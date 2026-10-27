28 octombrie: Ziua în care s-a născut Ilarion Ciobanu, actorul care s-a visat marinar. Nu a ajuns navigator, dar Marea Neagră i-a devenit loc de veci

De-a lungul vremii, ziua de 28 octombrie a marcat evenimente importante, descoperiri științifice și momente legate de nume cunoscute, de la Constantin Brâncoveanu și Dmitri Mendeleev până la actorul Ilarion Ciobanu, a cărui viaţă a bătut, de departe, toate filmele în care a jucat.

Foto: banner/arhivă

1492: Cristofor Columb ajunge în Cuba, convins că a găsit drumul spre Asia

Cristofor Columb, navigatorul originar din Genova, a pornit în 1492 peste Atlantic, în căutarea unei rute maritime spre Asia. Expediția sa, finanțată de monarhii spanioli Ferdinand al II-lea și Isabela I, a început la 3 august, cu trei corăbii: Niña, Pinta și Santa María.

În loc să navigheze direct spre vest, Columb a coborât spre sud, către Insulele Canare, înainte de a traversa oceanul. La 12 octombrie, echipajul corăbiei Pinta a zărit pământ. Prima debarcare a avut loc în Caraibe, pe insula identificată de obicei cu San Salvador, în Bahamas, deși locul exact rămâne disputat.

Pictură înfăţişându-l pe Cristofor Columb. Foto: arhivă

La 28 octombrie 1492, expediția a ajuns în Cuba. Columb era convins că se află în apropierea Asiei și a identificat insula cu zona Catay, numele folosit atunci în Europa pentru China. Nu întâlnise însă marile orașe pe care se aștepta să le găsească.

Călătoria a devenit prima dintre cele patru expediții transatlantice ale sale, care au deschis calea colonizării europene a Americilor. Columb a fost multă vreme prezentat drept descoperitorul Lumii Noi, deși navigatorii vikingi ajunseseră în America de Nord cu secole înaintea sa.

1688: Constantin Brâncoveanu începe una dintre cele mai lungi domnii din istoria Țării Românești

În 1688, Constantin Brâncoveanu a devenit domn al Țării Românești. Născut în 1654, el avea să conducă principatul până în 1714, într-o perioadă în care echilibrul dintre Imperiul Otoman și puterile europene făcea ca fiecare decizie politică să aibă consecințe importante.

Constantin Brâncoveanu a fost executat împreună cu fiii săi. Foto: arhivă

Domnia sa a fost marcată de o perioadă îndelungată de pace relativă și de dezvoltare culturală și religioasă. Domnitorul a sprijinit construirea și înzestrarea unor lăcașuri de cult, iar stilul arhitectural care îi poartă numele a rămas una dintre cele mai cunoscute moșteniri ale epocii.

În politica externă, a încercat să păstreze un echilibru între otomani și puterile creștine, evitând să se angajeze definitiv de partea uneia dintre tabere. Pentru a menține relații favorabile cu Poarta, a plătit tributuri și sume importante oficialilor otomani, de unde și supranumele de „altın bey”, tradus prin „prințul aurului”.

Deși obținuse confirmarea domniei pe viață în 1699 și a fost reconfirmat în 1703, poziția sa a rămas fragilă. În aprilie 1714, a fost mazilit și dus împreună cu familia la Constantinopol, iar la 15 august 1714 a fost executat.

1869: Dmitri Mendeleev pune bazele tabelului periodic al elementelor

Tabelul periodic este astăzi unul dintre instrumentele fundamentale ale chimiei, dar organizarea elementelor într-un sistem coerent a fost rezultatul unei munci științifice îndelungate. În 1869, chimistul rus Dmitri Mendeleev a prezentat o clasificare a elementelor cunoscute, aranjate astfel încât proprietățile lor să urmeze un tipar periodic.

Ideea sa a fost importantă nu doar pentru ordonarea informațiilor existente, ci și pentru că Mendeleev a lăsat spații libere pentru elemente care nu fuseseră încă descoperite. Unele dintre predicțiile sale s-au confirmat ulterior, contribuind la recunoașterea valorii sistemului propus.

1931: S-a născut îndrăgitul actor român Ilarion Ciobanu. Marea - primul şi ultimul liman

Înainte să fie cunoscut pentru rolurile din „Columna”, „Toate pânzele sus” sau seria „Ardelenii”, Ilarion Ciobanu a muncit în port, pe șantiere și în mine. A fost hamal, tractorist, tâmplar, șofer și pescar. În copilărie, își dorea să ajungă marinar, iar marea pe care o cunoscuse la Constanța a rămas prima şi ultima lui iubire.

Ilarion Ciobanu a interpretat numeroase roluri memorabile. Foto: webp

Ilarion Ciobanu s-a născut la 28 octombrie 1931, la Ciucur, lângă Tighina, localitate aflată astăzi în Republica Moldova. Împreună cu familia, s-a mutat la Constanța, unde tatăl său lucra ca hamal în port. În 1939, acesta a murit într-un accident, iar Ilarion a rămas orfan de tată la o vârstă fragedă şi, la numai 12 ani, a început să muncească.

„Am trăit ca pasărea cerului - portul e un părinte mare şi generos care dă de mâncare la toate păsările. La 12 ani am intrat băiat la prăvălie, după care am urmat lunga caravană de meserii: hamal, ţăran cu sapa, tractorist, miner, săpător, tâmplar, şofer, marinar, pescar şi altele“, mărturisirea regretatul Ilarion Ciobanu.

La 20 de ani și-a pierdut și mama, care a murit înainte de a împlini 39 de ani. Până să-şi găsească drumul spre cinematografie, acolo unde şi-a putut valorifica talentul, Ilarion Ciobanu nu a avut deloc o viaţă uşoară şi le-a încercat pe toate. A jucat inclusiv rugby de performanță, iar în 1958 a intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A abandonat studiile, însă nu a renunțat la actorie.

„O copilărie amară, cea a orfanului de tată (mort, după cum se spune, încercând să oprească cu pieptul un tren), a copilului care s-a dus la şcoală încălţat cu pantofii mari şi scâlciaţi ai mamei, şi ai cărui pumni au tăiat radical pofta de râs inconştient şi de batjocură a celorlalţi, a hamalului de port la o vârstă când junii din high-life-ul epocii dansau conga şi boogie-woogie, a brigadierului voluntar pe şantierele romantice de la Bumbeşti-Livezeni, a şoferului de camion a şantierului de dureroasă amintire a primului Canal, a rugbistului de performanţă, poposit sau naufragiat (cine poate şti?) la Institutul de Teatru, de unde a fost exmatriculat ca să poată ajunge cel mai complex actor de film contemporan…”, scria Titus Popovici despre îndrăgitul actor.

De la Mitru Moț la Gerula și Gherasim

Prima apariție pe ecran a avut-o în 1959, în scurtmetrajul „Într-o dimineață după ploaie”, regizat de Manole Marcus. În 1960, a jucat în lungmetrajul „Setea”, în rolul lui Mitru Moț. Au urmat filmele care l-au făcut cunoscut publicului: „Columna”, în care l-a interpretat pe Gerula, „Mihai Viteazul”, unde a fost Stroe Buzescu, și „Nemuritorii”, în care a jucat rolul lui Vasile Stegaru.

Roluri diferite, acelaşi actor talentat. Foto: arhivă

Unul dintre personajele sale cele mai îndrăgite a fost marinarul Gherasim din serialul „Toate pânzele sus”, poate şi pentru că iubea atât de mult marea şi i-a dat ocazia să-şi împlinească visul din copilărie, acela de a fi marinar. În seria „Ardelenii” l-a interpretat pe Traian Brad, iar în filmele de acțiune ale lui Sergiu Nicolaescu a jucat rolul comisarului Mihai Roman. A apărut și în „Răscoala”, în rolul lui Petre, și în serialul „Lumini și umbre”, unde a fost Tatăl.

Personajele lui Ilarion Ciobanu au fost adesea oameni hotărâți, cu un simț puternic al dreptății, care nu aveau nevoie de discursuri lungi pentru a se face înțeleși, iar rolurile îi veneau mănuşă.

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Pentru activitatea sa, Ilarion Ciobanu a primit Premiul „Mamaia” în 1966, premii ACIN în 1971 și 1973 și Medalia Centenarului Cinematografiei în 1996. În 2004, a fost recompensat cu Premiul de Excelență la prima ediție a Festivalului Internațional de Film București, BiFEST, iar la 7 februarie în același an a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria „Arta spectacolului”.

Îşi doarme somnul de veci în mare

Ilarion Ciobanu a murit la 7 septembrie 2008, la vârsta de 76 de ani, după ce fusese diagnosticat cu cancer.

În ultimii 25 de ani ai vieții, nu a mai putut merge pe litoral, din cauza unei interdicții medicale. Pentru omul care crescuse la Constanța și visase să fie marinar, despărțirea de mare a fost una dureroasă.

După moartea sa, familia a hotărât să-i împrăștie cenușa în Marea Neagră. Fiul actorului, Ioachim, a explicat motivul acestei decizii:

„Tatăl meu a iubit marea ca un copil. Acolo şi-a petrecut adolescenţa şi era foarte ataşat de ea. Din păcate pentru el, din cauza unei interdicţii medicale, în ultimii 25 de ani ai vieţii nu a mai avut voie să meargă pe litoral. Şi-ar fi dorit să se întoarcă acolo şi îi vom îndeplini dorinţa: îi vom arunca cenuşa în mare”.

Ilarion Ciobanu nu a ajuns marinarul pe care și-l imaginase în copilărie, care să călătorească spre toate colţurile lumii, dar spiritul său va vântura Marea Neagră pentru totdeauna.

1955: S-a născut Bill Gates, cofondatorul Microsoft

Bill Gates s-a născut la 28 octombrie 1955, în Seattle, statul Washington. A devenit unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria tehnologiei după ce a fondat Microsoft împreună cu prietenul său Paul Allen.

În 1975, Gates a renunțat la studiile de la Harvard pentru a se dedica dezvoltării de software. Un moment important pentru companie a venit în 1980, când Microsoft a încheiat un acord cu IBM pentru furnizarea unui sistem de operare destinat calculatoarelor personale. Acesta a stat la baza dezvoltării MS-DOS, iar în 1985 compania a lansat prima versiune de Windows. În 1989 a apărut și Microsoft Office, care a devenit un pachet de programe folosit pe scară largă în activitatea de birou.

Succesul Microsoft l-a transformat pe Gates într-unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii.

1965: A murit pictorul Lucian Grigorescu, unul dintre reprezentanții postimpresionismului românesc

Născut la 1 februarie 1894, la Medgidia, Lucian Grigorescu a fost unul dintre pictorii români postimpresionişti. A studiat la Academia de Belle Arte din București, unde i-a avut ca profesori pe G.D. Mirea și Gabriel Popescu. După întreruperea studiilor, provocată de război, și-a continuat pregătirea între 1918 și 1920.

Picturile lui Lucian Grigorescu se vând şi astăzi la licitaţii pentru sume impresionante. Foto: arhivă

A participat la saloanele oficiale și la expozițiile unor grupări artistice precum „Tinerimea Artistică”, „Grupul nostru” și „Arta”. Un loc important în creația sa l-au avut anii petrecuți în sudul Franței. Între 1927 și 1939, a lucrat la Cassis, unde lumina mediteraneeană și culorile peisajului i-au influențat pictura.

În 1948, Lucian Grigorescu a fost ales membru corespondent al Academiei Române. A murit la București, la 28 octombrie 1965, lăsând în urmă o operă remarcată pentru interesul față de lumină, culoare și peisaj.

1967: S-a născut Julia Roberts, actrița care a cucerit publicul cu „Pretty Woman”

Julia Fiona Roberts s-a născut la 28 octombrie 1967, în Smyrna, Georgia, Statele Unite. În copilărie s-a gândit să devină medic veterinar, iar mai târziu a studiat jurnalismul. După ce fratele său, actorul Eric Roberts, a început să se afirme la Hollywood, Julia a decis să încerce și ea actoria.

Julia Roberts şi.a câştigat publicul cu rolul din Pretty Woman. Foto: Profimedia

Primele roluri importante au venit în 1988, când a jucat în filmele „Mystic Pizza” și „Satisfaction”. Faima internațională a venit însă odată cu „Pretty Woman”, lansat în 1990. Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la Oscar și a făcut-o una dintre cele mai cunoscute actrițe ale momentului.

Roberts a continuat să joace atât în drame, cât și în comedii romantice, gen în care a rămas una dintre figurile reprezentative ale Hollywoodului. Printre filmele sale cunoscute se numără „My Best Friend’s Wedding” (1997). În 2002 s-a căsătorit cu directorul de imagine Daniel Moder, cu care are trei copii.

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Actrița s-a implicat și în acțiuni umanitare, colaborând cu UNICEF și participând la inițiative dedicate comunităților vulnerabile. De-a lungul carierei, a rămas una dintre cele mai recognoscibile prezențe ale cinematografiei americane.

2022: A murit Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii rock and roll-ului

Jerry Lee Lewis, cântăreț și pianist american, s-a născut la 29 septembrie 1935, în Louisiana. A devenit cunoscut prin stilul său energic, care a îmbinat rock and roll-ul cu influențe de rockabilly și country, și a fost considerat unul dintre pionierii muzicii rock.

În 1986, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, iar contribuția sa a fost recunoscută și de Rockabilly Hall of Fame. Interpretările sale la pian și prezența explozivă pe scenă au contribuit la definirea sunetului rock and roll în primii săi ani.

În ultimele perioade ale vieții, Lewis a susținut mai puține concerte. Albumul său „Rock & Roll Time”, la care au participat muzicieni precum Keith Richards, Robbie Robertson și Neil Young, a fost lansat în 2014.

Artistul a murit la 28 octombrie 2022, la vârsta de 87 de ani, în locuința sa din comitatul DeSoto, Mississippi, având-o alături pe soția sa, Judith.

2023: A murit Matthew Perry, actorul care l-a interpretat pe Chandler în „Friends”

Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, și a devenit cunoscut în întreaga lume datorită rolului lui Chandler Bing din serialul „Friends”, difuzat între 1994 și 2004.

Matthew Perry a murit la 54 de ani, în urma unei supradoze cu ketamină. Foto: arhivă

Înainte de succesul serialului, Perry a apărut în mai multe producții de televiziune, inclusiv „Sydney” și „Beverly Hills 90210”. Pentru activitatea sa, a fost nominalizat la premii Emmy și Globul de Aur și a câștigat, alături de colegii săi, un premiu Screen Actors Guild în 1996.

În spatele succesului profesional, actorul s-a confruntat ani întregi cu dependența de alcool și medicamente. În memoriile publicate în 2022, a relatat despre numeroasele tratamente de dezintoxicare și intervențiile medicale prin care a trecut.

Matthew Perry a fost găsit mort în locuința sa din Los Angeles, la 28 octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani, în urma unei supradoze. Recent, medicul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare după ce a recunoscut că îi vânduse actorului ketamină în săptămânile dinaintea morții sale.