 21 octombrie: Ziua când a început cursa pentru crearea primei bombe atomice. Ce a fost „Proiectul Manhattan” | adevarul.ro
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21 octombrie: Ziua când a început cursa pentru crearea primei bombe atomice. Ce a fost „Proiectul Manhattan”

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Pe 21 octombrie a început Proiectul Manhattan,  un program de cercetare și dezvoltare ultrasecret din timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial. Tot pe 21 octombrie s-au născut Alfred Nobel și soprana Virginia Zeani.

„Proiectul Manhatan”
„Proiectul Manhatan” începe în SUA Foto: Youtube

1520: Fernando Magellan a descoperit strâmtoarea care-i va purta numele

Navigatorului și exploratorului portughez Fernando Magellan (născut în preajma lui 1480 și decedat pe insula Mactan din Filipine, la 27 aprilie 1521) i se datorează prima circumnavigație din istorie, după ce, în epoca Marilor Descoperiri, a călătorit către vest până la Moluce, descoperind în drumul lui strâmtoarea care astăzi îi poartă numele, potrivit Wikipedia.

Strâmtoarea Magellan se află la sudul Americii de Sud, are  373 mile marine (ca. 670 km) în lungime și o lățimea minimă de 2,5 mile (ca. 4,5 km) și face legătura dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific.

Importanța ei maritimă a scăzut după construirea Canalului Panama. Din cauza vânturilor puternice din Patagonia este considerată una dintre cele mai periculoase strâmtori.

1833: S-a născut Alfred Nobel, inventatorul dinamitei și fondatorul Premiului Nobel (d. 1896)

Chimistul, inventatorul și omul de afaceri suedez Alfred Nobel s-a născut în Suedia. Tatăl său, specialist în explozivi, a lucrat şi s-a îmbogăţit în Sankt Petersburk, datorită unui contract cu armata rusă pentru dezvoltarea minelor marine. Tânărul Alfred a fost educat de adevăraţi savanţi ai vremii, în timp ce își însoțea tatăl în laboratorul de substanţe explozive. 

La 24 de ani a primit primul brevet pentru o invenţie. Au urmat, de-a lungul anilor, alte 350.

Trei invenţiiale sale sunt considerate majore: detonatorul „cu întârziere”, dinamita şi balistita sau „praful de puşcă fără fum”.

Alfred Nobel
Alfred Nobel Foto: Arhive

La vârsta senectuţii, petrecută între Franţa şi Italia, Alfred Nobel a început să fie preocupat de modul în care îl va percepe posteritatea. Și-a manifestat interesul pentru tema păcii universale, continuând însă să fabrice arme.

Din ce în ce mai afectat de părerile conform cărora nu este decât „un profitor de pe urma războiului”, a devenit îngrijorat de folosirea dinamitei de către anarhişti. 

Cu aceste preocupări, a întemeiat fundația care oferă anual faimoasele Premii Nobel. Primele recompense au fost decernate abia în anul 1901.

A murit pe 10 decembrie 1896, în Italia, la San Remo.

 1891: S-a născut poetul şi criticul literar Perpessicius (Dumitru Şt. Panaitescu)

Perpessicius - Dumitru S. Panaitescu (n. 21 octombrie 1891, Brăila, d. 29 martie 1971, București) istoric și critic literar, folclorist, eseist și poet român, cercetător și editor al operei eminesciene. A fost autor al monumentalei ediţii critice din opera lui Mihai Eminescu, membru titular al Academiei Române.

1925: S-a născut soprana Virginia Zeani  

Născută la Solovăstru, județul Mureș, Virginia Zeani a fost prim-solistă a Operei din Roma. Elevă a profesoarei Lidia Lipowska şi a tenorului Aureliano Pertile, Virginia Zeani a părăsit România în 1947 cu un pașaport regal și debutat la Bologna în 1948. A cântat pe scena unor teatre lirice de la New York, Moscova, Londra şi Berlin, alături de personalităţi precum Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti, Franco Corelli şi Giulietta Simionato. 

Virginia Zeani
Virginia Zeani Foto: Arhiva personală

Celebra soprană este cea care l-a descoperit pe Luciano Pavarotti. 

Virginia Zeani a murit la 20 martie 2023. 

1940: În SUA începe “Proiectul Manhattan” 

Proiectul Manhattan a fost proiectul de dezvoltare a primei arme nucleare (cunoscută popular ca bomba atomică) în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial de către Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Canada.

Ceea ce a fost denumit oficial Districtul Ingineresc Manhattan, se referă anume la perioada 1941–1946, când proiectul s-a aflat sub controlul Corpului de Geniu al Armatei SUA, sub adminstrația Generalului major Leslie R. Groves. Cercetarea științifică a fost condusă de fizicianul american J. Robert Oppenheimer.

Proiectul a avut succes în dezvoltarea și detonarea a trei arme nucleare în 1945: o detonare de test a unei bombe cu implozie cu plutoniu pe 16 iulie (testul Trinity) lângă Alamogordo, statul New Mexico, o bombă cu uraniu îmbogățit denumită “Little Boy” pe 6 august deasupra orașului Hiroshima, Japonia, și o a doua bombă cu plutoniu, denumită “Fat Man” pe 9 august deasupra orașului Nagasaki, Japonia.

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1980: S-a născut vedeta americană de reality TV Kim Kardashian 

Născută în Los Angeles, Kimberly Noel Kardashian a ajuns în atenția presei datorită faptului că era prietena și stilista actriței Paris Hilton. În anul 2007 a ajuns din nou în lumina reflectoarelor după ce s-a aflat de existența unui videoclip în care este surprinsă în diferite ipostaze sexuale cu iubitul ei de la acea vreme, Ray J.  

Kim Kardashian
Kim Kardashian Foto: Instagram

Împreună cu cele două surori ale sale, Kourtney și Khloe Kardashian, a fondat lanțul de magazine Dash. Ulterior, Kim Kardashian a pus bazele brandului Skims. În anul 2014 s-a căsătorit cu celebrul rapper Kanye West, iar în anul 2021 cei doi au depus actele de divorț.  

Kim Kardashian şi Kanye West au împreună patru copii: North, Chicago, Saint şi Psalm. 

Din filmografia sa amintim: „Disaster Movie/ Dezastre și alte catastrofe”, „Deep in the Valley”, „Temptation: Confessions of a Marriage Counselor”, „This Is Paris”, „The First Step” și „Keeping Up with the Kardashians”. 

1984: A murit actorul roman Ion Finteşteanu

Actorul Ion Finteșteanu s-a născut în București, la 18 martie 1899 .Era preocupat de teatru din copilărie, în liceu participa la șezătorile muzicale Carmen, la societățile Petre Maior, Enăchiță Văcărescu.

La începutul Primului Război Mondial s-a refugiat la Iași și a fost tenor în corul Societății Române de Operă, apoi a fost cooptat în trupa Teatrului Național din Iași și a jucat în spectacolul Marșul nupțial de Henri Bataille. S-a întors în capitală la terminarea razboiului și a absolvit Conservatorul de Artă Dramatică în 1921, la clasa Luciei Sturdza Bulandra.

Din 1921 a jucat pe scena Teatrului Național în roluri ca Nebunul din Regele Lear de W. Shakespeare, Karenin din Ana Karenina de Tolstoi, Bădia din Căruța cu paiațe de Mircea Ștefănescu, Grigore Bucșan din Ultima oră de M. Sebastian, Polonius din Hamlet de W. Shakespeare, Dr. Dorn din Pescărușul de Cehov, Farfuridi, Pristanda, Cetățeanul turmentat din O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, Ianke din Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa; Grigore Dragomirescu din Citadela Sfărâmată de Horia Lovinescu, Charly din Frații Thomson de Serk Roggers etc.

Ion Finteșteanu
Ion Finteșteanu Foto: Cinemagia
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În 1956 participă la Festivalul Internațional de Artă Dramatică de la Paris, cu rolurile Farfuridi din O scrisoare pierdută și Grigore Bucsan din Ultima oră. A predat Arta Actoriei la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, în 1957 era inaugurat studioul Casandra al Teatrului Național cu spectacolul Plicul de Liviu Rebreanu cu studenții clasei profesorului Ion Finteșteanu.

A regizat spectacole de teatru ca Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa, Tartuffe de Moliére, Institutorii de Otto Ernst, Moartea ultimului golan de Virgil Stoenescu, a publicat cartea De la clovnul citire. A debutat în cinematografie în anul 1923, cu filmul Țigăncușa de la iatac, regizat de Alfred Halm. Ion Finteșteanu a murit la 21 octombrie 1984, în București.  

2018: A murit celebrul fotbalist Ilie Balaci

Născut la 13 septembrie 1956, în comuna doljeană Bistreț, Ilie Balaci, zis și „Minunea blondă”, a fost cel mai bun fotbalist din România în anul 1981 și în 1982. A fost campion național cu Universitatea Craiova în 1974, 1980 și 1981, dar și câștigător al Cupei României în 1977, 1978, 1981 și 1983. 

Ilie Balaci
Ilie Balaci Foto: Adevărul

Ca antrenor, între 1992 și 2000, Balaci a cucerit trofee importante în Africa şi în Asia: Cupa Campionilor Africii, Cupa Campionilor Golfului Persic (de două ori), Liga Campionilor Ţărilor Arabe, Cupa Cupelor Ţărilor Arabe (de trei ori) şi Supercupa Asiei. 

El a antrenat echipe din Tunisia, Maroc, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Qatar. 

În luna martie a anului 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate. 

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