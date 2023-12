Doi ani fără Victor Socaciu. Marina Almășan: „Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să-ţi poarte numele”

În urmă cu doi ani, familia, prietenii și fanii artistului erau devastați de vestea teribilă că Victor Socaciu a murit. Celebrul interpret de muzică folk avea probleme de sănătate, iar cu câteva luni în urmă fusese diagnosticat cu COVID.

Crăciunul 2021 a fost ultimul pe care l-a prins pe acest pământ. Pe 27 decembrie, în acel an, Victor Socaciu se stingea lăsând în urmă melodiile sale inconfundabile și nepieritoare. Artistul avea 68 de ani.

„Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieţii sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare , la venirea pe lume. Îi vor şi NE vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au preţuit muzica. Drum lin , spre stele, Victor Socaciu, unde îţi doresc să-ţi găseşti pacea şi liniştea. Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să-ţi poarte numele. Şi, dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viaţă, alături de mine, de aici , de pe pământ…”, spunea atunci, fosta sa soție, Marina Almăşan.

În aceeași zi, fiica artistului a postat online un mesaj tulburător:

„O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunţăm cu nemărginită durere stingerea din viaţă a celui care a fost soţ, tată, bunic, un artist de geniu şi un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împăraţia Sa alături de cei drepţi!”.

Soția, Brândușa, îi dedica atunci câteva versuri:

„N-ai vrut să pleci, dar cerul te-a vrut mai mult ca mine/ Să-ți cauți loc, iubire, de-a pururi printre stele/Iar dacă iarna asta vreo știre îți mai vine/ Sunt eu care te caut, Iubirea vieții mele”.

Vasile Șeicaru: „Eu i-am spus să nu țină Festivalul Om Bun”

Victor Socaciu fusese internat în spital în aprilie 2021, fiind diagnosticat cu COVID-19. Cu câteva zile înainte, participase la un festival de folk care s-a desfăşurat în mare parte online.

„Ar fi multe de spus despre Victor, dar eu acum vreau să mă refer la ceea ce am citit acum niște zile, cum că el ar fi fost obligat să meargă la spectacole, și că ar fi fost ajutat să moară…….Ce rușine, cum poți abera astfel crezând că l-ai cunoscut cândva bine pe Socaciu. Ei bine și eu l-am cunoscut, și pot să spun că foarte bine! Eu i-am spus să nu țină Festivalul Om Bun, în pandemie, la Breaza, și culmea, și cu ceva spectatori. Nici n-a vrut să audă, îmi spunea că festivalul e ca și copilul lui, și nimic nu-l poate face să întrerupă, să nu țină ediția. Soția lui Brândușa, nu putea sub niciun chip să-l facă să renunțe, sau să-l „târască” la concerte sau evenimente! Vă spun sincer prieteni, oameni buni, Victor mi-a spus în față înainte să fie internat prima oară dupa festival, că locul lui e pe scenă, că preferă să moară pe scenă decât să nu fie prezent atunci când era solicitat! Așa că să nu-mi umble cineva cu cai verzi pe pereți, Socaciu trăia pentru scenă!”, a povestit pe Facebook, Vasile Șeicaru.

„Mi-a spus că i s-a dat un alt fel de a iubi”

Bunul prieten al lui Victor Socaciu a vorbit și despre relația artistului cu ultima sa soție, Brândușa.

„De când și-au cumpărat o casă lângă Eforie Sud, ne vedeam în patru (ei doi, Liliana mea și cu mine), și mergeam deseori pe la terasele din zonă, să mâncăm un pește, și să bem un “roze”! Liliana are o casă la Techirghiol, lângă lac, și ne vizitam foarte des, când la ei, când la noi! Știam că se iubeau foarte mult, și am fost primul care am aflat că vrea să se căsătorească cu Brândușa, mi-a spus că i s-a dat un alt fel de a iubi, și că-i mulțumește lui Dumnezeu pentru asta! Îmi mai spunea că e prima oară când se simte iubit!Vă rog să credeți spusele mele, că n-am niciun motiv să inventez! Eu știu multe, e normal să fie așa, că doar am fost prieteni buni, dar nu intru în alte amănunte că nu vreau să supăr pe nimeni! Victor a fost un om excepțional, un artist foarte mare, și un prieten minunat!”, a mai spus Vasile Șeicaru.

În 2009, artistul suferise un dublu transplant de rinichi, iar cazul său a ridicat suspiciuni privind lista de aşteptare a pacienţilor.

Victor Socaciu a avut un mandat de deputat în Parlamentul României, fiind ales pe listele PSD, în 2008. La doi ani de la terminarea mandatului de deputat, Victor Socaciu a fost numit de Guvernul Ponta consul general la Montreal (Canada). Afost rechemat acasă în 2017.

Cariera lui Victor Socaciu se întinde pe mai bine de cinci decenii

Victor Socaciu s-a născut pe 14 ianuarie 1953, la Braşov.

A început să cânte cu grupul Zodiac, când se afla încă în şcoală. Primul concert susţinut cu trupa a avut loc în 1970. A urmat cursuri de chitară clasică la Şcoala populară de artă, iar în 1978, a absolvit Facultatea de Electromecanică, potriv News.ro.

În 1974, a debutat în Cenaclul Flacăra, iar anul următor, la radio, cu piesa „Nălucile amintirilor”, apoi, în 1976, la televiziune, cu „Oltule”. Debutul discografic a venit în 1981 - „Roata”. Acestuia i-au urmat 12 albume şi compilaţii.

A compus muzică pentru spectacole de teatru, la Braşov şi Târgu Mureş, iar din 1991, a pus bazele concursului folk „Om Bun”. A participat în mai multe rânduri la festivalul de la Mamaia şi a susţinut turnee în URSS, China, Germania, dar şi SUA şi Anglia.

Ministerul Culturi i-a oferit în 2002 premiul de onoare pentru întreaga activitate în slujba cântecului românesc , iar Preşedintele României Ion Iliescu i-a conferit lui Victor Socaciu, pe 10 decembrie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, „pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră, pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti”.