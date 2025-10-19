search
Duminică, 19 Octombrie 2025
20 octombrie: 14 ani de la asasinarea dictatorului libian Muammar Gaddafi. A fost ucis de forțele rebele

Publicat:

La data de 20 octombrie 2011 a fost asasinat dictatorul libian Muammar al-Gaddafi. În aceiași zi, în 1933 s-a născut actorul Ion Dichiseanu, iar în 1964 s-a născut Kamala Harris.

Muammar al-Gaddafi a fost ucis de forțele rebele FOTO: X / @FLMIRONES
Muammar al-Gaddafi a fost ucis de forțele rebele FOTO: X / @FLMIRONES

1933: S-a născut actorul Ion Dichiseanu

Născut la Adjud, Ion Dichiseanu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din Capitală. A debutat pe marile ecrane în anul 1961, în lungmetrajul „Darclee”, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an. 

Ion Dichiseanu alături de fiica sa Ioana FOTO: Arhivă
Ion Dichiseanu alături de fiica sa Ioana FOTO: Arhivă

A avut o relaţie în anii '60 cu frumoasa actriţă spaniolă Sarita Montiel, despre care a scris în cartea „Frumoasa spaniolă, frumoasa suedeză” (1995). A fost căsătorit cu solista de muzică uşoară Simona Florescu şi împreună au o fiică, Ioana Georgiana, născută în 1987, dar şi o nepoţică, Anastasia.

În anul 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler. 

Din filmografia sa amintim: „Tunelul”, „Trandafirul galben”, „Titanic vals”, „Revanșa”, „Pentru patrie” și „Pistruiatul”. Actorul a murit la 20 mai 2021.

1950: S-a născut cântărețul Tom Petty 

Thomas Earl Petty, cunoscut sub numele de scenă Tom Petty, a devenit celebru spre sfârșitul anilor '70 cu trupa sa, „Tom Petty and The Heartbreakers”.

Formația a lansat mai multe hituri, precum „American Girl”, „Free Fallin”, „Breakdown”, „Listen to her heart”. În anul 2002, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. 

Tom Petty a murit la 2 octombrie 2017 din cauza unei supradoze accidentale de analgezice.

1964: S-a născut Kamala Harris, vicepreședinte al SUA

Născută la Oakland, California, Kamala Harris a fost prima femeie care a ocupat funcţia de procuror districtual în San Francisco şi, de asemenea, prima care a fost procuror general în California. Mama ei este o imigrantă din India, cercetătoare specializată în cancerul de sân, iar tatăl un imigrant din Jamaica, profesor de economie.

Kamala Harris a candidat pentru funcția de președinte al SUA FOTO: EPA EFE
Kamala Harris a candidat pentru funcția de președinte al SUA FOTO: EPA EFE

După divorţul părinţilor ei, pe când avea şapte ani, a locuit timp de cinci ani la Montreal, în Canada, între 1976 şi 1981, unde a studiat la o şcoală francofonă. S-a întors în Statele Unite şi și-a continuat studiile la Universitatea Howard și la Hastings College of the Law din San Francisco.

În luna ianuarie a anului 2017, a depus jurământul în Senatul federal, devenind prima senatoare cu origini din Asia de Sud şi doar a doua senatoare de culoare din istoria Statelor Unite.  

În 2024, după ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din alegerile prezidențiale din SUA 2024, Harris și-a lansat propria campanie pentru președinția Statelor Unite, cu sprijinul lui Biden.

1971: S-a născut rapperul Snoop Dogg

Născut în California, Calvin Cordozar Broadus Jr, cunoscut sub numele de scenă Snoop Dogg, a devenit cunoscut, în special, după ce a fost arestat pentru că ar fi fost complice la o crimă. La puțin timp după ce a absolvit liceul, Snoop Dogg a fost arestat pentru posesie de cocaină. 

Snoop Dogg a fost arestat pentru posesie de cocaină FOTO: Profimedia
Snoop Dogg a fost arestat pentru posesie de cocaină FOTO: Profimedia

Ulterior, acesta s-a refugiat în muzică. În anul 1997 s-a căsătorit cu Shante Taylor și au împreună trei copii. În anul 2012 a lansat în colaborare cu artista Brighi piesa „Play Me Like A Violin”.

Amintim câteva dintre melodiile sale: „Down 4 My N’s”, „That’s That Shit”, „Vato”, „Ain't No Fun”, „Bitch Please” și „Gangsta Zone”.

2011: Asasinarea dictatorului libian Muammar al-Gaddafi

Născut la 7 iunie 1942, Muammar al Gaddafi a urmat cursurile academiei militare din Libia și a fost, de asemenea, instruit în Grecia și Regatul Unit. A preluat puterea în urma unei lovituri de stat, care a avut loc la 1 septembrie 1969. În anul 1977 a instaurat Marea Jamahirie Arabă Socialistă Populară Libiană.

Muammar al-Gaddafi, un lider controversat FOTO: Arhivă
Muammar al-Gaddafi, un lider controversat FOTO: Arhivă

Cunoscut și pentru îmbrăcămintea sa oarecum excentrică și pentru ochelarii de soare pe care îi purta deseori, Gaddafi a dorit să devină un fel de Che Guevara al erei sale, dând refugiu sau armament elementelor radicale care se declarau anti-occidentale sau anti-imperialiste.

Ascensiunea și decăderea lui Gaddafi a făcut obiectul multor discuții. El a fost ucis de forțele rebele care l-au capturat în orașul natal Sirt, în urma unei revoluții susținute de NATO în 2011. De precizat este faptul că acesta conducea Libia încă din anul 1969.

2018: A murit Mihail Bălănescu, inginer și fizician român

Mihail Bălănescu a fost un inginer și fizician român, cunoscut pentru contribuțiile sale importante în domeniul fizicii aplicate și al cercetării tehnico-științifice. De-a lungul carierei sale, Bălănescu s-a remarcat prin rigurozitatea cercetărilor și prin implicarea activă în proiecte care au pus accent pe inovație și progres tehnologic.

Mihail Bălănescu, inginer și fizician român FOTO: Wikipedia
Mihail Bălănescu, inginer și fizician român FOTO: Wikipedia

Mihail Bălănescu a fost unul dintre specialiștii care au promovat dezvoltarea cercetării românești într-o perioadă marcată de transformări economice și tehnologice majore. Prin activitatea sa, a contribuit la modernizarea proceselor din industrie și la formarea unei noi generații de ingineri și cercetători. A colaborat cu diverse institute și organizații științifice, fiind apreciat pentru seriozitatea și spiritul său analitic.

Pe lângă munca de cercetare, Bălănescu a avut un rol important și în mediul universitar, unde a încurajat tinerii să privească știința ca pe o aventură intelectuală și o sursă de progres. A fost un profesor respectat, cunoscut pentru modul clar în care explica fenomene complexe și pentru pasiunea cu care vorbea despre fizică. Mihail Bălănescu a murit la 20 octombrie 2018.

