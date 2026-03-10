search
Marți, 10 Martie 2026
SUA au cerut Israelului să nu mai atace instalațiile petroliere ale Iranului. Motivele prezentate de administrația Trump

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Administrația Trump a solicitat în privat Israelului să nu mai efectueze alte lovituri asupra infrastructurii energetice a Iranului, în special asupra instalațiilor petroliere, potrivit mai unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Axios.

Teheranul învăluit în nori negri groși după atacul asupra unui depozit petrolier FOTO ARHIVĂ
Teheranul învăluit în nori negri groși după atacul asupra unui depozit petrolier FOTO ARHIVĂ

Este prima dată când Washingtonul face apel la reținere în desfășurarea acțiunile militare ale Israelului de la lansarea operațiunii comune împotriva Iranului, în urmă cu zece zile.

Mesajul a fost transmis luni la nivel politic înalt și a ajuns  șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, potrivit unui oficial israelian.

Un alt oficial israelian a declarat că Statele Unite au cerut, totodată, să fie informate în prealabil cu privire la orice fel de viitoare atacuri asupra instalațiilor petroliere iraniene.

„SUA ne-au cerut să îi notificăm în avans cu privire la orice lovituri viitoare asupra instalațiilor petroliere din Iran”, a spus oficialul.

Îngrijorări privind escaladarea

Solicitarea vine după un val de lovituri aeriene israeliene care au vizat ținte din Teheran, un oraș cu aproape 10 milioane de locuitori. Bombardamentele ar fi provocat incendii extinse la depozite de combustibil, trimițând nori groși de fum negru în atmosferă și determinând autoritățile sanitare să emită avertismente privind poluarea atmosferică și ploi acide toxice.

Oficialii americani au invocat mai multe motive pentru această solicitare. Potrivit unei surse familiarizate cu poziția administrației americane, atacurile asupra infrastructurii petroliere riscă să afecteze cetățenii iranieni de rând - dintre care mulți se opun regimului de la Teheran.

Un alt factor este conservarea infrastructurii petroliere. Președintele american Donald Trump intenționează să coopereze cu industria petrolieră a Iranului, într-un mod similar cu abordarea adoptată în Venezuela.

Un al treilea motiv este faptul că aceste lovituri ar putea declanșa lovituri de represalii asupra infrastructurii energetice a statelor din Golf. 

Forțele iraniene au lansat anterior atacuri cu drone asupra unor instalații energetice din statele din Golf la începutul conflictului, deși acele atacuri nu au provocat pagube majore sau ireversibile.

Oficialii americani se tem că noi lovituri asupra infrastructurii petroliere a Iranului ar putea declanșa o campanie mult mai amplă de represalii împotriva instalațiilor energetice din regiune - ceea ce ar putea perturba aprovizionarea globală cu petrol și ar duce la creșterea prețurilor.

O sursă a declarat că Trump percepe atacurile asupra sectorului energetic al Iranului ca pe o „opțiune de tip apocaliptic”, care ar trebui folosită doar în cazul în care Teheranul ar lovi primul instalațiile petroliere din statele Golfului.

Trump transmite un avertisment

Într-o postare pe Truth Social luni, el a avertizat că orice încercare a Iranului de a perturba aprovizionarea globală cu petrol va declanșa represalii masive.

„Iranul va fi lovit de 20 de ori mai puternic”, a scris Trump. El a adăugat că Statele Unite ar putea lovi „ținte ușor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit vreodată ca națiune”.

Potrivit unei surse familiarizate cu strategia administrației, declarația ar fi fost menită să transmită că instalațiile petroliere iraniene ar putea deveni ținte dacă conflictul se extinde.

Dezbatere în cercurile politice americane

Loviturile israeliene asupra depozitelor de combustibil au stârnit critici chiar și din partea unor susținători puternici ai războiului din Washington.

Senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud), o voce influentă pe teme de securitate națională, a avertizat că distrugerea infrastructurii petroliere a Iranului ar putea submina traiul iranienilor după război.

„Vă rog să fiți precauți în alegerea țintelor”, a scris Graham pe platforma X. „Scopul nostru este să eliberăm poporul iranian într-un mod care să nu le distrugă șansa de a începe o viață nouă și mai bună atunci când acest regim se va prăbuși. Economia petrolieră a Iranului va fi esențială pentru acest obiectiv.”

Marți dimineață, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a încercat să clarifice poziția SUA, declarând reporterilor că forțele americane nu au fost implicate în atacurile asupra depozitelor de combustibil.

