13 noiembrie. Cum a ordonat Mihai Viteazul eliminarea creditorilor turci și a dat startul războiului antiotoman

La 13 noiembrie 1594, Mihai Viteazul poruncea uciderea creditorilor turci din București, episod care marca începutul unei răscoale antiotomane. Tot într-o zi de 13 noiembrie, în 1985, erupția vulcanului Nevado del Ruiz provoca dezastrul de la Armero, în Columbia.

1594: Mihai Viteazul poruncește uciderea creditorilor turci din București

Foto: Historia

La 13 noiembrie 1594, creditorii turci din București au fost uciși din ordinul lui Mihai Viteazul. Episodul a marcat începutul unei ample răscoale antiotomane și ruptura deschisă a domnitorului cu Poarta.

Țara Românească se afla atunci sub suzeranitate otomană și era împovărată de biruri și datorii. Accesul la tron depindea de aprobarea Porții și presupunea adesea sume mari, obținute prin împrumuturi. Mihai Viteazul devenise domn în 1593 și căuta sprijinul puterilor creștine pentru o revoltă împotriva otomanilor.

Pentru a-și cumpăra domnia și a plăti uriașele peșcheșuri (tributul și mita impuse de sultan), domnitorul fusese obligat să se împrumute masiv de la camătari și creditori levantini, care operau în principal în București. Dobânzile erau uriașe, iar creditorii începuseră să exercite o presiune insuportabilă asupra vistieriei țării și a domnitorului.

În noaptea de 13 noiembrie 1594, din ordinul lui Mihai Viteazul, ostașii munteni și mercenarii au atacat reședințele și hanurile în care locuiau creditorii turci și levantini din București. Aceștia au fost uciși, iar averile, banii și bunurile lor au fost confiscate pentru a alimenta vistieria destinată războiului.

Simultan cu evenimentele din București, oastea munteană s-a îndreptat spre Giurgiu, unde se afla o importantă garnizoană otomană și un pod strategic peste Dunăre. Cetatea a fost atacată și cucerită, iar turcii de acolo au fost de asemenea eliminați.

Prin acest gest extrem, Mihai Viteazul a tăiat orice punte de negociere diplomatică pașnică cu Sultanul Murad al III-lea, asumându-riscurile unui război pe viață și pe moarte.

Fondurile confiscate de la creditori au reprezentat primul capital serios folosit de domnitor pentru a plăti mercenarii străini (secui, cazaci, nemți, italieni) și a-și echipa armata pentru marile bătălii care aveau să urmeze (Călugăreni, Giurgiu, Târgoviște).

1805: Johann Georg Lehner inventează „hot dog”-ul

La 13 noiembrie 1805, măcelarul german Johann Georg Lehner, originar din Coburg și stabilit ulterior la Viena și Frankfurt, a creat preparatul care avea să devină faimos la nivel mondial: hot dog-ul.

Invenția a constat în combinarea unui cârnat subțire de tip Frankfurters cu o chiflă specială de pâine și sosuri, oferind o masă rapidă, ușor de consumat pe stradă. Rețeta a fost dusă ulterior în Statele Unite de imigranții germani, unde a devenit un simbol al culturii culinare americane de tip fast-food.

Detaliile nespuse despre bătălia de la Călugăreni. Turcii nu erau atât de mulţi, iar izbânda decisivă s-a produs în alt loc

1907: Paul Cornu și un zbor de pionierat cu elicopterul

Pe 13 noiembrie 1907, inginerul și inventatorul francez Paul Cornu a intrat în istoria aviației reușind primul zbor controlat din lume cu un aparat mai greu decât aerul propulsat de elice verticale (elicopter).

Aparatul său, cântărind circa 260 de kilograme, a reușit să se mențină în aer timp de 20 de secunde, la o înălțime de aproximativ 30 de centimetri deasupra solului, la Pein-sur-Seine, Franța. Deși zborul a fost scurt și s-a încheiat cu o mică prăbușire din cauza instabilității, evenimentul a marcat un moment de răscruce în dezvoltarea tehnicii aeronautice mondiale.

1985: Erupția vulcanului Nevado del Ruiz provoacă dezastrul de la Armero

În seara de 13 noiembrie 1985, în jurul orei 21.00, vulcanul Nevado del Ruiz din Columbia a erupt violent, după 69 de ani de inactivitate. În următoarele două-trei ore, un torent de noroi și materiale vulcanice, numit lahar, a îngropat localități aflate în calea sa.

Orașul columbian Armero a fost practic șters de pe fața pământului în câteva minute, circa 23.000 de oameni pierzându-și viața, iar peste 5.000 de locuințe au fost distruse în această tragedie, devenită un simbol tragic al lipsei unui sistem eficient de avertizare timpurie.

Vulcanul dăduse semne de reactivare încă de la sfârșitul anului 1984. În după-amiaza dezastrului, o erupție de aburi, gaze și cenușă i-a determinat pe oamenii de știință să recomande evacuarea zonei. Avertismentele au fost însă în mare parte ignorate.

Mihai Viteazul, văzut prin ochii cronicarilor: „Făcuse pe turci de tremura de frica lui“

1990: Este scrisă prima pagină World Wide Web (WWW)

La 13 noiembrie 1990, fizicianul și informaticianul britanic Tim Berners-Lee a publicat prima pagină web din istorie, găzduită pe computerul NeXT de la CERN.

Evenimentul a reprezentat nașterea efectivă a internetului așa cum îl cunoaștem astăzi, creând limbajul de marcare HTML, protocolul HTTP și primul browser web. Această invenție a democratizat accesul la informație și a transformat fundamental comunicarea, economia și societatea la scară globală.

1994: Suedia decide prin referendum intrarea în Uniunea Europeană

La 13 noiembrie 1994, în Suedia s-a decis prin referendum intrarea în Uniunea Europeană. Evenimentul consemnat pentru această dată este consultarea populară asupra aderării, nu aderarea propriu-zisă.

2001: Alianța Nordică ocupă Kabulul

La 13 noiembrie 2001, Alianța Nordică a cucerit Kabulul, capitala Afganistanului. Ocuparea orașului este unul dintre evenimentele de istorie recentă incluse în cronologia zilei.