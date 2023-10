Fiicele lui Victor Socaciu și ultima soție, acuze la adresa Marinei Almășan, după finalizarea succesiunii: „Să se abțină”

Fiica cea mare a lui Victor Socaciu a intervenit în scandalul mediatic dintre Marina Almășan și ultima soție a regretatului artist, Brândușa Simion Socaciu. Ana Maria Socaciu este de partea acesteia din urmă și o acuză pe prezentatoarea TVR, prin intermediul CANCAN.RO, că i-ar fi șantajat și denigrat tatăl.

Bătălia pentru averea lui Victor Socaciu s-a terminat, cei patru moștenitori de drept împărțindu-și atât drepturile de autor, cât și bunurile artistulu, nota aceeași sursă, luna trecută. Potrivit Marinei Almășan, cele mai multe melodii i-ar fi rămas fiului lor, Victoraș, miza cea mai mare fiind melodia „Lângă inimă îmi stai”, care ar fi fost compusă chiar pentru vedeta TVR.

Acuzații dure la adresa Marinei Almășan

Afirmațiile Marinei Almășan le-au deranjat pe fiicele lui Victor Socaciu, care au lansat acuzații la adresa prezentatoarei.

„În calitate de moștenitori legali ai celui care a fost Victor Socaciu tată si soț, precum și în calitate de deținători a majorității drepturilor de autor (75%) (..) dezmințim în totalitate afirmația eronată conform căreia piesele lui Victor Socaciu au fost scrise în timpul căsniciei cu Marina Almășan, ori că ar fi fost scrise pentru acesta”, au transmis Iulia Ana Socaciu, Ana Maria Socaciu, Brîndușa Socaciu pentru CANCAN.RO.

Cele trei moștenitoare spun că nu este adevărat că lui Victoraș i-au revenit 80% din drepturile de autor, explicând că fiecare moștenitor are dreptul la câte 25%.

Ana Socaciu, Ana Maria Socaciu, Brîndușa Socaciu confirmă existența manuscriselor originale pentru fiecare piesă și anunță că le vor expune la expoziția permanentă „In memoriam -Victor Socaciu” de la Brașov.

„ (...) Persoanele care nu fac parte din familie și care l-au denigrat cât au putut cat timp a trăit, acuzându-l, printre altele de șantaj, precum si de multe alte lucruri nefondate, să se abțină de la orice afirmații tendențioase de acum înainte, și să-l lase într-un final să se odihnească în pace!”, au transmis cele trei prin intermediul sursei citate.

Fiicele lui Victor Socaciu mărturisesc că țin legărura cu fratele lor, Victoraș, căruia nu au ce să-i reproșeze.

Marina Almășan: „Consider necesar să mă retrag din această mocirlă”

Marina Almășan consideră că a fost atrasă într-un joc meschin de ultima soție a artistului.

„Consider necesar să mă retrag din această mocirlă, în care respectiva înțelege să cufunde memoria lui Victor. Ca atare, din acest moment nu mă mai deranjează dacă-și arogă toate cele câteva sute de cântece ale lui Victor: să fie ale ei”, a spus vedeta TVR.

Victor Socaciu a fost căsătorit de patru ori

Amintim că Victor Socaciu a murit pe 27 decembrie 2021 la vârsta de 68 de ani. Artistul a fost căsătorit de patru ori.

Marina Almăşan, cea de-a treia soţie a artistului, a lansat anul trecut o carte de amintiri intitulată „Ceasul iubirii... cei 16 ani alături de Victor Socaciu”. Vedeta a vorbit şi despre fostele soţii ale artistului, pe care le numeşte „văduvele negre”.

„Nu am niciun război cu fostele. Pe prima soţie a lui Victor nu am cunoscut-o, ea trăind de multă vreme în Australia. Ştiu doar ca a fost prima iubire a lui Victor şi o femeie remarcabilă. Pe а doua soţie am cunoscut-o, ba cred chiar că am avut-o invitată într-o emisiune a începuturilor mele, când nici nu cred că ştiam că este soţia lui Victor. Ţin minte că era o femeie foarte frumoasă şi distinsă.nVictor nu şi-a vorbit niciodată de rău fostele soţii, această eleganţă făcea parte din felul său de a fi. La ultimul personaj nu-mi pierd vremea să mă refer, ştiind modul urât în care s-a insinuat în viaţa familiei noastre”, declara Marina Almăşan.