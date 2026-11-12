 13 noiembrie. Cum a ordonat Mihai Viteazul eliminarea creditorilor turci și a dat startul războiului antiotoman | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

13 noiembrie. Cum a ordonat Mihai Viteazul eliminarea creditorilor turci și a dat startul războiului antiotoman

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

La 13 noiembrie 1594, Mihai Viteazul poruncea uciderea creditorilor turci din București, episod care marca începutul unei răscoale antiotomane. Tot într-o zi de 13 noiembrie, în 1985, erupția vulcanului Nevado del Ruiz provoca dezastrul de la Armero, în Columbia.

1594: Mihai Viteazul poruncește uciderea creditorilor turci din București

image
Foto: Historia

La 13 noiembrie 1594, creditorii turci din București au fost uciși din ordinul lui Mihai Viteazul. Episodul a marcat începutul unei ample răscoale antiotomane și ruptura deschisă a domnitorului cu Poarta.

Țara Românească se afla atunci sub suzeranitate otomană și era împovărată de biruri și datorii. Accesul la tron depindea de aprobarea Porții și presupunea adesea sume mari, obținute prin împrumuturi. Mihai Viteazul devenise domn în 1593 și căuta sprijinul puterilor creștine pentru o revoltă împotriva otomanilor.

Pentru a-și cumpăra domnia și a plăti uriașele peșcheșuri (tributul și mita impuse de sultan), domnitorul fusese obligat să se împrumute masiv de la camătari și creditori levantini, care operau în principal în București. Dobânzile erau uriașe, iar creditorii începuseră să exercite o presiune insuportabilă asupra vistieriei țării și a domnitorului.

În noaptea de 13 noiembrie 1594, din ordinul lui Mihai Viteazul, ostașii munteni și mercenarii au atacat reședințele și hanurile în care locuiau creditorii turci și levantini din București. Aceștia au fost uciși, iar averile, banii și bunurile lor au fost confiscate pentru a alimenta vistieria destinată războiului.

Simultan cu evenimentele din București, oastea munteană s-a îndreptat spre Giurgiu, unde se afla o importantă garnizoană otomană și un pod strategic peste Dunăre. Cetatea a fost atacată și cucerită, iar turcii de acolo au fost de asemenea eliminați.

Prin acest gest extrem, Mihai Viteazul a tăiat orice punte de negociere diplomatică pașnică cu Sultanul Murad al III-lea, asumându-riscurile unui război pe viață și pe moarte.

Fondurile confiscate de la creditori au reprezentat primul capital serios folosit de domnitor pentru a plăti mercenarii străini (secui, cazaci, nemți, italieni) și a-și echipa armata pentru marile bătălii care aveau să urmeze (Călugăreni, Giurgiu, Târgoviște).

1805: Johann Georg Lehner inventează „hot dog”-ul

Istorii cu gust: de la frankfurter würstchen la hot dog jpeg

La 13 noiembrie 1805, măcelarul german Johann Georg Lehner, originar din Coburg și stabilit ulterior la Viena și Frankfurt, a creat preparatul care avea să devină faimos la nivel mondial: hot dog-ul.

Invenția a constat în combinarea unui cârnat subțire de tip Frankfurters cu o chiflă specială de pâine și sosuri, oferind o masă rapidă, ușor de consumat pe stradă. Rețeta a fost dusă ulterior în Statele Unite de imigranții germani, unde a devenit un simbol al culturii culinare americane de tip fast-food.

Detaliile nespuse despre bătălia de la Călugăreni. Turcii nu erau atât de mulţi, iar izbânda decisivă s-a produs în alt loc

1907: Paul Cornu și un zbor de pionierat cu elicopterul

Paul Cornu jpg jpeg

Pe 13 noiembrie 1907, inginerul și inventatorul francez Paul Cornu a intrat în istoria aviației reușind primul zbor controlat din lume cu un aparat mai greu decât aerul propulsat de elice verticale (elicopter).

Aparatul său, cântărind circa 260 de kilograme, a reușit să se mențină în aer timp de 20 de secunde, la o înălțime de aproximativ 30 de centimetri deasupra solului, la Pein-sur-Seine, Franța. Deși zborul a fost scurt și s-a încheiat cu o mică prăbușire din cauza instabilității, evenimentul a marcat un moment de răscruce în dezvoltarea tehnicii aeronautice mondiale.

1985: Erupția vulcanului Nevado del Ruiz provoacă dezastrul de la Armero

În seara de 13 noiembrie 1985, în jurul orei 21.00, vulcanul Nevado del Ruiz din Columbia a erupt violent, după 69 de ani de inactivitate. În următoarele două-trei ore, un torent de noroi și materiale vulcanice, numit lahar, a îngropat localități aflate în calea sa.

Orașul columbian Armero a fost practic șters de pe fața pământului în câteva minute, circa 23.000 de oameni pierzându-și viața, iar peste 5.000 de locuințe au fost distruse în această tragedie, devenită un simbol tragic al lipsei unui sistem eficient de avertizare timpurie.

Vulcanul dăduse semne de reactivare încă de la sfârșitul anului 1984. În după-amiaza dezastrului, o erupție de aburi, gaze și cenușă i-a determinat pe oamenii de știință să recomande evacuarea zonei. Avertismentele au fost însă în mare parte ignorate.

Mihai Viteazul, văzut prin ochii cronicarilor: „Făcuse pe turci de tremura de frica lui“

1990: Este scrisă prima pagină World Wide Web (WWW)

La 13 noiembrie 1990, fizicianul și informaticianul britanic Tim Berners-Lee a publicat prima pagină web din istorie, găzduită pe computerul NeXT de la CERN.

Evenimentul a reprezentat nașterea efectivă a internetului așa cum îl cunoaștem astăzi, creând limbajul de marcare HTML, protocolul HTTP și primul browser web. Această invenție a democratizat accesul la informație și a transformat fundamental comunicarea, economia și societatea la scară globală.

1994: Suedia decide prin referendum intrarea în Uniunea Europeană

La 13 noiembrie 1994, în Suedia s-a decis prin referendum intrarea în Uniunea Europeană. Evenimentul consemnat pentru această dată este consultarea populară asupra aderării, nu aderarea propriu-zisă.

2001: Alianța Nordică ocupă Kabulul

La 13 noiembrie 2001, Alianța Nordică a cucerit Kabulul, capitala Afganistanului. Ocuparea orașului este unul dintre evenimentele de istorie recentă incluse în cronologia zilei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, conflict cu cancelarul german Friedrich Merz pe tema banilor europeni, în timpul întâlnirii pe care au avut-o la Dublin. De unde a pornit neînțelegerea
gandul.ro
image
Românii din sute de localități ar putea plăti impozite cu 50% mai mici! Care este CONDIȚIA pusă de Guvern
mediafax.ro
image
UTA Arad a fost vândută! Alexandru Meszar iese din club, iar un grup de investitori preia echipa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cati romani primesc ajutoare sociale in Germania si ce arata datele oficiale dincolo de acuzatiile extremei drepte AfD
libertatea.ro
image
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
FOTO Teodora Stoica n-a stat pe gânduri după ce tatăl său a plecat de la FCSB! Doar TREI cuvinte
digisport.ro
image
Fuego, mesaj emoționant de ziua bunicii sale! Cum arată femeia care a împlinit 91 de ani: „Este o binecuvântare”
click.ro
image
Harta celor 148 de orașe care ar putea „dispărea” după reorganizarea administrativ-teritorială. Pe listă sunt și stațiuni celebre
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea
observatornews.ro
image
Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor
cancan.ro
image
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric
playtech.ro
image
Atac la foștii selecționeri înainte de România – Polonia: „Nu au carte!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
digisport.ro
image
Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari de la șefa Casei de Pensii. Mica Recalculare a dosarelor e la final
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Decizie radicală într-un bloc din Capitală! Toate balcoanele vor fi demolate după un incident
click.ro
image
Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”
click.ro
image
Bijuteria spectaculoasă a familiei Romanov, vândută pentru o sumă uriașă. Care este istoria safirului
click.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Meghan versus Wallis Simpson foto getty images profimedia jpg
Atât a fost comparată cu cea mai detestată femeie din Anglia, încât a ajuns să semene cu ea. Meghan, o nouă umilință în online
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mormântul de peste un milion de dolari din Cimitirul Bellu! Cui îi aparține
image
Decizie radicală într-un bloc din Capitală! Toate balcoanele vor fi demolate după un incident

OK! Magazine

image
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”