rusiei. Carol I ordonă imediat Diviziei 4 Infanterie să ocupe cetatea Nicopole, la sud de Dunăre. Chiar și în aceste condiții, rușii nu au cerut ajutorul românilor în luptele de la Plevna. Credeau că se vor descurca singuri, fără să împartă gloria victoriei cu nimeni, mai ales cu românii pentru care, așa cum se va vedea, vor avea alte planuri. Pe 30 iulie 1877, rușii dau al doilea asalt asupra Plevnei, de această dată cu 30.000 de soldați și un baraj de artilerie tras de peste 170 de tunuri. Și de această dată rușii sunt înfrânți, lăsând în urmă peste 7000 de morți. Situația devenea critică pentru ruși, mai ales că urmau să fie atacați din flancuri de întăririle trimise de turci. 

„Rog să faci fuziune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata”

Cu pierderi foarte mari, pe un front de 300 de kilometri și amenințați cu încercuirea, rușii lasă la o parte orgoliile și îi cheamă pe români în ajutor. „Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fuziune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata, după cum dorești. Între Jiu și Corabia, demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele”, scria arhiducele Nicolae în telegrama sa către Carol I din 31 iulie 1877. Era momentul așteptat de români. Trec Dunărea peste 43.000 de soldați români cu 110 tunuri și peste 7000 de cavaleriști. Rușii aveau și ei în zona Plevnei peste 50.000 de oșteni și în jur de 300 de tunuri. Era pregătit cel de-al treilea asalt asupra Pleveni. Comanda operațiunilor a fost încredințată domnitorului Carol și generalului rus Zotov. Urma testul suprem al armatei române.

Citește și: Cel puţin 47.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în război în Ucraina, estimează presa rusă independentă

„Având în vedere că a doua zi observatorii urmau să compare comportarea și performanțele tinerei Armate Române cu cele ale armatei imperiale ruse, cu un bun renume căpătat de-a lungul timpului, la nivelul conducerii românești exista dorința de a demonstra că pe câmpul de luptă cele două oștiri stăteau pe picior de egalitate. Se simțea nevoia de a combate sentimentul de inferioritate resimțit de militarii români față de atitudinea rușilor care nu scăpau nici un prilej pentru a-și arăta disprețul față de inexperimentata Armată Română”, preciza  doctor Horia-Vladimir Șerbănescu în „Bătălia de la Plevna, un test important pentru armata română”, în revista Historia. 

Ambiția de fier a Diviziei 4. Vremea eroilor la Grivița

Pe data de 29 august 1877, după patru zile de bombardamente aproape continue, a fost organizat un consiliu de război la care a participat Carol I, țarul Alexandru al II-lea, marele duce Nicolae și șefii statelor majore. S-a hotărât organizarea unui atac general chiar de ziua onomastică a țarului. Atacul principal urma să fie dat de corpurile IX și IV ale armatei ruse, pe direcția Radișevo. În stânga ataca detașamentul Imeretinski, dinspre Brestovaț, iar din dreapta armata română, direct către redutele Grivița și Opanez. Pe lângă armata rusă și otomană, armata română era tânără, abia înființată de Cuza, nu avea dotări corespunzătoare și era compusă în mare parte din recruți de la țară. Erau ușor de subestimat mai ales de cei care nu cunoșteau tăria în luptă a infanteristului român din mediul rural.

Pe 30 august, după un bombardament executat de artileria combinată a armatelor rusă și română, la ora 15:15, trupele române pleacă la asalt asupra Griviței. Soldații români au mers orbește. Fără o recunoaștere corectă pe teren, s-au trezit cu două redute în loc de una. Divizia a treia română a fost respinsă cu pierderi mari după 40 de minute de atac, dându-și seama că au dat peste încă o redută de a cărei existență habar nu aveau. „Cercetarea superficială a terenului înainte de bătălie a creat impresia falsă a existenței unei singure redute Grivița, când în realitate erau două, ceea ce a făcut ca trupele atacatoare să-și înjumătățească forțele, fiecare coloană de atac atacând un alt obiectiv. Coloanele de atac, în special cea a Diviziei 3, s-au confruntat cu distanța mare pe care o aveau de parcurs până la pozițiile inamice, cu terenul denivelat și alunecos ca urmare a ploii care căzuse în dimineața atacului, presărat cu obstacole instalate de turci în zona avanposturilor, care au îngreunat mișcarea și au obosit trupele atacatoare”, adăuga Horia-Vladimir Șerbănescu, în același material.

Divizia a patra Infanterie a plecat și ea la atac sprijinită de focul de baterie al artileriei române. A fost respinsă de trei ori, chiar dacă a fost întărită și cu două batalioane rusești. Îmbărbătați personal de Carol I, oștenii Diviziei a 4-a au reușit după al patrulea asalt să cucerească reduta Grivița. Era un succes incredibil al armatei române care-și dovedea pe deplin valoarea. „S-au luptat ca nişte lei copiii Carpaţilor!”, scriau jurnaliștii de la „România Liberă“ din 3 septembrie 1877. Unul dintre eroii care s-au remarcat în luptele de la Grivița a fost maiorul Gheorghe Șonțu. Acesta se afla în fruntea batalionului său din Divizia a treia și a făcut parte din primul atac românesc asupra redutei. Acesta a murit încercând să pună steagul pe un parapet al redutei. „Maiorul Şonţu stropi cu sângele său pământul roditor al gloriei. Memoria lui va fi scumpă tuturor celor care iubesc libertatea, dreptatea şi curajul“, se preciza în ziarul „Dorobanțul”. Impresionantă este povestea Regimentului 16 formată din băieți de la țară din județul Botoșani. Aceștia au luptat în toate asalturile în centrul linie de atac, în prima linie, reușind să impresioneze prin vitejie și tăria atacurilor pe câmpul de luptă. „În acea zi de 30 august a anului 1877, pe câmpurile Bulgariei, s-au făcut distinsa onoare a drapelului cu nr. 16 ca împreună cu familia sa, toţi fii legitimi ai judeţului Botoşani, să formeze centrul liniei de atac a acelei mari redute numită Griviţa nr. I. Au luat parte la acel botez 595 oameni, toţi cu pene de curcan “, scria în memoriile sale Neculai Codrescu, căpitan în Batalionul I din Regimentul 16 Dorobanţi.

Citește și: 23 ianuarie: ziua când s-a sfârșit Războiul de Independență. Dobrogea a revenit României, care a trebuit să cedeze Rusiei Basarabia de Sud VIDEO

Rușii au vrut să ne ocupe

În cele din urmă, românii au contribuit decisiv la căderea cetății Plevna și în general la întregul teatru de operațiuni în urma căruia Imperiul Otoman a fost înfrânt. Planurile rușilor cu românii erau însă altele. Armata rusă, întorcându-se acasă, s-a instalat pe teritoriul românesc și începuse propaganda. Existau bănuieli că se pregătea o ocupație militară. „Soldații Diviziei a XI rusă răspândesc zvonul că acum România nu mai este un stat independent ci s-a încorporat cu Rusia, și chiar Carol I a fugit din țară, fiind înlocuit de Marele Duce Nicolae”, se arăta într-un document trimis către Ministerul de Interne. Un alt raport preciza că agenții ruși împrăștiau zvonul că „rușii au venit în țară numai din dorința de a ameliora soarta țăranilor și că pentru aceasta vor ocupa Bucureștii, vor dezarma Armata Română, vor ucide proprietarii și le vor lua pământurile pentru a le împărți sătenilor care să le cultive și va face ca dijma să fie redusă numai la una din zece”.

Rușii s-au organizat pe Argeș și Neajlov, principala cale către București. Într-o ședință a Consiliului de miniștri din 6 aprilie 1878, se lua act de ocuparea unei părții a teritoriului României de către trupele rusești. Situația a fost dezamorsată după ce Marea Britanie a făcut presiuni și a amenințat chiar cu războiul. Rușii s-au temut ca nu cumva românii să se înțeleagă cu englezii și să le taie retragerea, mai ales că armata română își arătase calitățile pe câmpul de luptă. Abia în ultimele luni ale anului 1879, trupele rusești s-au retras din România. 

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!