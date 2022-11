Kim Kardashian, șocată după „fotografiile tulburătoare“ afișate de casa de modă Balenciaga

Vedeta de reality-show Kim Kardashian intenţionează să-şi "reevalueze" relaţia cu brandul de lux Balenciaga, după o campanie controversată a mărcii în care apar copii şi accesorii sexuale, relatează luni AFP.

Casa de modă franceză, deţinută de grupul de lux Kering, şi-a cerut scuze săptămâna trecută pe contul său de Instagram şi a eliminat mai multe fotografii din campania sa pentru colecţia de primăvară-vară 2023, relatează Agerpres. În una dintre acestea un copil ţinea o geantă în formă de ursuleţ de pluş alb legat cu curele negre.

Internauţii au dezvăluit, de asemenea, că într-o altă fotografie o geantă realizată în urma unei colaborări Balenciaga-Adidas se afla aşezată pe documente pe care erau tipărite fragmente dintr-o decizie a Curţii Supreme a SUA privind pornografia infantilă.

"Am tăcut în ultimele zile, nu pentru că nu am fost dezgustată şi revoltată de campaniile recente ale Balenciaga, ci pentru că am vrut să am ocazia să vorbesc cu echipa lor pentru a înţelege cum s-ar fi putut întâmpla asta", a scris Kim Kardashian pe contul ei de Twitter duminică seara.

Cea care enumără Balenciaga printre brandurile sale partenere afirmă că este "şocată de aceste imagini tulburătoare", în calitate de "mamă a patru copii". Ea a mai spus că a luat act de "retragerea campaniilor şi (de) scuzele Balenciaga".

"În ceea ce priveşte viitorul meu cu Balenciaga, îmi reevaluez relaţia cu brandul, pe baza dorinţei acestuia de a accepta responsabilitatea a ceva ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată - şi a acţiunilor pe care le aştept de la ei pentru a proteja copiii", a adăugat vedeta de televiziune, cu 74 de milioane de abonaţi pe Twitter.

Scandal de pedofilie

În urmă cu patru zile, celebra casă de modă Balenciaga a retras campania de Crăciun Toy Stories, după un val uriaș de reacții și acuzații de pedofilie, din cauza fotografiilor folosite.

Fotografiile în care apar copii de doar câțiva ani ținând în brate ursuleți de pluș îmbrăcați în costume BDSM au stârnit revolta internauților care au sancționat imediat campania de Crăciun a casei de modă, potrivit The Independent. Ursuleții respectivi sunt gentuțe-accesoriu. Brandul de lux spaniol a retras imediat fotografiile de pe site și din rețelele sociale și și-a cerut scuze