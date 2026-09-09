10 septembrie: Ziua în care gimnasta Iolanda Balaș a făcut istorie. Povestea unei performanțe legendare

Pe 10 septembrie 1872 a murit Avram Iancu, conducătorul revoluției de la 1848 din Transilvania. El a rămas un simbol al rezistenței și al luptei pentru justiție socială în comunitățile locale. Tot pe 10 septembrie, dar în 1960, Iolanda Balaș a intrat în istoria sportului mondial. La 10 septembrie 1983 murea Victor Ciocâltea, primul şahist român care l-a învins pe celebrul Bobby Fischer. Tot într-o zi de 10 septembrie, în anul 1977, avea loc ultima execuţie prin ghilotinare în Franţa.

Tot pe 10 septembrie, dar în 1960, Iolanda Balaș a intrat în istoria sportului mondial. Foto: Arhivă

1868: S-a pus piatra de temelie a Gării de Nord din București

Piatra de temelie a gării a fost pusă la 10 septembrie 1868 în prezența lui Carol I, pe un loc ales de domnitor. Chiar dacă la început aceasta nu era concepută pentru a deveni principala gară a Bucureștiului, odată cu trecerea anilor ea a devenit principalul nod feroviar al Capitalei, dar și al României.

Imagine de arhivă cu Gara de Nord Foto: Arhivă

Ea a fost concepută în formă de U, cu două corpuri paralele legate la capătul dinspre ateliere de un alt corp în orientare perpendiculară, și de-a lungul timpului i s-au adus modificări. Gara a fost inaugurată după patru ani, la 13 septembrie 1872.

Gara de Nord a început să devină neîncăpătoare încă din 1880, iar în 1928 avea șase linii pentru plecări și patru linii pentru sosiri. Din august 1944 s-au refăcut instalațiile de centralizare electrodinamică din gară, iar liniile și peroanele au fost prelungite.

1872: A murit revoluţionarul român Avram Iancu, supranumit „Crăişorul Munţilor“

Avram Iancu a condus moții în timpul Revoluției din Transilvania anilor 1848-1849, însă la scurt timp după evenimentele tulburătoare viața sa a luat o turnură tragică.

Avram Iancu s-a remarcat în timpul mişcărilor revoluţionare de la mijlocul secolului al XIX-lea, când împreună cu miile de români care făceau parte din Legiunea Auraria Gemina, a luat parte la mai multe operaţiuni militare pe teritoriul Transilvaniei, în special alături de armata imperială austriacă, aflată atunci în conflict cu armata ungară susţinută de secui.

Avram Iancu, cel supranumit „Crăişorul munţilor”, şi moţii săi i-au sprijinit pe habsburgi în disputele cu armata ungară, după ce, potrivit unor istorici, ungurii au refuzat drepturile politice pentru români, în timp ce Casa imperială austriacă i-a recunoscut ca naţiune politică.

La câțiva ani, după încheierea Revoluţiei din 1848-1849, destinul său a luat o turnură tragică. În vara anului 1852, împăratul Franz Ioseph a vizitat Transilvania, unde starea de tensiune între comunităţile română şi maghiară continua să existe.

Avram Iancu a pregătit întâmpinarea sa la Vidra de Sus, însă în ziua în care Franz Ioseph a ajuns pe Muntele Găina, Iancu nu s-a mai prezentat în faţa împăratului. Nimeni nu a putut să explice gestul românului, care nu putea fi înduplecat să îşi schimbe atitudinea. Episodul a însemnat ieşirea din viaţa publică a eroului transilvănean.

Statuia lui Avram Iancu de la Turda. Foto: Ana Maria Catalina / Wikimedia Commons

În toamna aceluiași an, Iancu a fost arestat la Alba Iulia, din ordinul unui ofițer austriac, Hoehn, iar în temniță a fost brutalizat. Adus apoi la Sibiu, a fost eliberat în scurt timp, pe motiv că reținerea sa a fost făcută „din greșeală și dintr-un exces de zel al organelor subalterne”, nota istoricul Silviu Dragomir.

După episodul arestării, un colonel din Sibiu i-ar oferit lui Avram Iancu o funcție bine plătită, pentru a face uitat incidentul, însă Avram Iancu a refuzat-o.

Arestarea și maltratarea lui Avram Iancu i-ar fi declanșat problemele care aveau să ducă, în cele din urmă la ruinarea sănătății sale și la moartea acestuia la doar 48 de ani, sunt de părere unii istorici.

În ultimii ani ai vieții sale, Iancu ar fi suferit de tuberculoză şi începuse să aibă hemoragii pulmonare, scuipând sânge, însă la fel de gravă era starea sa depresivă, alimentată de patima sa pentru băutură. Avram Iancu a fost găsit mort în dimineaţa zilei de 10 septembrie 1872, „în tinda casei unui sărac din Baia de Criş”, scria istoricul Nicolae Iorga.

1898: A fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei, Sissi

Elisabeta de Wittelsbach, cunoscută mai ales sub numele Sisi, a fost soția împăratului Franz Joseph al Austriei. Numele ei întreg este Prințesa Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach.

Prinţesa Sisi a fost soția împăratului Franz Joseph al Austriei. Foto: Arhivă

În afară de limba maternă, germana, vorbea franceza, iar în 1855, prințesa Elisabeta și-a luat un profesor de limba maghiară, iar un an mai târziu vorbea fluent această limbă. Elisabeta a devenit cu timpul o persoană foarte populară în Ungaria, iubirea ei pentru această ţară fiind cultivată de profesorul ei de istorie, de origine maghiară, care a jucat un rol foarte important în opiniile politice ale împărătesei.

Pe 10 septembrie 1898, în timp ce Elisabeta era în trecere prin Geneva, a fost înjunghiată cu o pilă triunghiulară de anarhistul italian Luigi Lucheni. Acesta îl avea ca țintă inițială pe prințul de Orleans, care nu a mai sosit la Geneva. Cu toate că era înregistrată la hotel sub o altă identitate, în dimineața zilei de 10 septembrie, într-un ziar local a apărut un articol despre prezența împărătesei la Geneva. Luigi Lucheni a urmărit-o și a înjunghiat-o tocmai când se pregătea să urce împreună cu doamna sa de onoare, contesa unguroaică Irma Sztaray, pe vaporul spre Montreux. Iniţial, nimeni nu a realizat faptul că a fost înjunghiată. După ce s-a ridicat și a urcat pe vapor, a leșinat. Vaporul s-a întors imediat, pilotul aflând că era împărăteasa Austriei. A fost transportată la hotelul la care a fost cazată unde a murit după circa o oră, potrivit wikipedia. Ultimele ei cuvinte au fost: „Ce mi s-a întâmplat?”

A fost înmormântată cu mari onoruri, la 17 septembrie 1898, la Viena, în Cripta Imperială.

1919: Tratatul de la Saint Germain

Pe 10 septembrie 1919, Austria a semnat tratatul de la Saint Germain, care a consfințit modificări teritoriale majore după Primul Război Mondial. Prin acest tratat, Austria a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei. De asemenea, s-a stabilit ca Bucovina să facă parte din România și Tirolul de Sud să fie alocat Italiei.

Tratatul a impus Austrei restricții militare și obligații economice, inclusiv limitarea armatei și interdicția unirii cu Germania. Documentul a avut efecte profunde asupra reorganizării politice a Europei Centrale și a influențat relațiile internaționale în perioada interbelică.

1923: Primul zbor de noapte internaţional din lume, pe ruta Belgrad-Bucureşti

Zborul a fost efectuat de un avion al Companiei Franco-Române de navigaţie aeriană.

Iată ce spunea un pilot despre primul zbor de noapte Belgrad – București: ”Zburăm în lumina lunii. Vedem perfect munții și Dunărea care șerpuiește în defileu. Nu e nici o problemă să ne orientăm. Trecem peste Turnu Severin, e un oraș mare, bine iluminat…aterizăm fără probleme la București. Zborurile de noapte sunt minunate!”.

1930: Nicolae Titulescu a fost ales preşedinte al Adunării Societăţii Naţiunilor

Nicolae Titulescu, profesor universitar, jurist şi om politic, a fost singurul român care a ajuns preşedinte al Ligii Naţiunilor (predecesoare a ONU) şi singurul preşedinte care s-a bucurat de două mandate, conform biografiei marelui om politic.

Nicolae Titulescu, personalitate marcantă a diplomaţiei româneşti. Foto: Arhivă

Din 1921 a funcţionat ca reprezentant permanent al României la Liga Naţiunilor, urmând să fie ales de două ori preşedinte al acesteia în perioada 1930-1932. Din această funcţie, a luptat pentru păstrarea graniţelor aşa cum au fost stabilite prin tratatele de pace de la Paris şi pentru buna cooperare a marilor puteri cu statele mici.

22 august 1456: Ziua în care Vlad Țepeș revine pe tronul Țării Românești. Cum a ajuns în temnițele lui Matei Corvin

Nicolae Titulescu a ocupat de trei ori poziţia de Ministru al Afacerilor Străine în perioada 1928-1936. A dus o politică vie împotriva nazismului şi a regimurilor de dreapta în general, realizând pericolul pe care acestea îl reprezentau pentru siguranţa frontierelor României. În acest sens, a depus eforturi pentru încheierea Micii Înţelegeri (1933) şi a Înţelegerii Balcanice (1934) cu scopul protejării României de invadatori.

1960: Iolanda Balaș – aur la Jocurile Olimpice de la Roma

La 10 septembrie 1960, Iolanda Balaș, supranumită de gazdele italiene „la grande bionda”, a câștigat medalia de aur la săritura în înălțime la Jocurile Olimpice de la Roma, cu un rezultat de 1,85 metri, cu 14 cm peste următoarea clasată. Această performanță a adus României una dintre cele trei medalii de aur obținute în cadrul competiției.

În total, România a încheiat Olimpiada de la Roma cu 10 medalii: 3 aur, 1 argint și 6 bronz. Rezultatele sportive ale Iolandei Balaș au consolidat prestigiul atletismului românesc în competițiile internaționale și au marcat începutul unei serii de succese pentru România în atletismul feminin.

„În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, autorităţile nu voiau să-i dea viza soţului meu, Hansi Sötér, ca să poate să meargă la competiţie. Delegaţia română a plecat la Roma, dar eu am rămas în Bucureşti. Eram într-o vineri şi luni era ultimul termen ca eu să mai pot pleca. Atunci m-am hotărât să mă duc la Comitetul Central, într-o audienţă la Gheorghe Gheorghiu-Dej. M-a oprit un domn la intrare. «Alo, alo, tovarăşa, unde mergeţi?» «Mă duc într-o audienţă la secretarul general», i-am răspuns. «În ce problemă?», m-a întrebat el. «Păi, dacă ar depinde de dumneata, ţi-aş spune-o». Exact aşa i-am zis! «Vă rog să anunţaţi că sunt la poartă şi doresc o audienţă». După 20 de minute de aşteptare, Gheorghiu-Dej m-a primit la el în birou. Am urcat la etajul 1, aveam lacrimi în ochi, eram emoţionată că nu ştiam ce o să se întâmple. Când m-a văzut, era uimit: «Cum, dumneata nu eşti la Olimpiadă?» «Nu», i-am spus. «N-am de gând să-mi reprezint ţara care n-are încredere în mine, respectiv în Sötér!» El m-a văzut că plângeam şi mi-a spus doar atât: «Lasă, tovarăşă, că se va rezolva aşa cum trebuie!». Şi concluzia a fost că luni împreună cu Sötér am plecat la Roma”, a mărturisit Iolanda Balaş Sötér. După patru recorduri mondiale, autorităţile i-au spus Iolandei că nu poate fi plătită pentru toate. „Ai făcut într-adevăr patru recorduri mondiale, dar noi nu putem să-ţi plătim de patru ori câte 6.000 de lei. O să-ţi plătim doar două. Nu uita, clasa muncitoare face economii!”,i s-a spus atunci marii campioane, care s-a stins din viaţă la 11 martie 2016

1983: A murit Victor Ciocâltea, primul şahist român care l-a învins pe celebrul Bobby Fischer

Victor Ciocâltea s-a născut la 16 ianuarie 1932, la Bucureşti. Înainte de a începe să practice şahul de performanţă a fost component al lotului naţional de juniori la tenis de masă. S-a remarcat ca talentat şahist la un campionat organizat de elevii liceului „Gheorghe Lazăr”, unde învăţa.

Înainte de a se apuca de şah, Victor Ciocâltea a făcut tenis de masă de performanţă. Foto: Wikipedia

În 1952, la vârsta de 20 de ani, Victor Ciocâltea a devenit pentru prima dată campion naţional, poziţie pe care o va mai dobândi de alte şapte ori. În 1962, la un turneu desfăşurat la Varna (Bulgaria), l-a învins pe Bobby Fischer – cel considerat de mulţi drept cel mai mare şahist al tuturor timpurilor (în 1966, Bobby Fischer avea să fie învins şi de Florin Gheorghiu).

În anii ’70, Victor Ciocâltea, din calitatea de mare maestru internaţional, a fost unul dintre căpitanii echipei naţionale a României. Era un răsfăţat al presei datorită caracterului său foarte prietenos. Şi-a dobândit titlul de „cel mai îndrăgit jucător de şah din România”. Ciocâltea avea şi un stil de joc foarte spectaculos, care îi fascina chiar şi pe jucătorii mai puţin avizaţi. În cele trei decenii de activitate a concurat la peste 100 de turnee internaţionale.

1989: Naufragiul navei „Mogoșoaia”

Pe 10 septembrie 1989, nava „Mogoșoaia” s-a scufundat în apropiere de Galați, după ce a intrat în coliziune cu un convoi bulgăresc de barje. Catastrofa maritimă s-a soldat cu 215 victime, fiind unul dintre cele mai grave accidente navale din România postbelică.

Investigațiile ulterioare au analizat cauzele coliziunii, precum navigația în condiții de vizibilitate redusă și lipsa unor proceduri de siguranță eficiente. Evenimentul a determinat revizuirea regulilor de navigație pe Dunăre și implementarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea unor accidente similare.

2003: Ministrul de externe al Suediei a fost înjunghiat în timp ce se afla la cumpărături

Ylva Anna Maria Lindh a murit a doua zi după ce a fost înjunghiată în timp ce se afla la cumpărături, fără protecţia Serviciului de Securitate suedez, iar ucigașul a scăpat după atac.

28 august: Ziua în care s-a născut Rodica Ojog-Brașoveanu. Cum a devenit o avocată regina romanului polițist românesc

Ylva Anna Maria Lindh. Foto wikipedia

La locul crimei, poliția a obținut o amprentă, iar la câteva zile au fost publicate imagini ale suspectului, înregistrate de sistemul de supraveghere al magazinului. La 24 septembrie Poliția a anunțat că un suspect, Mijailo Mijailovic (născut în Suedia din părinți sârbi), a fost reținut și arestat, iar la 25 septembrie s-a anunțat că ADN-ul prelevat la locul crimei îi aparţine acestuia.

După ce a negat orice implicare, Mijailovic a mărturisit crima la 6 ianuarie 2004. El a fost găsit vinovat și, după o evaluare psihiatrică, a fost condamnat la închisoare pe viață la 23 martie. La 8 iulie o curte de apel a anulat sentința, după ce s-a concluzionat că el ar fi fost bolnav psihic la momentul crimei, și Mijailovic a fost transferat la un spital de psihiatrie securizat.

Criminalul a renunțat la cetățenia suedeză și a solicitat, fără succes, să fie transferat în Serbia.

2008: A fost pus în funcțiune acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN

Large Hadron Collider („marele accelerator de hadroni”; pe scurt LHC) este un accelerator de particule, construit la Centrul European de Cercetări Nucleare CERN, între Munții Alpi și Munții Jura, lângă Geneva. Construcția a fost finalizată în mai 2008 și a costat peste trei miliarde de lire sterline.

Acceleratorul de particule Large Hadron Collider. Foto arhivă

Scopul LHC este de a explora validitatea și limitările Modelului Standard, modelul teoretic de bază din domeniul fizicii particulelor. Teoretic, acceleratorul ar trebui să confirme existența bosonului Higgs, acoperind elemente lipsă ale Modelului Standard și explicând felul în care particulele elementare capătă anumite proprietăți, cum ar fi masa.

A fost construit în colaborare cu peste opt sute de fizicieni din peste optzeci și cinci de țări, precum și în parteneriat cu sute de universități și laboratoare importante. După greutăți tehnice importante, a fost repus în funcțiune în noiembrie 2009.

Deși în mass-media au fost exprimate unele temeri referitoare la siguranța experimentului, în comunitatea științifică există un consens despre coliziunile de particule efectuate de LHC, în sensul că ele nu prezintă niciun pericol pentru omenire.

În timpul funcțiunii, aproximativ șapte mii de oameni de știință din optzeci de țări vor avea acces la LHC. Teoretic, acesta va produce bosoni Higgs, ultima particulă încă neobservată dintre cele prevăzute teoretic de Modelul Standard. În plus față de bosonul Higgs, la LHC ar putea fi produse și alte noi particule prezise de diverse extensiii ale Modelului Standard, ceea ce îi va ajuta pe fizicieni să găsească răspunsul la multe întrebări legate de diverse teorii ştiinţifice.

10 septembrie: Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului

Iniţiativa au avut-o, în anul 2003, Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului şi Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit site-ului oficial al Asociației Internaționale pentru Prevenirea Suicidului, Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 800.000 de persoane se sinucid în fiecare an.