14 octombrie: Ziua când pilotul Chuck Yeager a spart bariera sunetului și a intrat în istoria aviației

Pe 14 octombrie, Chuck Yeager a realizat primul zbor supersonic controlat și confirmat oficial. Tot pe 14 octombrie s-a născut compotiztorul Ciprian Porumbescu și a murit soprana Mariana Nicolesco.

Pilotul Chuck Yeager Foto: Britannica

1853: S-a născut compozitorul român Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu, pe numele la naştere Ciprian Golembiovski, s-a născut la 14 octombrie 1853, la Şipotele Sucevei, în Bucovina, într-o casă modestă de ţară, fiind fiul preotului Iraclie Golembiovski şi al Emiliei Clodniţchi.

S-a format în perioada în care dobândirea drepturilor naționale era o prioritate pentru români, astfel încât s-a orientat și pe valorificarea folclorului. Muzicologii români susţin că artistul român nu poate fi limitat doar la aura unui simbol.

Violonist, compozitor, teolog şi mare patriot, Porumbescu a întruchipat în scurta sa existenţă, autenticul românesc cu tot ceea ce este mai frumos şi mai pur – de la freamătul codrului, șoptirile dulci ale pâraielor, până la glasuri de bucium care răsună a jale -, definind un adevărat erou cu un destin romantic. În anul 1881, familia sa îşi schimbă numele în Porumbescu, după ce acesta a fost folosit, o perioadă, drept pseudonim.

Ciprian Porumbescu Foto: Arhivă

Ciprian Porumbescu este considerat unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați compozitori români ai secolului XIX, atât datorită talentului său excepțional, cât și faptului că este creatorul primei operete românești, „Crai Nou”. Printre cele mai celebre lucrări ale compozitorului se numără: „Rapsodia română pentru orchestră”, „Serenadă”, „Cântecul pentru 1 Mai”, „Balada” pentru vioară si orchestră, precum și multe altele. A compus, de asemenea, muzica pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire" și melodia fostului imn al României, „Trei culori”.

Ciprian Porumbescu se stinge din viață, la doar 29 de ani, la 6 iunie 1883, fiind bolnav de tuberculoză. Mormântul său se află în cimitirul satului Stupca, localitate care astăzi poartă numele compozitorului.

1890: S-a născut Dwight David Eisenhower, preşedintele SUA în perioada 1952-1960

Dwight David Eisenhower, (n. 14 octombrie 1890 – d. 28 martie 1969), cunoscut în mod afecționat și ca Ike, a fost un general și om politic republican american. A fost comandant suprem al armatelor aliate debarcate în Nordul Africii (1943), în Sicilia (1943) și în Vestul Europei (1944 – 1945). A fost primul comandant suprem al forțelor armate ale NATO (1949 – 1952) și președinte al SUA între anii 1953 și 1961.

Dwight David Eisenhower Foto: Getty Images

Doctrina sa, susținând protecția împotriva comunismului, a marcat profund politica internă și externă a Statelor Unite ale Americii pe parcursul anilor 1950 și 1960.

1927: S-a născut actorul Roger Moore

Născut la Londra, Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 în şapte filme din seria „James Bond“, inclusiv în două dintre cele mai apreciate - „Live and Let Die“ şi „Spy Who Loved Me“.

În anul 1991, a fost numit ambasador al UNICEF, iar opt ani mai târziu a primit Ordinul Imperiului Britanic în grad de Cavaler. În anul 2003 a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru acţiunile sale umanitare, iar în anul 2007 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Roger Moore, actor Foto: Reuters

Actorul a fost căsătorit de patru ori – cu Doorn van Steyn (din 1946 până în 1953), Dorothy Squires (1953-1968), Luisa Mattioli (1969-1996) şi Kristina Tholstrup (2002- până la moartea sa) – şi a avut trei copii.

Roger Moore a murit la 23 mai 2017.

Din filmografia sa amintim: „Live and Let Die/ Pe cine nu lași să moară”, „The Man with the Golden Gun/ Pistolul de aur”, „The Spy Who Loved Me/ Spionul care mă iubea” și „Escape to Athena/ Evadare din Atena”.

1944: Masacrul de la Moisei

La 23 august 1944, România se alătura Aliaților și trupelor sovietice pentru a recuceri Transilvania de Nord, întrucât după încheierea Dictatului de la Viena, care a avut loc la 30 august 1940, nord-vestul Transilvaniei intra sub ocupație maghiară, iar Maramureșul era alipit Ungariei.

Ulterior, la data de 7 septembrie a aceluiași an, comuna Moisei a intrat sub administrația ungară. Astfel, în luna octombrie a aceluiași an, forțele maghiare, aflate în retragere din Transilvania de Nord, au omorât 29 de români. Doar două persoane au scăpat cu viața: Vasile Petean și Vasile Ivașcu.

Memorial Moisei Foto: Adevărul

Sătenii erau duși în lagărele de muncă din orașul maramureșean Vișeu de Sus și acuzați de „trădare de patrie”, iar în ziua de 14 octombrie 1944, prizonierii din lagărul mai sus menționat au fost transportați la Moisei, unde locuitorii au fost mai întâi evacuați.

Astfel, 12 dintre aceștia au fost baricadați într-o casă de lemn și împușcați de militarii maghiari. În final, soldații au incendiat comuna și aproximativ 300 de locuințe.

1947: Căpitanul Chuck Yeager a zburat la bordul unui aparat supersonic, devenind prima persoană care a zburat cu o viteza mai mare decât viteza sunetului

Chuck Yeager (n. 13 februarie 1923, Myra, Virginia), pilot în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a zburat în 64 de misiuni deasupra Europei. El a doborât 13 avioane germane și a fost el însuși doborât în Franța, dar a scăpat de prizonierat cu ajutorul Rezistenței Franceze.

La 14 octombrie 1947, deasupra deșertului Mojave din California, căpitanul Charles „Chuck” Yeager a intrat în istoria aviației. Avionul experimental Bell X-1 pe care îl pilota a atins Mach 1,06, devenind prima aeronavă cu pilot care a depășit viteza sunetului în zbor controlat și orizontal, performanță confirmată prin măsurători.

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Yeager a ajuns la aproximativ 1.127 de kilometri pe oră, la altitudinea de 13.100 de metri. Dincolo de curajul pilotului, reușita a fost rezultatul anilor de cercetări realizate de Bell Aircraft, Forțele Aeriene americane și National Advisory Committee for Aeronautics – NACA, instituția care a precedat NASA.

1964: Martin Luther King Jr. devine cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru Pace

Născut la 15 ianuarie 1929, în Atlanta, Martin Luther King Jr. a fost pastor și activist pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din SUA. La începutul lunii decembrie 1955, el a condus prima mare demonstraţie nonviolentă a populaţiei de culoare din vremurile contemporane în Statele Unite, care a durat 382 de zile.

Martin Luther King Jr. Foto: Arhivă

La 14 octombrie 1964, acesta a fost recompensat cu premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga sa activitate în slujba persoanelor de culoare și pentru combaterea discriminării rasiale prin proteste pașnice.

În seara zilei de 4 aprilie 1968, în timp ce stătea pe balconul camerei sale de la un motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marş de protest în simpatie cu muncitorii aflaţi în grevă din acel oraş, Martin Luther King Jr. a fost asasinat de către James Earl Ray.

1978: S-a născut cântărețul Usher

Usher Raymond IV, cunoscut simplu ca Usher, s-a născut pe 14 octombrie 1978 în Dallas, Texas, și a devenit unul dintre cei mai influenți artiști R&B ai generației sale. Cu o carieră care cuprinde mai multe decenii, Usher a lansat albume de succes precum „Confessions” și „8701”, care i-au adus numeroase premii Grammy și alte distincții internaționale.

Usher-cântăreț Foto: Getty Images

Pe lângă muzică, Usher a activat și ca actor, apărând în filme și seriale de televiziune, demonstrându-și versatilitatea artistică. Talentul său, vocea inconfundabilă și abilitatea de a combina muzica cu performanța scenică l-au transformat într-o figură iconică a industriei muzicale americane.

1990: A murit Leonard Bernstein, compozitor, pianist şi dirijor american

Leonard Bernstein (n. 25 august 1918, Lawrence, Massachusetts – d. 14 octombrie 1990), pianist, dirijor și compozitor american, de naționalitate evreu. Familia sa a emigrat din localitatea Rovno, Ucraina.

Este cunoscut și a rămas în memoria publicului mai ales pentru prodigioasa sa activitate dirijorală în lumea întreagă. A condus unele din marile orchestre ale lumii și și-a dedicat o bună parte din activitate Filarmonicii din New York. A compus lucrarea West Side Story (Poveste din Cartierul de vest), care a stat la baza unei ecranizari de succes.

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2015: A murit Florența Mihai, jucătoare de tenis română

Florența Mihai (n. 2 septembrie 1955, București – d. 14 octombrie 2015, București) a fost o jucătoare de tenis română. A jucat în două finale (simplu și dublu mixt) la turneul de tenis de la Roland Garros în 1977.

La simplu a pierdut în fața jucătoarei iugoslave Mima Jaušovec, iar la dublu mixt (împreună cu columbianul Iván Molina) în fața cuplului John McEnroe/ Mary Carillo. La dublu feminin juca deseori cu Mariana Simionescu.

2022: A murit soprana Mariana Nicolesco

Născută la 28 noiembrie 1948, în localitatea Găujani, Giurgiu, Mariana Nicolesco a studiat vioara la Școala de Muzică din Brașov, ulterior s-a înscris la Secţia Canto a Conservatorului din Cluj-Napoca, ca mezzosoprană.

A câştigat o bursă la Conservatorul Santa Cecilia din Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni, lucrând apoi cu Rodolfo Celletti şi cu Elisabeth Schwarzkopf. Au urmat Concursul Verdi la Busseto, Concursul internaţional de Canto Voci Rossiniane organizat de Radioteleviziunea italiană RAI la Milano, cel mai important concurs de canto din lume la acea dată, începând astfel o remarcabilă carieră internaţională, conform www.darclee-voice-contest.com.

Mariana Nicolesco, soprană Foto: Mediafax

Mariana Nicolesco a avut un vast repertoriu muzical, de la stilul baroc la cel contemporan, cu o admiraţie specială pentru stilul belcanto şi pentru compoziţiile lui Mozart şi Verdi. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte pe cele mai importante scene ale lumii.

În 1982, a debutat la Teatrul Scala din Milano, în premiera mondială a operei "La Vera Storia" de Luciano Berio, fiind protagonistă apoi în numeroase noi puneri în scenă, recitaluri şi concerte. A strălucit în spectacole şi la Metropolitan Opera din New York, la Munchen, Viena, Paris, Hamburg, Roma, Chicago, Barcelona, Dresda, Tokyo, la Festivalul de la Salzburg şi la Rossini Opera Festival de la Pesaro, precum şi la Rio de Janeiro, Pretoria, Caracas, Toronto, San Francisco.